רמ"י אישרה: הבונגלוס והקרוואנים בחוף דור יפונו לטובת מתחם מלונות

הבונגלוס העגולים והקרוואנים המוכרים בחוף דור צפויים לפנות בקרוב את מקומם. רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אישרה את הקמתו של מתחם תיירות, מלונאות ונופש במושב דור שעל קו החוף. התוכנית, שקודמה על ידי המושב ואושרה כבר בשנת 2013, מתקדמת כעת לשלב הבקשה להיתר בנייה.

הפרויקט צפוי לכלול 515 חדרים, לצד שטחי מסחר ופיתוח תשתיות בחוף. איציק כהן ממושב דור מסביר: "למושב יש תב"ע מאושרת לתיירות שמאפשרת לנו לבנות שני מלונות ושטחי מסחר. האגודה יצרה קשר עם שתי חברות - אמפא וצמרת גני חדרה - והקמנו חברות משותפות עם כל אחת מהחברות הללו לבניית מלון. המושב שותף בפרויקטים.

"המתחמים מוגדרים מתחמי תיירות כפרית והגובה שלהם אינו עולה על שתי קומות. נוסף לכך יש מגרש שמיועד לאוהלים ולקרוואנים ניידים.

"התב"ע מחייבת פיתוח של חוף הרחצה, פיתוח מגרש חניה, שצ"פים, מעברים למתרחצים. הפרויקטים החדשים לא יחסמו את הכניסה לחוף הים, גם לא בשלב הבנייה".

חוף דור מזוהה במשך שנים עם תיירות עממית יחסית - אוהלים על קו המים, בונגלוס פשוטים וקרוואנים - אולם כעת הוא צפוי לעבור שינוי ולהפוך בהדרגה לאזור תיירות מלונאי.

"אנחנו רואים שגם תיירות הפנים מבקשת רמה גבוהה", אומר כהן. "המבנים שלנו כיום ברובם מתחילת שנות ה-60 ומאוד קשה לתחזק אותם. ואנחנו מסתכלים קדימה כלכלית על המושב, על דור ההמשך. אנחנו רוצים ליישם את הזכויות שהתב"ע נותנת. עבדנו עליה קרוב ל-10 שנים. יותר מ-20 שנה של תכנון ובנייה".

הפרויקט בדור הוא חלק ממגמה רחבה יותר במועצה האזורית חוף הכרמל להגדלת היצע חדרי המלון באזור. בין היתר מתוכננים בנווה ים מלון בן 240 חדרים על שטח של כ-17 אלף מ"ר, בקיסריה מלון בן 150 חדרים, ובעין הוד שבכרמל מתחם תיירותי בן 50 חדרים.

בסך הכול, יחד עם התוספת המתוכננת בחוף דור, מדובר בכמעט 1,000 חדרי מלון חדשים באזור - רובם ברצועת החוף.

עידן מועלם, מנהל רשות מקרקעי ישראל בפועל, מסר כי המהלך הוא "בשורה של ממש לאזור", שיהפוך אותו למוקד משיכה לאומי. לדבריו, הוא מהווה שינוי ייעוד המנצל את עתודות הקרקע בצורה מיטבית, שישמש גם כמנוף כלכלי ליצירת מקומות תעסוקה חדשים.