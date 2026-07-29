אחרי זינוק פנומנלי של יותר מ-160% בתוך פחות משנה, מדד מניות השבבים של וול סטריט, SOXX, מאבד גובה והשיל כבר רבע משוויו בחודש וחצי - כשהנפילות בו מכבידות על מדדי הדגל של הבורסות המובילות.

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מי שעוד בולט במיוחד הוא השוק הדרום-קוריאני. מדד קוספי צלל היום (ד') ב-6%, אחרי שהתרסק ב-11% אתמול (ועוד כמעט 6% ביום שישי האחרון). השוק הדרום-קוריאני הפך להיות תלוי במידה רבה בשתי מניות בלבד: חברות השבבים והזיכרון סמסונג ו-SK הייניקס, שאף מוחזקות בעצמן על ידי מספר חברות החזקה בבורסה בסיאול. למעשה, שתי המניות הללו מהוות כ-55%-60% מכל שווי השוק של דרום קוריאה - בוודאי כשלוקחים בחשבון ש-SK הייניקס מוחזקת ב-20.5% על ידי SK Square וסמסונג מוחזקת בידי Samsung Life Insurance וגם בידי Samsung C&T Corporation, מה שהופך את המדד כולו לרגיש במיוחד לתחום השבבים. היום מחקה SK הייניקס 12% משוויה, בעוד סמסונג צללה ב-8%. מהשיא האחרון שלהן בחודש שעבר, איבדה הראשונה יותר ממחצית מערכה והשנייה יותר מ-40%.

האם מדובר בשינוי כיוון או בעוד מהמורה, כפי שקרה למשל בתחילת 2025, כשמודל הבינה המלאכותית דיפסיק הסיני הפיל את השווקים אך לזמן קצר בלבד.

מה מוביל למאניה-דפרסיה במניות השבבים? "זה שילוב של חששות מתחרות סינית, מהאטה בהשקעות בתשתיות AI והמתיחות הגיאו-פוליטית שהובילה לזינוק במחירי הנפט", מסביר סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, שמציין את ההצלחתה הכבירה השבוע של הנפקת חברת CXMT, יצרנית שבבי הזיכרון המובילה בסין. האחרונה זינקה ביום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי ב-466% לשווי של כמעט 500 מיליארד דולר, והפכה לחברה ה-25 בשווייה בעולם, מעל ענקיות כמו מאסטרקארד, קוסטקו, שברון, קוקה-קולה ואורקל.

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עוד הוא מציין את "החששות מהאטה עתידית בהשקעות בתשתית ה-AI, עקב גידול ניכר בהוצאות ופגיעה בתזרים, כשאפילו ענקית כמו גוגל הציגה בעקבות כך תזרים שלילי ברבעון האחרון. זה כנראה לא יקרה אפילו ב-2027, אבל המשקיעים מסתכלים קדימה, במיוחד לנוכח התמחור הגבוה של מניות השבבים".

גלעד קייזר, מנהל מניות חו"ל במגדל ביטוח ופיננסים, מוסיף כי "יש כעת מימושי רווחים ורוטציה של משקיעים לסקטורים אחרים. בהקשר למודלים הסיניים, החשש הוא מפני שחיקת היתרון הטכנולוגי של החברות המובילות".

אייזק אידלמן, מנהל השקעות במניות חו"ל במנורה מבטחים, מצביע על שורת הדיווחים שהגיעה מסין והעלתה מחדש את מפלס החרדה: "החשש בשוק נשען על דפוס מוכר - בעבר נכנסה סין לתעשיות שונות, הציפה אותן במוצרים זולים ופגעה משמעותית במתחרות. המשקיעים חוששים כי תרחיש דומה עשוי להתרחש גם בתעשיית השבבים".

