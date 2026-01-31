בדרך ל-2040: כך ייראה פיילוט הקולטים הסולאריים בבאר שבע

חלק משכונת רמות בבאר שבע התחיל לאחרונה לעבור מהפך דרמטי: מספר הגגות הסולאריים כמעט הכפיל את עצמו תוך חודשים ספורים, ומעריכים שתוך שנה עד שנתיים חלק ניכר מהשכונה כבר תייצר את החשמל של עצמה.

המטרה של פרויקט "שכונת אנרגיה חכמה" של חברת החשמל ועיריית באר שבע הוא לדמות את מדינת ישראל בשנת 2040, כשחלק ניכר מייצור החשמל יגיע מגגות סולאריים. על ידי כך ניתן יהיה להעריך איזו תשתית חשמל תידרש, ואילו שינויים יצטרכו לעשות כדי לאפשר ניצול יעיל שלה. בינתיים, תושבי השכונה יכולים להשיג ייצור סולארי ואגירה במחיר זול במיוחד. בעיריית באר שבע אומרים שבהמשך הפרויקט עשוי להתרחב לשכונות נוספות בעיר.

עד 2030 משרד האנרגיה שואף להתקין עוד 100 עד 150 אלף גגות כאלה ברחבי הארץ, ואף פרסם מדריך שמסביר על היתרונות של השילוב שלהם עם אגירה. במובן הזה, הניסוי בבאר שבע יאפשר לנו לדעת מה יהיו ההשלכות הפרקטיות של גישה כזאת.

תושבי הצד המזרחי של שכונת רמות בבאר שבע, כ־1,000 משקי בית, צפויים להפוך לסימולציה חיה של איך משק החשמל המקומי ייראה בעוד 15 שנה, וזאת לדברי חברת החשמל מתוך "רצון להיות מוכנים לאתגרי העתיד. איך ייראו השכונות בישראל? איפה כולם ישימו סולארי על קרקע, על הגג, רכבים חשמליים, עד כמה זה יעמיס על רשת החלוקה?" בחברת החשמל אומרים ש"אנחנו כמובן רוצים לעשות את זה הכי חסכוני ויעיל שאפשר, אם נצליח לגרום לצרכנים להסיט ביקושים, זה יאפשר לדחות השקעות יקרות שעלולות להתגלגל על צרכני החשמל".

התמריצים | הנחה של עד 10,000 שקל

כדי להשיג את היעדים, חברת החשמל הציבה מערך של תמריצים מיוחדים: התושבים יהנו מהנחה של עד 10,000 שקל על ההתקנה באמצעות סבסוד הספקים, כמו גם מאגר מוכן מראש של ספקים ומתקינים שחברת החשמל הרכיבה, הדרכה וליווי מקצועי לכל מי שמבקש, ואף מסלול של מימון בנקאי למי שאין לו מזומן בהישג יד.

נוסף לכך, חישוב הפוטנציאל הסולארי וניהול הספקים מרוכזים עבור תושבי השכונה בפלטפורמה אחת של חברת "אורגנוז". כל זאת מעבר לסבסוד הרגיל של הגגות הסולאריים על פי המדיניות של משרד האנרגיה (54 אגורות לקוט"ש באזור עירוני, בזמן ששדה סולארי מסחרי גדול מייצר ב־7־20 אגורות לקוט"ש בלבד).

זאת ועוד, בניגוד לרוב מתקיני הגגות הסולאריים, התוכנית של שכונת רמות מחייבת להתקין גם מערכת אגירה. אלו, כיום, אינם נחשבים משתלמים, אך בחברת החשמל מעריכים שהמחירים שלהם ימשיכו לרדת גם בעתיד. לכן, כדי לדמות את המצב של שכונת מגורים בעוד 15 שנה, זה הופך לחלק מחייב מהחבילה.

