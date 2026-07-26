אם בום הבינה המלאכותית הוא הבהלה לזהב של ימינו, אלכס קרדונה מעדיף להתחיל לחפור מחוץ לאזורי הכרייה המקובלים.

זו הייתה האסטרטגיה שעמדה לנגד עיניו של מנהל בן 50 בחברת תוכנה, כשהקצה חלק מתיק ההשקעות שלו לחברות העוסקות בתשתיות לבינה מלאכותית, ובהן מפעילת מרכזי הנתונים אקוויניקס ויצרנית השבבים מארוול טכנולוג'י .

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מי שנמצאות נמוך יחסית ברשימת ההעדפות שלו הן מניות "שבע המופלאות", ענקיות הטכנולוגיה שהובילו בעבר את העליות בשוק. קרדונה מחזיק רק חלק קטן מהמניות הללו, לדבריו, ומעדיף להשקיע את כספו במקומות אחרים.

"'אם אני מחפש השקעה ממוקדת, אני יכול לבחור בחברה כמו מארוול, כלומר בחברות קטנות יותר שרבים אולי אפילו לא שמעו עליהן", אמר. מניית יצרנית השבבים היא ההשקעה בעלת הביצועים הטובים ביותר בתיק שלו, לאחר שזינקה ביותר מ־120% מתחילת השנה. "אני מקווה להחזיק בתשתיות שעליהן הבינה המלאכותית חייבת לפעול".

רוב מניות 7 המופלאות פיגרו השנה אחרי השוק הרחב

רומן האהבה רב השנים של המשקיעים הפרטיים עם מניות הטכנולוגיה הגדולות בשוק מתחיל להתקרר. משקיעים קמעונאיים רוכשים פחות מניות של מיקרוסופט , אפל , אמזון , מטא , אנבידיה , אלפאבית וטסלה . במקום זאת הם נוהרים להשקעות חדשות בתחום הבינה המלאכותית, כמו מניות השבבים של אס.קיי. הייניקס או קרן הסל Roundhill Memory , לפי נתוני חברת המחקר ונדה ריסרץ', העוקבת אחר זרימות הון.

המגמה הזו משקפת שינוי רחב יותר בשוק, שבו שבע ענקיות הטכנולוגיה שהובילו את העליות פינו, לפחות לעת עתה, את מרכז הבמה לטובת יצרניות שבבים, ספקיות זיכרון וחברות קטנות ובינוניות הקשורות להקמת תשתיות לבינה מלאכותית.

כל מניות "שבע המופלאות", למעט שתיים, פיגרו השנה אחרי השוק הרחב. מיקרוסופט היא המאכזבת הגדולה ביותר, לאחר שירדה ב־19% מתחילת השנה, בעוד אפל מובילה את הקבוצה עם עלייה של 23%.

הסיכונים הכרוכים במרדף אחר תשואות מהירות במקומות אחרים באו לידי ביטוי ביום שישי, לאחר שחדשות על מודל חדש של חברת Moonshot AI הסינית טלטלו את וול סטריט. מניות הטכנולוגיה מכל הסוגים ירדו, ומניות תשתיות הבינה המלאכותית היו בין הנפגעות העיקריות. מדד השבבים PHLX איבד 1.6%, ובכך נכנס לטריטוריה של שוק דובי, לאחר שירד ביותר מ־20% מהשיא האחרון שלו.

"משקיעים בסיפורים שבהם הם מאמינים"

בדומה לקרדונה, גם משקיעים פרטיים רבים עדיין מחזיקים בחשיפה משמעותית למניות "שבע המופלאות", המהוות יחד 36% משווי השוק של מדד S&P 500. עם זאת, הם מפנים יותר ויותר כספים למניות מוכרות פחות, בתקווה שהן יהיו כוכבות הבינה המלאכותית הבאות.

"המשקיעים הקמעונאיים כבר לא קונים את מניות 'שבע המופלאות'. הם בוחרים מנצחות", כתבו אנליסטים בחברת ונדה בשבוע שעבר. "הם משקיעים בסיפורים שבהם הם מאמינים יותר מכל".