ד"ר אילן גילדין, שותף בקרני פמילי אופיס ולשעבר הכלכלן הראשי של רשות ני"ע, מציין כי בנוסף לכל אלה ישנה "הדילמה האמריקאית". לדבריו, "אפל מפעילה לחץ להתרת שימוש בשבבי זיכרון סיניים זולים ומעמידה את הממשל בארה"ב בפני דילמה מורכבת של הורדת עלויות לחברות הטכנולוגיה, מול הגנה על יצרניות השבבים המקומיות, כדוגמת מיקרון. מתיחות זו יוצרת אי-ודאות רגולטורית גבוהה. בנוסף, הנפילות החדות במניות יצרניות הזיכרון המובילות מדרום קוריאה, SK הייניקס וסמסונג - שמהוות מחצית ממדד קוספי הקוריאני שאיבד 11% ביום ג' ושליש מערכו בשיא ביוני - משקפות החלפה של ציפיות לצמיחה בתמחור מחדש של פרמיית הסיכון בסקטור".

"חששות מוגזמים"

המומחים תמימי-דעים שלמשקיעים אין ממה להתרגש לפי שעה. לדברי אידלמן ממנורה, "התמונה בפועל מורכבת. החברה שמאחורי המודל הסיני כבר הודיעה כי אין ברשותה די שבבים כדי לענות על הביקוש, היכולות שדווחו בתחום ציוד ייצור השבבים טרם אומתו, ו-CXMT (המנפיקה הסינית) עדיין מפגרת בתחום זיכרונות ה-HBM, אחד הרכיבים המרכזיים במערכות בינה מלאכותית. דפוס דומה ראינו גם לאחר הופעת דיפסיק. בתחילה התעורר חשש משמעותי מהתחרות הסינית, אך בהמשך השוק נרגע, כשהתברר שהביקוש לשבבים ולתשתיות AI נותר גבוה מאוד, ושעדיין קיים פער טכנולוגי בתחומים מרכזיים.

"להערכתנו השוק ישוב ויגלה שהביקוש לשבבים ולתשתיות AI ממשיך לעלות על ההיצע, וכי סין עדיין אינה מתקדמת דיה מבחינה טכנולוגית כדי להשתלט על השוק. ברמה הפונדמנטלית, נכון לעכשיו לא חל שינוי מהותי בתמונת הביקוש או במעמדן של החברות המובילות בענף".

וסצ'ונוק מאופנהיימר טוען כי "הירידה במניות השבבים משקפת כרגיל חששות מוגזמים, ומהווה מימוש רווחים לאחר ראלי של עשרות ומאות אחוזים. הירידות יוצרות הזדמנות השקעה במניות חברות שבבים, לאור פוטנציאל צמיחה גבוה בהמשך, ברמות תמחור אטרקטיביות. מניית אנבידיה למשל נסחרת כעת במכפיל רווח של 15 לשנה הבאה, תמחור חסר לשוק הכללי, לתמחורה ההיסטורי ולשיעורי הצמיחה".

קייזר ממגדל מסכים כי "למרות הירידות, הנתונים הפונדמנטליים בענף נותרו חזקים, עם דוחות כספיים טובים והמשך השקעות משמעותיות בתשתיות AI. להערכתנו, מדובר בתיקון טבעי ובריא לאחר תקופה שמניות הענף הובילו את העליות בשווקים והפכו לטרייד המרכזי של השנה". לכן הוא אופטימי ביחס לשבבים "בטווח הארוך".

ראסל אלוואנגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: מיכה בריקמן

הנציגות הישראליות בתחום הן יצרנית השבבים טאואר ממגדל העמק ולצידה חברות בדיקות השבבים נובה וקמטק . שלוש המניות עולות ויורדות יחד עם הסקטור, כשבמקרה של טאואר התנודות קיצוניות במיוחד. בחודש שעבר הפכה לחברה הישראלית הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב, כשנשקה לשווי של 100 מיליארד שקל, אך מאז כבר מחקה רבע משוויה בשיא.