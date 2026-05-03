טהרן הגיבה להצעה האמריקאית - ודורשת לסיים את המלחמה

עדכונים שוטפים

04:29 - דיווח: איראן מוכנה לפתוח את מצר הורמוז לפני שטראמפ יכריז על סיום המצור

ההצעה החדשה של איראן אינה דורשת עוד מהנשיא טראמפ להסיר את המצור על הספנות האיראנית במצר הורמוז לפני שמשלחות המו"מ ייפגשו פנים אל פנים, כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני בכירים איראנים. על פי הדיווח איראן גם מוכנה לפתוח את מצר הורמוז - לפני שטראמפ יכריז על סיום המצור.

עוד דווח כי איראן לא תדון בעתיד תוכנית הגרעין של טהרן עד לשלב מאוחר יותר של השיחות - לאחר שתושג הפסקת אש קבועה, כך על פי גורמים רשמיים במדינה

01:43 - דיווח: איראן העבירה את תגובתה להצעה האמריקאית - ובמרכזה דרישה לסיום המלחמה

איראן העבירה את תגובתה להצעת האמריקאית שהועברה באמצעות המתווכת הפקיסטנית - ובה שורה של דרישות שבראשן סיום המלחמה, כך דיווחה אמש (שבת) סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווחים התגובה כוללת מפת דרכים לסיום המלחמה המורכבת מ-14 סעיפים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי עודכן בכלליות על ההצעה ואיים כי ייתכן שיתחדשו התקיפות באיראן.

עיקרי הדרישות האיראניות:

- הכרעה בכל הסוגיות שעל הפרק בתוך 30 יום בלבד, במקום חודשיים כפי שהוצע על ידי ארה"ב.

- העברת המיקוד מהארכת הפסקת האש לסיום המלחמה באופן מוחלט.

- מתן ערבויות שלא תבוצע תקיפה צבאית נגד איראן.

- הוצאת כוחות צבא אמריקאים מהאזור

טראמפ הוסיף בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth: "אבחן בקרוב את הצעת איראן אבל לא יכול לדמיין שהיא תהיה מקובלת, כיוון שהם עדיין לא שילמו מחיר גדול מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות". לכתבה המלאה

00:15 - על רקע האיומים של טראמפ: היערכות בצה"ל לאפשרות של תקיפה אמריקאית באיראן

בצה"ל נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקאית באיראן, מתוך הבנה שאם המצור הכלכלי והסגר הימי לא יביאו להסכם - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי לתקוף.

בישראל לא יודעים אם ארה"ב מתכננת מהלך מוגבל באזור הורמוז או תקיפה נרחבת, אך יש הבנה שתקיפה בכל היקף תביא לתגובה איראנית נגד ישראל. כדי להשלים את ההיערכות, בימים האחרונים מתקיימת רכבת אווירית של מטוסי תובלה ואלפי חימושים מההכנות לחידוש הלחימה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח בימים האחרונים עם מקבילו בארצות הברית, מפקד סנטקום, כדי לתאם את כל האפשרויות שעשויות להתרחש.

במקביל, הוחלט להוציא חלק מהכוחות להתרעננות מחוץ ללבנון. יש היערכות, גם של הכוחות שיצאו להתרעננות, לאפשרות של חידוש הלחימה - אם תחודש האש באיראן. במקרה כזה, ישראל תוכל להרחיב ולהעמיק את הלחימה מול איראן הטרור בלבנון. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12