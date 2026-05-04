"פעילות התגובה מצד טהרן לצעד האמריקאי במצרי הורמוז לא מותירה ספק שבצמרת ההנהגה באיראן משוכנעים שבכוחם עדיין לשוב למלחמה ולנצח את ארה"ב וישראל", אומר ד"ר יוסי מנשרוף, חוקר במכון משגב לענייני איראן וחיזבאללה ומרצה בביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.

נזכיר כי במסגרת 'פרויקט החירות', עליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ: בשעות האחרונות מנסה הצי האמריקאי לשחרר ספינות ומיכליות שתקועות במצר הורמוז. בתגובה, תקפו האיראנים ספינות צבאיות ומסחריות בטילים ורחפנים, ולראשונה בהפסקת האש ירו גם לעבר האמירויות ועומאן. טראמפ מצידו איים ״למחוק את איראן״.

"התקיפה האיראנית נגד האמירויות משקפת חזרה לעימות הצבאי נגד איראן", מצהיר ד"ר מנשרוף. עימות "שיתעצב מחדש כעת. בתרחיש האפשרי הראשון, הוא יוגבל לזירה הימית, ויתמקד בהמשך ניסיונה של ארה"ב לשבור את המצור האיראני מעל מצרי הורמוז. בתרחיש השני, הצדדים יחזרו למלחמה כפי שהתאפיינה עד הפסקת האש".

ומה האינטרס הישראלי לדעתך?

"מבחינת ישראל, נראה שהתרחיש השני ישרת את האינטרס שלה לפגוע באופן עמוק יותר במשטר האיראני, ולהשתחרר מהמגבלות שנכפו עליה במלחמה נגד חיזבאללה. אלא שהפעם יש להפיק את הלקחים המסתמנים מהמלחמה כפי שהתנהלה עד כה. שכן, נראה שהטעות המרכזית שביצע טראמפ היא בחירתו להילחם נגד המשטר באיראן באופן חלקי״.

לטענת מנשרוף טראמפ התרשם יתר על המידה מהפרגמטיות של יו"ר הפרלמנט האיראני. "קאליבאף הוא בשר מבשרה של המהפכה האסלאמית, נאמן לשלטון חכם ההלכה ולמנהיג הנוכחי חמינאי הבן.

"אף שהוא מוכה וחבול וספג פגיעה כלכלית קשה, המתבטאת באינפלציה דוהרת ובגל פיטורים נרחב, המשטר האיראני מצוי בתודעת ניצחון. תודעה זו נשענת על אופיו ההישרדותי, המעוגן עמוק באתוס השיעי. אם טראמפ אכן יחזור למלחמה, עליו להסיר את הכפפות ולנהל קמפיין צבאי מאסיבי שיפגע אנושות במשטר האסלאמי".