לפי נתוני ונדה, משקיעים פרטיים רכשו מתחילת יולי מניות מיקרוסופט בשווי נטו של 52 מיליון דולר, מה שהופך אותה למניית "שבע המופלאות" הפופולרית ביותר בקרבם. לשם השוואה, הם השקיעו 194 מיליון דולר נטו במניית אינטל ו־56 מיליון דולר בחברת מחשוב הענן לבינה מלאכותית IREN.

במשך שנים היו המשקיעים הפרטיים התומכים הנאמנים והנלהבים ביותר של מניות "שבע המופלאות". הם המשיכו להזרים אליהן כספים בראשית מרוץ הבינה המלאכותית, במהלך הטלטלה שחוללה DeepSeek בתחילת 2025, וגם בתקופת אי הוודאות סביב המכסים שטלטלה את וול סטריט באביב שעבר.

אלא שמאז התפצלו דרכיהן של מניות הקבוצה. בחודשים האחרונים המשקיעים הפרטיים הסיטו את תשומת לבם מחברות הענק בשווי טריליוני דולרים, שמממנות את הקמת תשתיות הבינה המלאכותית, לעבר החברות שמייצרות את השבבים, מערכות הקירור ואספקת החשמל הנדרשים להפעלתה.

"במשך שנים מניות 'שבע המופלאות' היו יקירות השוק", אמר ברט קנוול, אנליסט השקעות אמריקאי בחברת eToro. לדבריו, המשקיעים הפרטיים "פשוט הולכים בעקבות הכסף, גם באופן מטפורי וגם באופן מילולי".

כל מניות הבינה המלאכותית חשופות לאותם חששות

אין פירוש הדבר שהמשקיעים הפרטיים נסוגים משוק המניות. לפי סקוט רובנר, ראש תחום אסטרטגיית המניות והנגזרים על מניות בחברת סיטדל סקיוריטיז, פעילותם זינקה לשיאים חדשים במאי וביוני. היקף המסחר היומי הממוצע במניות במהלך חודשים אלה היה גבוה ביותר מפי שניים מהממוצע ב־2024.

עוד לפני הירידות של יום שישי, המומנטום של גל הבינה המלאכותית בוול סטריט כבר החל להתמתן. העליות במניות השבבים, שבעבר היו לוהטות במיוחד, נרגעו. המדדים המרכזיים בארה"ב דשדשו במסגרת ההאטה העונתית האופיינית לחודשי הקיץ. המשקיעים נשאו עיניהם לעבר דוחות הרבעון השני, בתקווה למצוא סימנים לכך שהתשואה על ההשקעות בבינה מלאכותית מתחילה להשתקף במאזני החברות.

"השוק מחפש עוד סימנים לכך שהבינה המלאכותית מניעה את הצמיחה בהכנסות או משפרת את הפריון", אמר ג'ונתן קופסקי, מנהל תיקים בצוות הטכנולוגיה והחדשנות הגלובלית של ג'נוס הנדרסון. "כדי להצדיק את רמת ההשקעות הזו לאורך זמן, התשואה עליהן צריכה לחלחל לכל רחבי המשק".

בסופו של דבר, כל מניות הבינה המלאכותית חשופות לאותם חששות. ביום שישי ירדו יחד מניות של יצרניות שבבים קטנות, חברות תוכנה ומניות "שבע המופלאות".

עבור חלק מהמשקיעים, פוטנציאל התשואה מצדיק את הסיכון. דייוויס קנטרל, סטודנט המתגורר באזור אטלנטה, משקיע זה כשנתיים, ובמהלך התקופה הזאת עקב מקרוב אחר השחקניות המרכזיות בתחום הבינה המלאכותית.

אך לאחרונה צמצם בן ה־19 את החזקותיו במיקרוסופט, מכר את כל מניות אנבידיה שהחזיק והעביר את הכסף לכמה תחומים בשוק שלדעתו מבטיחים יותר: תעשיית החלל והמחשוב הקוונטי, שלדבריו צפויות לזנק ככל שמהפכת הבינה המלאכותית תצבור תאוצה.

לדברי קנטרל, מניות הטכנולוגיה הגדולות עדיין מהוות השקעה טובה, אבל החלק הטוב ביותר בחגיגה כבר מאחוריהן.

"אני מחפש מניות צמיחה אגרסיביות יותר, עם רמת סיכון גבוהה יותר", אמר. "אני פשוט כבר לא חושב שמיקרוסופט ואנבידיה שייכות לקטגוריה הזאת".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.