שוק ההון והשקעות משקיע העל מזהיר: צפי לירידות של כ-30% בשווקים עד סוף השנה
משקיע העל מזהיר: צפי לירידות של כ-30% בשווקים עד סוף השנה

הכלכלן הוותיק גארי שילינג, שהיה בין הבודדים שחזו את המשבר הפיננסי של 2008, בטוח שארה"ב בדרך למיתון ולקריסה בשוק המניות • אלו הסיבות שבגללן הוא כל כך פסימי - ולא בפעם הראשונה

אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

גארי שילינג חושב שכמעט שום דבר לא יכול לעצור מיתון בארה"ב השנה. הכלכלן הוותיק, בוגר מריל לינץ' ומי שחזה את המיתון של 2008, שיתף תחזית קודרת לשווקים ולכלכלה בראיון ל-Business Insider השבוע. לדעתו, כמעט בלתי־נמנע שארה"ב תגלוש למיתון השנה. הוא גם צופה תיקון גדול בשוק כתוצאה מסחרור בשווי החברות.

שילינג אמר שהוא מאמין שמדד S&P 500 עלול לצנוח עד 30% עד סוף השנה. לדבריו, הדברים היחידים שיכולים למנוע מיתון בשלב זה הם פרץ של תמריצים פיסקליים או הפגנת עוצמה של הצרכן האמריקאי - ששניהם לדעתו אינם סבירים.

שילינג הצביע על מספר סימנים המצביעים על כך שהכלכלה נמצאת על סף מיתון: קיפאון בשוק הדיור, קיטון דרמטי בהוצאות הון של המגזר הפרטי (להבדיל מההוצאות על בינה מלאכותית) וחולשה של הצרכן האמריקאי, שמתחיל להרגיש את הכאב של גל האינפלציה האחרון, כתוצאה מהמלחמה נגד איראן. לדבריו, הדבר מגיע בשילוב עם האטה בצמיחת ההכנסה הריאלית הפנויה והאטה בשיעור החיסכון האישי השנתי. "הצרכנים באמת הולכים על קרח דק מאוד מבחינת הכנסה ומבחינת נכונות של אנשים להוציא", אמר שילינג.

גם ביחס לשווקים, שילינג ממש לא אופטימי. הוא חושב שהערכות השווי התנפחו לרמות מדאיגות בשנים האחרונות. "המניות יקרות מאוד וסביר להניח שנראה תיקון משמעותי בעתיד הקרוב יחסית", אמר. לדבריו, לוח הזמנים לתיקון הוא סוף 2026. "ירידה של 20% או 30% אינה עניין גדול בסטנדרטים היסטוריים. אז הייתי אומר שזה כנראה צפוי".

שילינג ציין כי לא ברור מה יהיה הטריגר לירידה במניות ולא בטוח שמדובר באיומי הבינה המלאכותית. "עשיתי קריירה בחיפוש אחר הפגמים הנסתרים בשוק, ואני לא רואה כרגע שום דבר שצועק למכירה גדולה, אבל זה לא אומר שזה לא שם", אמר.

שילינג, הידוע בתחזיות דוביות (פסימיות) ביחס לשווקים, הזהיר את המשקיעים מפני מיתון אפשרי וירידה רחבה במניות בארבע השנים האחרונות. בשנה שעברה, הוא אמר כי צניחת המניות עלולה להיגרם על־ידי "ספקולציות קיצוניות" בשווקים הפיננסיים, והטיל זרקור על ההייפ סביב בינה מלאכותית וקריפטו.