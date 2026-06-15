חודש חזק נוסף בשווקים: בדקו מה עשו החסכונות שלכם בחודש מאי

חודש מאי היה עוד חודש מצוין לחוסכים בקרנות ההשתלמות והפנסיה. למרות אי הוודאות סביב המלחמה באיראן השווקים טיפסו ובעקבותיהם גם התשואות של החוסכים. כך, החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות נהנו מתשואה חיובית חזקה של 2.2%, ומתחילת השנה התשואה מצטברת כבר ל-6.6%. בשלוש השנים האחרונות התשואה כבר עומדת על 46.6%.

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במסלולי המניות החוסכים נהנו מתשואה חזקה עוד יותר של 3.6% בחודש מאי, לא פחות מ-12.3% מתחילת השנה ו-88% במהלך שלוש השנים האחרונות. בדרך כלל זו תשואה שלוקח בשוק המניות להשיג בכמעט עשור שלם.

כשאלה התוצאות, המסלול שמחקה את מדד ה-S&P 500 מציג תוצאה חיוורת למדי. המסלול הזה סיפק תשואה של 0.5% בלבד בחודש מאי, מתחילת השנה החוסכים בו השיגו הפסידו 2.2% ובשלוש השנים האחרונות התשואה בו עומדת על 41% בלבד. כלומר, המסלול הכללי בקרנות ההשתלמות סיפק תשואה חזקה יותר מאשר במסלול שמחקה את מניות מדד S&P 500.

הסיבה כפולה: החוזק שהפגין השוק המקומי בשנתיים האחרונות, שייצרו את פערי התשואה הגדולים ובנוסף היחלשות הדולר בשיעור של כ-20% בשנתיים האחרונות פגעה קשות בתשואת המסלול האמריקאי (רק נציין שלפני כן היא סייעה לחוסכים במסלול הזה לקבל תשואה עודפת).

כך, הגוף שהוביל את התשואות בחודש מאי במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות הוא בית ההשקעות אנליסט שהניב תשואה חזקה של 2.8%. במקום השני נמצא בית ההשקעות הקטן אינפיניטי עם תשואה של 2.6%, ובמקומות הבאים כלל והראל עם 2.4% ו-2.3% בהתאמה. את המקומות האחרונים תפסו הפעם בתי ההשקעות מור ומיטב עם תשואה של 1.8% לכל אחד.

מתחילת השנה מי שממשיכה לשמור על ההובלה היא חברת הביטוח כלל, שהניבה תשואה של 8.2%. אחריה נמצא אינפיניטי (7.7%) ואחר כך מתמקמים הראל ואנליסט עם 7.6% ו-7.1% בהתאמה. בתחתית נמצאים הפניקס ומיטב (6.1% לכל גוף), ילין לפידות עם 5.1% ואלטשולר שחם אחרון עם 4.8% בלבד.

התמונה נשארת דומה גם בטווח של שלוש השנים האחרונות. אינפיניטי במקום הראשון עם תשואה של 52%, אחריו אנליסט עם 51.2% וכלל עם 49.1%. במקומות האחרונים נמצאים ילין לפידות עם 43.5% ונועלות את הטבלה חברת הביטוח הראל ובית ההשקעות אלטשולר שחם עם תשואה של 42.6% בלבד ו-40.8% בהתאמה.

במסלול המנייתי, כלל מובילה בחודש מאי עם תשואה של 4.4%, אחריה אנליסט עם 4.1% והראל עם תשואה של 4%. בתחתית הטבלה נמצאות מיטב עם 3.3%, הפניקס עם 3% ואלטשולר שחם עם 2.7% בלבד. מתחילת השנה מי שמובילה היא חברת הביטוח כלל עם תשואה של 15.5% והיא פותחת פער קטן בצמרת. אחריה נמצאת חברת הביטוח הראל עם תשואה של כמעט 15% ואחריהן מור ומגדל עם 13.2% ו-13.1% בהתאמה.

בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאים הפניקס עם 11.5%, ילין לפידות עם 10.6% וגם כאן אלטשולר שחם הרחק מאחור עם תשואה של 7.7% בלבד. בטווח של שלוש השנים האחרונות אינפיניטי מוליכה עם תשואה של 95%, ואחריה נמצאות חברות הביטוח כלל (92.5%) ומגדל (91.5%) ובית ההשקעות מיטב (91%).

את המקומות האחרונים בטבלה תופסים הפניקס עם תשואה של 88.4%, אחר כך אנליסט עם 87.7%, ילין לפידות עם 82.7% ואלטשולר שחם אחרונה עם 73.3%.

ומה באשר לקרנות הפנסיה?

כאן בחודש מאי אינפיניטי בלטה לטובה במיוחד עם תשואה של 3.7% במסלול לבני 50 ומטה. מבין החברות הגדולות, הראל בלטה לטובה עם תשואה של 2.7% ואחריה כלל עם 2.6%. את המקומות הבאים תופסות מגדל, מור, ומנורה מבטחים עם 2.5% לכל גוף.

מתחילת השנה בולטת קרן הפנסיה של בית ההשקעות מור עם תשואה של 10.4%, אחריה אינפיניטי והראל יחד עם תשואה של 9.5% כל אחת. צמודה אליהן כלל עם 9.4%. בתחתית הפניקס עם 7.4% ואלטשולר שחם הרחק מאחור עם 5.9% בלבד.

בטווח של שלוש השנים האחרונות מבין הגופים הגדולים התמונה דווקא מתהפכת כאשר הפניקס ראשונה עם כמעט 58%, אחריה כלל עם 57% ומיטב עם 56%. בתחתית הטבלה בתקופה זו נמצאים אלטשולר שחם (51.8%) והראל (51.4%) בלבד.