רק סקר אחד מעניק לאופוזיציה את הממשלה. מה שונה בו?

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

● אחרי 3 שבועות נשבר הקיפאון במפת הגושים

● נתניהו מתרכז באיזנקוט, אבל מתברר שיש עוד מישהו שנושף בעורפו

מה הנתונים? מהפך בצמרת: ישר בראשות איזנקוט הופכת למפלה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, כשהליכוד יורדת ל-22 מנדטים. ביחד בראשות בנט עולה במנדט ל-15, הדמוקרטים נשארת עם 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית עולה ל-8, יהדות התורה וש"ס מקבלות גם הן 8 כל אחת, חד"ש-תע"ל, רע"ם והציונות הדתית עם 5 כל אחת. המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר ומפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? החשיבות של הגוש מתחדדת: אף על פי שמפלגתו של איזנקוט כבשה את המקום הראשון, זה עדיין לא מספיק לה כדי להקים ממשלה, כאשר המחנה שלו זוכה ל-59 מנדטים בלבד ללא המפלגות הערביות.

מאחורי המספרים: לכאורה, אפשר היה לטעון שה"מהפך" המתואר כאן הוא טכני בלבד, שכן השבוע לא התפרסם סקר בערוץ 14 - שבו הליכוד מקבלת בעקביות הרבה יותר מנדטים מבסקרים אחרים (32-33 מנדטים, לעומת 21-24 בסקרים אחרים).

אבל זה רק הסבר חלקי. למעשה, התבוננות בסקרי השבועות האחרונים מעלה שגם אם שמים בצד את הסקר של ערוץ 14, שאר הסקרים העידו על שוויון בין הליכוד לישר, כשההובלה של ישר מתבטאת, לכל היותר, רק בספרות שאחרי הנקודה העשרונית.

הפעם, לא רק שישר מובילה במנדט שלם - אלא שברוב הסקרים (ערוצים 11 ו-12 ומעריב) הם מובילה, ובשניים האחרים (חדשות 13 וישראל היום) היא בשוויון עם הליכוד.

אבל, כאמור, ספק אם זה יספיק לאופוזיציה כדי לתפוס את השלטון. רק בסקר של מעריב היא זוכה לרוב בכנסת ללא המפלגות הערביות (61 מנדטים), כשבסקרי שלושת הערוצים (11, 12 ו-13) היא מקבלת 59 או 60 מנדטים. הסקר הפסימי ביותר מבחינת האופוזיציה היה זה של ישראל היום, בו היא הסתפקה ב-56 מנדטים (כשהמפלגות הערביות קיבלו ביחד עוד 11).

הנתון הנוסף: מה יעניק לאופוזיציה את הניצחון? מההשוואה בין הסקרים עולה תשובה אפשרית די מפתיעה: בנט. נסביר. אמרנו שהסקר היחיד שבו האופוזיציה זוכה לרוב בלי המפלגות הערביות הוא הסקר של מעריב. מה מיוחד בו? שמפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת שני מנדטים יותר מהממוצע, ומפלגת הליכוד מקבלת שני מנדטים פחות מהממוצע - ושאר הגושים נשארים דומים. כלומר, הסקר היחיד שבו האופוזיציה מנצחת הוא זה שבו עוברים (באופן ישיר או עקיף) שני מנדטים מהליכוד לבנט.

אבל זה עדיין לא אומר שזה מה שקורה בפועל. לא מזמן הראינו במשרוקית שלאחרונה יש אינדיקציות מסוימות למעבר של מנדטים (בשני הכיוונים) בין הליכוד למפלגת בנט, בהתבוננות בפריזמה רחבה יותר העדויות לא ממש משכנעות.

אז מה השורה התחתונה? עוד מוקדם מדי לומר, אך ייתכן שאפשר לסכם כך את ממצאי הביניים: קשה לומר שבנט מקבל מנדטים על חשבון הליכוד - אבל אם זה יקרה, אולי זה מה שיביא לאופוזיציה את השלטון.