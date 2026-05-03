ב־2026 ההכנסה השנתית הפנויה של כל השכירים שמשתכרים מעל כ־16 אלף שקל ועד כ־25 אלף שקל, תעלה ב־1,000 עד 5,000 שקל. זאת, בעקבות השינויים במדרגות השכר שנכנסו לתוקף לאחרונה ומובילים לכך שעובדים רבים ישלמו פחות מס, ואף יקבלו החזר רטרואקטיבי על מס שכבר שילמו למדינה. איך זה עובד ומי זכאי להטבה? גלובס עושה סדר.

מהן מדרגות המס על השכר?

בישראל קיימות שבע מדרגות מס, החל מ־10% למס הכנסה ברמות השכר הנמוכות ועד 50% ברמות השכר הגבוהות. מבנה מדרגות המס מבטא את העיקרון שלפיו נטל המס צריך להתחלק באופן מדורג, תוך מתן הקלה יחסית לבעלי הכנסות נמוכות ובינוניות, והטלת נטל גבוה יותר על בעלי הכנסות גבוהות. עד התיקון האחרון, בעלי הכנסות בינוניות היו מגיעים מהר יחסית למדרגות מיסוי גבוהות ולכן השינוי.

מה קובע התיקון ומה יהיה גובה החזר המס?

החוק שאושר משנה את טווח ההכנסות של שתי מדרגות מס: 20% ו־31%, לעומת טווח ההכנסות כפי שהיו עד כה. מדרגת המס של 20% תורחב, כך שבמקום שהטווח שלה יהיה בין הכנסה של 10,061 ל־16,150 שקל לחודש היא תורחב עד ל־19,000 שקל בחודש. מדרגת המס הבאה, 31%, תחל מ־19,001 שקל בחודש ובמקום שתהיה עד 22,440 שקל בחודש היא תורחב עד ל־25,100 שקל בחודש. בהתאם לכך, מדרגת המס הבאה - 35%, תחל ב־25,101 שקל בחודש.

עו"ד רו"ח עמוס מימון, ממשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות', מסביר כי "גובה ההטבה החודשית שכל עובד זכאי לה, וכן גובה ההטבה לארבעת החודשים הראשונים של השנה (רטרואקטיבית, א, ל"ו) נקבעים בהתאם לגובה השכר". הוא מדגים: עובד המשתכר כ־17,000 שקל, למשל, זכאי והיה מחויב עד התיקון במס בשיעור 31%, כעת הוא יחויב ב־20% ויחסוך 94 שקל בכל חודש, שהם 1,122 שקל בשנה. חיסכון המס השנתי לעובד בעל הכנסה של 22 אלף שקל כבר יהיה יותר מכפול ויעמוד על 3,726 שקל; ועובד המשתכר בין 22,440 ל־25,100 שקל, ונאלץ להיפרד מ־35% משכרו לטובת מס הכנסה, ייהנה משיעור מס חדש של 31% ומתוספת הכנסה שנתית פנויה של 5,039 שקל. כל הסכומים הם נטו.

מאיזה חודש יתחילו לראות את הטבת המס בתלוש?

רו"ח אסף דניאל, סמנכ"ל כספים של חברת עוקץ מערכות, מסביר כי "החוק פורסם ברשומות ב־31 במרץ 2026 וחל רטרואקטיבית מ־1 בינואר 2026. בפועל, חלק מהמעסיקים בחרו ליישם את השינוי כבר בתלוש מרץ, ואחרים יישמו אותו רק בתלוש אפריל. זאת בהתאם למועד עדכון מערכת השכר של בית התוכנה עימו הם עובדים. לוח הניכויים המעודכן לשנת המס 2026 פורסם ע"י רשות המסים באפריל; תוקף תיאומי המס משנת 2025 הוארך עד 13 במאי 2026 בשל חג הפסח ועיכובי עדכון מערכות".

האם יש לשינוי מדרגות השכר השפעה על עצמאים?

עו"ד רו"ח מימון: "כן. השינוי ישפיע הן על עצמאים והן על גמלאים. הטבת המס רלוונטית לכלל ההכנסות של יחיד הממוסות במס שולי, כאשר סכום ההכנסה החודשי גבוה מ־16,150 שקל וסכום ההכנסה השנתי גבוה מ־193,800 שקל".

רו"ח דניאל מוסיף כי "עצמאים אינם חשים את ההשפעה באופן מיידי, שכן הם משלמים מקדמות מס שוטפות למדינה ולא מס המנוכה על ידי מעסיק. עצמאי שהכנסתו עולה על 193,800 שקל בשנה זכאי להפחית את מקדמותיו בהתאם לשינוי במדרגות. ההשפעה המלאה תבוא לידי ביטוי בדוח השנתי לשנת 2026, שבו יחושב המס לפי המדרגות החדשות".

האם העובד נדרש לפעולה אקטיבית עבור ההטבה?

עובדים שאינם צריכים לערוך תיאומי מס, לא ידרשו לכך כעת, ואין צורך לבצע כל פעולה אקטיבית כדי ליהנות מההטבה. "לאחר עדכון תוכנות השכר ע"י בתי התוכנה, העובדים יהיו זכאים להחזר מס אוטומטי בגין ארבעת החודשים הראשונים של השנה", מסביר עו"ד ורו"ח מימון.

באשר לשכירים שהיו צריכים לבצע תיאום מס, רשות המסים הבהירה כי שכירים שביצעו תיאום מס במהלך שנת 2026, אינם נדרשים לעדכן אותו בעקבות ריווח המדרגות והעדכון הנדרש יתבצע על ידי הרשות באופן יזום; שכירים שלא ביצעו תיאום מס בשנת 2026, יוכלו להגיש בקשה מעודכנת עד ל־13 במאי השנה.

האם מי שפוטרו בינואר־מרץ 2026 זכאים להחזר מס?

לדברי רו"ח דניאל, "עובדים שסיימו את עבודתם בין ינואר למרץ 2026 לא יקבלו את ההחזר הרטרואקטיבי דרך תלוש השכר. זכאותם להטבה נשמרת, והם יוכלו לתבוע את ההפרש באמצעות הגשת בקשה להחזר מס לרשות המסים, במסגרת הדוח השנתי לשנת 2026, ובכפוף לנתוני המס השנתיים".

דניאל מסביר, כי "המס מחושב באופן שנתי ולא חודשי ולפיכך, כאשר העובד יפנה למס הכנסה, זה יבדוק את גובה השכר השנתי, לפי טפסי 106 שהעובד יציג, ועל בסיס נתונים אלו יחושב החזר המס, ככל שמגיע לו. מי שהתחיל לעבוד בשנת 2026, יוכל לקבל החזר במסגרת הדוח שיוגש בשנת 2027".