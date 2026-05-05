הווילה היקרה בישראל - עכשיו בהנחה של 50 מיליון שקל

האוליגרך ואלרי קוגן מתקשה למצוא קונים לנכס שלו בקיסריה, שככל הנראה נחשב ליוקרתי בישראל. מדובר בווילת ענק מפוארת, אשר מחירה המבוקש כעת עומד על 210 מיליון דולר, לאחר שבמקור, לפני כ-6 שנים, הוא הציע אותה בסכום של 260 מיליון דולר.

● רכש זכויות בקבוצת רכישה וחזר בו. האם הוא חייב במס רכישה?

● 4 דירות נמכרו בחודש אחד במגדל שהקדים את זמנו. ואיך המחירים?

במהלך 2008 רכש קוגן כ-11 דונם, שעליהם הקים אחוזה בשטח בנוי של 6,850 מ"ר. הבנייה - אשר תוכננה ברובה על-ידי אדריכלים מאיטליה, ושבה השתתפו גם אנשי מקצוע איטלקיים שהובאו לישראל במיוחד - כוללת בין היתר שיש איטלקי ואביזרי זהב של 14 קראט. הבנייה הסתיימה בסופו של דבר ב-2015.

כאמור, ב-2020 החליט קוגן למכור את הנכס, וזאת באמצעות סוכנויות תיווך שונות, בהן סות'ביס. ואולם עד כה אף אחד לא הצליח לעמוד באתגר הנדל"ן שנחשב לגדול במדינה, שבה מחירי הנכסים היקרים ביותר. כך למשל, הווילות של רומן אברמוביץ' ומשפחת אדלסון ברחובות בזל וגלי תכלת בהרצליה פיתוח הגיעו לשליש מהמחיר המוצע של הנכס בקיסריה.

המחיר נכון להיום משקף ערך בשקלים של כ-630 מיליון שקל. האם זה ריאלי למדינת ישראל? בסוכנות התיווך דוידסון רילאסטייט, שמשווקת את הנכס כיום, סבורים ככל הנראה שכן, אך השיווק מופנה בעיקר לחו"ל.

לגלובס נודע כי בעבר הוגשו על האחוזה מספר הצעות, שאף הגיעו לחצי מיליארד שקל, אך הן נדחו שכן נראו לקוגן נמוכות מדי.