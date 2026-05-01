חודש אפריל היה אחד החודשים החזקים ביותר מזה שנים עבור החוסכים בקופות הגמל והפנסיה. הללו צפויים ליהנות, על פי ההערכות, מתשואה ממוצעת של כ-4.4% במסלול הכללי וכ-8.7% במסלול המנייתי. בכך, צפוי להיות אפריל החודש עם התשואה השלישית בגובהה מאז שנת 2010.

על פי התחזית של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, טווח התשואות התשואות במסלול הכללי צפוי לעמוד על 4% עד 4.9% ואילו במסלולי המניות הטווח צפוי להיות בין 7.5% ל-10%. במסלולי ה- S&P 500 נרשמה תשואה נמוכה יותר של בין 2.4%-2.6%, בעיקר בשל התחזקות השקל מול הדולר.

הביצועים החזקים ממציבים, כאמור, את חודש אפריל, כאחד החודשים החזקים שראו החוסכים. למעשה, במסלול הכללי, מאז שנת 2010 נהנו החוסכים מתשואה טובה מזו שנרשמה באפריל רק בשני מקרים - אפריל 2020 (אז נרשמה תשואה של 5.1%) ובחודש נובמבר באותה שנה (4.5%). כך גם בקופות המנייתיות כשבאפריל ובנובמבר 2020 נרשמה תשואה ממוצעת של 10%.

התחזקות השקל מנעה חודש היסטורי

הביצועים החזקים מגיעים לאחר שבחודש אפריל נרשמו עליות שערים משמעותיות מאוד בשוקי המניות בארץ ובעולם, לצד עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. בארץ, מדד ת"א 35 עלה ב-6.7%, בזמן שמדד ת"א 90 עלה ב-9.5%. בארה"ב נרשמו עליות שערים חדות עוד יותר, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.1%, מדד ה-S&P עלה ב-10.4% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד במיוחד של 15.3%.

עם זאת, התחזקות השקל מול הדולר העיבה על החגיגה, שהביאה לכך שהתשואה במדדים המובילים בארה"ב, הייתה נמוכה בכ-6.8% במונחים שקליים. להערכת ברקוביץ ממיטב, היחלשות המט"ח מול השקל גרעה החודש כ-1.3% מתשואות הקופות, במה שככל הנראה מנע את מה שעשוי היה להיות החודש הטוב ביותר בקופות הגמל בעשורים האחרונים.

איך נראית שנת 2026 עד כה?

החודש החזק בקופות הגמל מגיע אחרי שבמרץ ראו החוסכים ירידות של 2.2% במסלולים הכלליים ונפילה של 4.4% במסלולי המניות. בעוד במסלולי ה-S&P 500 נרשמה ירידה חדה גם כן של 3.7%. ברקע, ירידות השערים החדות בעקבות המערכה הישראלית-אמריקאית מול איראן, שנפתחה בסוף חודש פברואר.

כעת, בעקבות ההתאוששות בשווקים, החוסכים באפיקי החיסכון ארוכי הטווח חוזרים לחייך. מאז תחילת השנה רשמו המסלולים הכלליים תשואה ממוצעת של כ-4.8%, בעוד במסלולים המניתיים נרשמה תשואה ממוצעת של 9.2%. כל זאת, בתקופה של ארבעה חודשים בלבד.

אלא שכפי שהחוסכים התרגלו בשנה האחרונה, מסלול אחד מפגר מאחורי כולם - ה-S&P 500. המסלול, שעוקב אחר מדד הדגל האמריקאי, שהפך לפופולרי בשנים האחרונות ממשיך להציג ביצועים מאכזבים בעקבות התחזקות השקל מול הדולר. מאז תחילת השנה רשם המסלול תשואה שלילית של כ-2.2%, חרף עלייה של 5.3% במדד באותה תקופה.