ההסכם על תחילת התוכנית נחתם לפני כשנה, בתחילת 2025, והיא הושקה רשמית בנובמבר של האחרון. עוד לפני תחילתה, להערכת חברת "אורגנוז" כבר היו בשכונה כ־70 בתים עם גגות סולאריים, ובחברה מעריכים שבחודשים הספורים מאז שהתחילה, כ־50 משקי בית כבר קפצו על ההזדמנות והתקינו פאנלים סולאריים על הגג. זאת מתוך כ־1,000 משקי בית בחלק הרלוונטי של השכונה. אמנם מדובר רק על כ־12% מהתושבים, אך זו לדבריהם רק ההתחלה.

נתונים רשמיים עדיין אין, ובחברת החשמל מציינים שהם יתחילו להימדד בסוף 2026.

היתרונות | קרבה למוקד עירוני ואקלים שטוף שמש

לשכונת רמות יש כמה יתרונות בולטים כשטח ניסויים לאנרגיה סולארית ביתית: היא חלק ממרכז עירוני (קרוב למוקדי הצריכה), רוב התושבים בה גרים בבתים פרטיים כך שיש להם גג, והיא נמצאת בנגב שטוף השמש.

אך דווקא זה הופך אותה לשונה למדי מרוב השכונות בישראל. בתים משותפים, לדברי חברת החשמל הם "אגוז קשה לפיצוח". זאת מכיוון שלכאורה נדרשת רק הסכמה של שני שלישים מהדיירים להקמת מתקן סולארי, אך בפועל מעדיפים להגיע לקונצנזוס של 100% כדי לשמור על יחסי שכנות טובים.

רבים מהססים להשקיע עשרות אלפי שקלים, וגם אם נפתרות הבעיות הללו נשארת הבעיה של המקום בגג, שכיום תפוס בידי דודי השמש שצריכים להחליף למשאבות חום - בהשקעה נוספת.

העתיד | בחינה של שיתופי פעולה עם הצבא והאוניברסיטה

על פי חברת אורגנוז, כחלק מהפרויקט "ייבחנו מודלים כלכליים חדשניים ושיתופי פעולה עם רובע החדשנות, פארק ההייטק, יחידות צה"ל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ואף עם מינכן בגרמניה - העיר התאומה של באר שבע".

בחברת החשמל מספרים בהתלהבות רבה על התוכניות שלהם ברגע שהשכונה "תעבור את שלב הברזלים", כלומר התקנה בפועל של מערכות סולאריות ואגירה.

בחברה מעוניינים להשתמש בבתי השכונה ובמבני הציבור בה כאמצעי נרחב להסטת ביקושים בעת הצורך: להטעין את הסוללות שלה בזמני השפל ולהזרים את החשמל חזרה בזמני השיא.

גם בכלי הרכב החשמליים מעוניינים להשתמש בחברת החשמל. במסגרת התוכנית הם מקודמים כאמצעי אגירה נוסף, שבמסגרתו הרכב הוא זה שיטעין את הרשת בשעות הערב, והוא ייטען חזרה בשלב מאוחר יותר בלילה. אך נכון להיום, אין רגולציה שמאפשרת את זה.

הרצל פרידמן, סמנכ"ל ההנדסה והאסטרטגיה של חברת החשמל, אומר שהפרויקט "נועד לשפר את רמת השירות ללקוחות, לצד בחינה וניהול מתקדם של חיבור ייצור מבוזר, אגירה וטעינת רכבים חשמליים. הפרויקט מאפשר לחברת החשמל לפתח יכולות תכנון והפעלה מתקדמות של הרשת, לחיזוק האמינות ולהגדלת יכולת שילוב האנרגיות המתחדשות ברשת הקיימת, לטובת הציבור והמשק כולו".

בסך הכול, בהינתן יישום מלא, התוכנית תעלה לחברת החשמל עד 10 מיליון שקל מתקציב החדשנות שלה.

בעיריית באר שבע מכנים את הפרויקט "מהלך אסטרטגי", ומוסרים ושהוא נועד "להפוך את המרחב השכונתי למערך אנרגטי מתקדם, המשלב ייצור אנרגיה סולארית, מערכות אגירה ועמדות טעינה לרכבים חשמליים. המיזם מאפשר לתושבי השכונה להפוך מצרכנים פסיביים ליצרני אנרגיה פעילים".

בעירייה מדגישים שמדובר ב"סנונית ראשונה" שתהיה מודל לפריסה ארצית בהמשך.