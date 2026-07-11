נתניהו מתרכז באיזנקוט, אבל מתברר שיש עוד מישהו שנושף בעורפו

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? הליכוד עדיין בראש עם 24 מנדטים. מפלגת ישר בראשות איזנקוט מתחזקת במנדט ומגיעה ל-22, ומפלגת ביחד בראשות בנט ירדה במנדט ל-15.

הדמוקרטים נשארת עם 10 מנדטים, ישראל ביתנו יורדת ל-9, ש"ס נחלשת גם היא ומקבלת 8 מנדטים - כמו גם עוצמה יהודית ויהדות התורה. חד"ש-תע"ל נשארת עם 6 מנדטים, והציונות הדתית שומרת על 5 המנדטים שלה. רע"ם איבדה בשבוע החולף מנדט וכעת היא נשארת עם 4.

מה המסקנה? תמונת הגושים נותרה זהה זה השבוע השלישי ברציפות: הקואליציה עם 54 מנדטים והאופוזיציה עם 66 מנדטים - מתוכם 10 שייכים למפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם).

מאחורי המספרים: בניכוי סקר אחד, ממוצע הסקרים בשבוע החולף מעיד: מהפך. ישר בראשות איזנקוט זוכה ל-23 מנדטים, בעוד שהליכוד מקבלת 22. בסקרים של ערוץ 13 ומעריב ישר היא המפלגה הגדולה ביותר, ובסקרים של הערוצים 11 ו-12 היא בשוויון עם הליכוד.

אז איך זה שבסיכום הכללי הליכוד עדיין מובילה על ישר בשני מנדטים? זה נובע מהסקר החמישי שמשלים את התמונה - הסקר של ערוץ 14. כאן, הליכוד זוכה ל-33 מנדטים - נתון זהה לזה שנרשם בכל הסקרים של הערוץ בחודש האחרון. היות שבסקר של ערוץ 14 ישר מסתפקת ב-21 מנדטים, הליכוד נשארת בעמדת ההובלה בחישוב הכולל.

מבחינה גושית, אם בשבוע שעבר דיברנו על סטטיות - אז הסקרים של השבוע קיבעו את המגמה הזאת, כאשר בכל הסקרים תמונת הגושים נשארה זהה. השינוי היחיד שראוי לציין בהקשר זה הוא אובדן המנדט של רע"ם לטובת המפלגות הלא-ערביות באופוזיציה.

הנתון הנוסף: לא רק בקרב בין הרשימות איזנקוט ממוצב בעמדה לא רעה מול נתניהו, אלא גם בהתמודדות הפרסונלית בין האישים: בארבעה מתוך חמשת הסקרים, איזנקוט מנצח בשאלת ההתמודדות לראשות הממשלה, כשהפער בינו לבין נתניהו נע בין נקודת אחוז (בערוצים 11 ו-12) ל-10 (ערוץ 13). רק בסקר של ערוץ 14 נתניהו מוביל על איזנקוט בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה כשהפער שם עומד על 24 נקודות אחוז.

אבל בעוד שנתניהו ממקד את המבט אל עבר איזנקוט, מתברר שגם בנט מתחיל לנשוף בעורפו. ברוב הסקרים (ערוץ 11, ערוץ 12 ומעריב) בנט מצמצם את הפער מול נתניהו שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, כשבסקר מעריב בנט נמצא רק שתי נקודות אחוז מאחורי נתניהו.