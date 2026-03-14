בדרך עכו בקריית ביאליק נמכרה דירת שלושה חדרים בשטח של 75 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 12 מ"ר, תמורת 1.4 מיליון שקל. הדירה בקומה השלישית בבניין חדש שנבנה לפי כארבע שנים ויש לה מחסן בקומה, ממ"ד וחניה.

● 11 בסיסי צה"ל בדרך לפינוי: איך זה יעבוד ומה ייבנה במקום?

● כשאנבידיה הייתה לגיימרים: סבלנות וסיכון של נדל"ניסטית שזרקה חכה ל־16 שנה

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.48 מיליון שקל והיא עמדה כשבועיים על המדף.

המוכרים הם משפרי דיור והקונים הם זוג פנסיונריים.

המלחמה האיצה בתהליך

דקלה ביבי מרימקס פמלי הקריות, שייצגה את שני הצדדים בעסקה, מספרת כי הרוכשים היו במסע חיפושים אחר דירה חדשה שתתאים לצרכים שלהם כבר תקופה, אבל בהילוך נמוך. הם מכרו את הדירה שלהם למשקיעים עם פינוי תוך שנה, כדי לנצל את הזמן לחפש דירה חדשה. הם בדקו אפשרויות, ראו נכסים מדי פעם, אך בלי לחץ ובלי תחושת דחיפות. אבל אז הגיעו הפרסומים על ההסלמה האפשרית מול איראן - והכול השתנה.

הדירה בדרך עכו בקרית ביאליק / צילום: דקלה ביבי

"הם החליטו להגביר את החיפושים ולהתמקד אך ורק בדירות עם ממ"ד. הם פנו אלי וביקשו שאעזור להם למצוא פתרון במהירות. הדירה הראשונה שראינו הייתה פשוט בינגו. הדירה התאימה בדיוק למה שחיפשו: מיקום טוב, תכנון נוח, מעלית וכמובן ממ"ד.

"כבר באותו היום הצלחנו להגיע להסכמות על המחיר, ותוך שלושה ימים בלבד נחתם חוזה. דאגנו גם לפינוי מהיר כדי שיוכלו להיכנס כמה שיותר מהר לבית החדש. הרוכשים צפויים להיכנס לדירה בתוך כ־10 ימים.

הדירה בדרך עכו בקרית ביאליק / צילום: דקלה ביבי

"יחסית למה שאני קוראת ושומעת שהולך במרכז הארץ המצב בקריות לא רע. אנחנו עובדים יפה סה"כ. מרגישים עלייה בביקוש ובחודש שעבר סגרתי לא מעט עסקאות. אני מזהה ביקוש של משקיעים מהמרכז, שכבר לא יכולים לעמוד בסכומי הרכישה שם".

דירות יד שנייה שנמכרו

צפת

ברחוב ירושלים, דירת 4 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4,

ב־1.02 מיליון שקל.

ברחוב הגולן, דירת 4 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, עם חצר בשטח 57 מ"ר, ב־1.35 מיליון שקל.

ברחוב לוחמי הגטאות, דירת 4 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2,

ב־930 אלף שקל.

ברחוב נוף החרמון, בית בן 4 חדרים, 200 מ"ר, ב־2.65 מיליון שקל.

חולון

ברחוב שושנה דמארי בקרית פנחס אילון, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 11 מתוך 14, עם חניה כפולה, ב־3.85 מיליון שקל.

ברחוב עוזי חיטמן בקרית פנחס אילון, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 7 מתוך 10, עם חניה, ב־2.85 מיליון שקל.

ברחוב ביל"ו, דירת 2 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה,

ב־1.49 מיליון שקל.

שדרות

ברחוב ביאליק, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־970 אלף שקל.

ברחוב ברית ערים, בית דו־קומתי בן 5 חדרים, 152 מ"ר, עם חצר בשטח 80 מ"ר, ב־1.87 מיליון שקל.

ברחוב נחל דולב, דירת 4 חדרים, 111 מ"ר, בקומה 7 מתוך 10, עם חניה ומעלית, ב־1.38 מיליון שקל.

חריש

ברחוב אתרוג, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם חניה,

ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב תנופה, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־1.45 מיליון שקל.

ברחוב דולב, בית בן 5 חדרים, 140 מ"ר, גג בשטח 77 מ"ר, חצר בשטח 70 מ"ר, עם חניה כפולה, ב־2.65 מיליון שקל.

אשדוד

ברחוב נתן אלבז, דירת 4 חדרים, 105 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7,

ב־1.61 מיליון שקל.

ברחוב שבט יוסף, דירת 5 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה כפולה, ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב מיכשווילי, דירת 3 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8,

ב־1.46 מיליון שקל.

ברחוב הצוללים, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4,

ב־2.07 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה