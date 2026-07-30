הוא מיליונר בן פחות מ־30, אבל נכנס לשוק ההון רק לפני שנה וחצי

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מי אני | בן לביא, בן 28, מתגורר בנתניה. אחרי השירות הצבאי פנה לעולם היזמות. כיום בעלים של אפליקציות ומיזמי AI. מבנה התיק: 70% במדדים, בעיקר S&P 500, ו־30% במטבעות קריפטו

"רוב הכסף שלי לא מגיע מההשקעות", מצהיר בן לביא בתחילת השיחה. "אני מאמין בהשקעות, אבל הון אתה לא יוצר מהשקעות, אתה משמר ומגדיל הון מהשקעות, אבל אתה קודם כל צריך שיהיה לך הון". הוא רק בן 28 ומגדיר את עצמו "יזם סדרתי". בשנת 2023 עשה "חצי אקזיט" שמכר 50% מחברת הפקות המדיה פרספקטיב, שהקים יחד עם שותף, לחברת הדיגיטל לאוס מדיה לפי שווי של כמיליון שקל. "בהמשך מכרתי חברה נוספת שהקמתי שבנתה אפליקציה לכתוביות אוטומטיות בעברית".

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היעד שלו הוא לעשות 100 מיליון שקל עד גיל 30, אבל הוא לא בונה על תיק ההשקעות שלו שיצבור לו את ההון הזה. "כשהשתחררתי מהצבא וחסכתי 40־30 אלף שקל בעבודה מועדפת, הבנתי שזה לא באמת משנה אם אשקיע את הסכום הזה ואעשה 10% בשנה. בסוף זה עוד 4,000 שקל בשנה, זה לא הרבה כסף. לאדם הממוצע זה הדבר הנכון לעשות, ותקראו לי נאיבי, אבל אני ידעתי שאני הולך לעשות הרבה כסף".

ב־7 באוקטובר הוא גויס למילואים למעל חצי שנה, וכשהשתחרר הקים את אקדמיית nCode להכשרה ליצירת אפליקציות. בין לבין חברה טובה הצליחה לשכנע אותו לשים כסף במדדים: "יש לי חברה מעולם היזמות שנמצאת מאוד חזק בעולם ההשקעות והיא כל הזמן הייתה אומרת לי 'למה אתה לא משקיע?'. הסברתי לה שבסוף כל מה שאני צריך זה עסק אחד שיעשה לי מיליון שקל בחודש מחזור ואני אשאר עם 300 אלף נטו ביד. שום השקעה בעולם לא תגיע למספרים האלה, להתחיל ללמוד עכשיו איך להתעסק בהשקעות, ולגנוב את הפוקוס מלעשות ביזנס שעושה לי הרבה כסף - זה לא חכם. הסתכלתי על האנשים הכי עשירים וראיתי שאף אחד מהם לא יצר את ההון שלו רק מההשקעות. הם יצרו הון תזרימי באמצעות עסקים ואז את הכסף הזה הם השקיעו כדי לשמר את ההון ולהגדיל אותו. החברה לא ויתרה לי והמשכנו לדבר על זה... אבל עד היום אני לא מבין בזה יותר מדי".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"נכנסתי להשקעות לפני כשנה וחצי. כשהתחלתי לעשות הרבה כסף מהמיזמים שלי לא רציתי שיהיו לי מיליוני שקלים בעו"ש, ואז התחלתי להשקיע, אמרתי אוקיי עכשיו צריך לשים את הכסף הזה בצד כי זה סכום שאני לא רוצה לשחק איתו. אבל גם אז הלכתי על משהו שלא מצריך יותר מדי מאמץ ומעקב - על מדדים. אסטרטגיית ההשקעות שלי היא האסטרטגיה הפשוטה והגנרית ביותר. יש לי ביטקוין אמנם, אבל זה גם כי באג'נדה אני מאמין במטבע הזה. ההשקעות האחרות שלי לא מצריכות שום אנרגיה. בחרתי באסטרטגית השקעות שלא תיקח לי מהפוקוס שאני שם על עולם העסקים, שזה בסוף מה שאני עושה בחיים ומה שמכניס לי הכי הרבה כסף.

"יש לי ביומן כל חודש תזכורת לבצע העברה לתיק ההשקעות אבל אני לא מקפיד על זה. בדרכ מצטבר לי בעו"ש 100־200־300 אלף שקל ואז אני עוצר ומבין שיש לי בעיה ומפקיד את זה".

למה החלטת לשים 30% מהכסף על קריפטו?

"אחד הלקוחות הגדולים שלי בחברת הפקות היה מולטי מיליונר, וחי ברמת חיים מאוד גבוהה. הוא לימד אותי על קריפטו והבנתי שאני הכי מאמין בביטקוין ובאת'ריום, והשסיכון מול סיכוי שווה לי את הסיכון. למרות זאת, עכשיו הביטקוין התרסק אז הנפח שלו בתיק שלי יורד"

איך אני מתעדכן

"אני לא מתעדכן בכלל, ולא מעוניין להיות מחובר לזה, עד כדי כך שאפילו בהשקעות הראשונות שאלתי את אותה חברה שהכניסה אותי להשקעות וחבר נוסף שמבין בתחום איפה לשים את הכסף, ופשוט עשיתי מה שהם אמרו לי בלי לבדוק. הם אמרו לי תשים ב־500 S&P, המליצו על חברה ספציפית שהם אומרים שהיא החברה המשתלמת ביותר לישראלים מבחינת מיסוי - מדד אירי דרך אקסלנס, וזה מה שעשיתי.

"אני לא מסתכל על חשבון ההשקעות כמעט אף פעם. זה לא מעניין אותי. מבחינתי זה כסף שכאילו לא קיים. לא מעניין אותי אם השוק יורד או עולה, חוץ מהביטקוין שאני שומע כל הזמן אם הוא עלה או ירד כי מסביב מדברים על זה".

לקח שלמדתי

"לא להקשיב לחברים שלא באמת מבינים. כשהייתי בצבא שמתי 10,000 שקל, שזה כל מה שהיה לי, על מטבע ריפל (XRP, מטבע דיגיטלי שנועד לשמש כאמצעי גישור מהיר וזול להעברות כספים בינלאומיות, אל"ו). קניתי כשהוא היה ממש בשיא שלו והוא התרסק בטירוף, ובגלל שלא הבנתי במה אני משקיע אז פשוט אימפולסיבית הוצאתי את הכסף וכל הכסף הלך לפח. אז אמרתי לעצמי שאני לא מתעסק בהשקעות עד שאני לא מבין בזה קצת, או שאני עושה פשוט כל כך הרבה כסף שזה לא ישנה לי".

שאלון מהיר טוויטר (איקס) או טלגרם

"טוויטר. אני חי את X, כי שם טכנולוגיה אמיתית קורית ופועמת. היום כל העולם הטכנולוגי, כל המנכ"לים הכי גדולים - הבעלים של אנתרופיק ואילון מאסק וכל מי שחשוב - נמצאים באיקס. הם לא בטלגרם. הם מפרסמים את הפוסטים שלהם ברשת שנחשבת לקו הראשון במלחמה על דעת הקהל". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין, כי בסוף השקעות זה לקנות את מה אתה מאמין שאנשים יאמינו בו. זה לא בהכרח מה טכנולוגית יצליח, אלא מה פסיכולוגית יצליח. לאת'ריום יש טכנולוגיה יותר טובה על הנייר אבל השוק הרבה יותר מחונך לביטקוין, ולשם הכסף ימשיך לזרום". ת"א 35 או 500 S&P

"אני ב-S&P כי זה מה שהמליצו לי, ואין לי כוח להשקיע משאבים ללמוד את נושא המדדים. לא יכול לומר שזו ההמלצה שלי אל מול תל אביב 35". מדדים או מניות

"מדדים זה מה שאני עושה, כי זה יותר מתאים לסגנון של ההשקעות שרציתי, ולזה שלא בא לי ואני לא פנוי לעסוק במסחר יומי ולעקוב אחרי מניות. אני גם לא פנוי ללמוד על כל מניה לעומק, ולכן המדדים עושים את זה בשבילי". חשבון בבנק או בבית השקעות

"אני בחרתי בבית השקעות כי סמכתי על שני חברים מאוד טובים שלי שחקרו את זה המון ולעומק. ואומרים ששם התנאים טובים יותר. מציע לכל מי שיש לו פנאי לכך שיבדוק מה נותנים לו בעת פתיחת חשבון ויבחר את התנאים הכי טובים. לא לכולם יש חברים שהם סומכים עליהם בעיניים עצומות כמוני".

בחיים לא אשקיע ב...

"אני לא אגיד אף פעם שאני לא אשקיע במשהו, כי אם אני אלמד על זה אני בטוח שאני אלמד איך לעשות מזה כסף. אפשר לעשות כסף מהכול, אז למה לשלול מראש באופן גורף? אני לא מתחבר לאמירות כוללניות של 'לעולם לא' ו'בחיים לא'".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"הכול וכלום. אני יכול ללמוד הכול כי אני לא מבין כלום בהשקעות, אבל זה לא מעניין אותי. יש לי כמה עשרות שעות של למידה. בעסק הראשון שלי לעריכת וידאו הייתי מצלם הרבה אנשים שמלמדים השקעות, אז אני כן מכיר את התחום קצת, אבל אני רחוק מלהיות מומחה ובסוף שוב הכסף הגדול לא מגיע מהשקעות אז אני גם לא רוצה להשקיע בלימוד הזה זמן מיותר. וורן באפט, המשקיע הכי גדול בעולם, לא עשה את הכסף שלו מההשקעות. הוא עשה את זה מחברה שעושה השקעות של עסקים. ביזנס זה הדרך לעשות כסף".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"לא הרבה בכלל. בערך 10% במדד מאז שהתחלתי לפני כשנה וחצי, ואם לוקחים בחשבון את הקריפטו יש מצב שאני בהפסד. כיוון שהכנסתי למדד הרבה כסף אז ה־10% האלה הם גם הרבה כסף, אבל זו לא תשואה מרשימה במיוחד באחוזים.

"אני לא בונה על תיק ההשקעות. השקעות זה אחלה למי שרוצה להיות מיליונר בגיל 60, לא למטרות שלי. היעד שלי זה 100 מיליון שקל עד גיל 30".

המלצת מעקב

"אני מאוד אוהב בינה מלאכותית, והעולמות האלה צומחים מאוד, אז אם הייתי מבין בהשקעות קצת יותר כנראה שזה מה שאני באופן אישי הייתי מסתכל עליו - תשתיות AI. יש צוואר בקבוק בתעשייה, כי אין מספיק אנרגיה בעולם. אז התשתיות זה מה שיעשה כסף גדול בקרוב. זורם לשם הרבה כסף בעולם".