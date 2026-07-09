חיסכון | רפורמה בחסכונות? אולי עדיף לקרוא לזה מס חדש הרפורמה הגדולה ביותר בתחום החיסכון של הציבור הוצגה בשבוע שעבר בקול תרועה רמה. העיקרון, שהוצג כבר לפני שנה וחצי, הוא לפתוח חשבון השקעות לכולם - ובכך לאפשר ליותר אנשים נגישות לחיסכון. הטענה היא שאנשים לא משקיעים כי קשה להם לעשות בעצמם את השלב של פתיחת חשבון השקעות. זה ייתכן, אלא שקשה להתחמק מהרושם שבסוף, המטרה האמיתית של משרד האוצר ורשות ניירות ערך, שמובילים את המהלך, היא בסך הכול עוד מס על הציבור. לפני עשור הוקמו קופות הגמל להשקעה. המדינה רצתה לעודד חיסכון לטווח ארוך ולכן חילקה סוכריה משמעותית: פטור ממס רווחי הון, אבל רק למי שישאירו את הכסף בחיסכון עד גיל 60 לפחות, וימשכו אותו כקצבה. ההטבה עשויה להגיע ליותר ממיליון שקל לחוסך, אם אנשים ישכילו לחסוך לשנים, לא יפדו את הכסף לטובת צריכה, וייהנו מאפקט הריבית דריבית; כסף שמצמיח עוד כסף. אלא שאחרי עשור, באוצר נבהלו, או שכחו את המטרה המקורית של אותן קופות גמל, שנצבר בהן סכום מרשים של 97 מיליארד שקל. הם החליטו שבמסגרת הרפורמה, ההטבה המקסימלית בכל אפיקי החיסכון תעמוד על 200 אלף שקל. במילים אחרות, המדינה מפסיקה לעודד את החיסכון לטווח ארוך ואת הפטור ממס רווחי הון שהיה נצבר לחוסכים. הסיבה ברורה: עלות ההטבה מוערכת כיום ב-2 מיליארד שקל. באוצר טוענים שהורדת הפטור לא תשפיע על רוב הציבור. זה אולי נכון, אבל המטרה הייתה לגרום לאנשים לחסוך יותר לטווח הארוך. קשה להתנער מהרושם שלאנשי האוצר אין שום רצון שאנשים באמת ייהנו מחיסכון משמעותי של מיליון שקל פטורים ממס רווחי הון. אפקט הריבית דריבית כנראה עוצמתי מכדי שהאוצר ייתן לציבור ליהנות ממנו כל כך. נתנאל אריאל הרפורמה הגדולה ביותר בתחום החיסכון של הציבור הוצגה בשבוע שעבר בקול תרועה רמה. העיקרון, שהוצג כבר לפני שנה וחצי, הוא לפתוח חשבון השקעות לכולם - ובכך לאפשר ליותר אנשים נגישות לחיסכון. הטענה היא שאנשים לא משקיעים כי קשה להם לעשות בעצמם את השלב של פתיחת חשבון השקעות. קראו עוד

תקשורת | האיום שמושמע בעזרת לבנה ונחישות בתוך פחות משבוע, שתי מערכות חדשות בישראל עברו את אותו אירוע בדיוק: רעול פנים מתקרב, זורק לבנים על דלת הכניסה, ונמלט. ביום ראשון זה קרה בכניסה לחדשות 12, ברביעי זה חזר על עצמו בדלת מערכת הארץ. אותה שיטה, אותו תיעוד במצלמות אבטחה, ובינתיים אף חשוד לא נתפס. תגובת מועצת העיתונות שפורסמה הזהירה כי זוהי "עליית מדרגה מדאיגה ולכאורה במסע הפחדה מובהק נגד כלי התקשורת בישראל". יש משהו אבסורדי בבחירה לתקוף ככה מערכת חדשות. אם המטרה היא להשתיק, זו הבחירה הכי גרועה שאפשר לדמיין: מערכת עיתונות מתפרנסת מלפרסם בדיוק אירועים כאלה. אז בפועל קורה ההפך המוחלט מהכוונה - הלבנה שאמורה "להשתיק" הופכת בעצמה לכותרת מהדהדת. זה מה שחושף את הכוונה האמיתית: מי שעושה מעשה כזה יודע מראש שזה לא ישתיק דבר. כך, ברור שהמטרה מעולם לא הייתה לעצור פרסום, אלא לשלוח מסר. להראות שיש מחיר לדעה שהושמעה. וזה נכון בלי קשר לזהות היעד הספציפי: היום זה ערוץ כזה, מחר אחר. כל עמדה היא לא נוחה למישהו. אבל כשזה קורה פעמיים באותו שבוע, בשני מוסדות שונים, זה כבר דפוס. ועוד אחד קל לחיקוי: לא צריך תכנון, רק לבנה ונחישות. וכל פעם שזה לא נבלם בתקיפות הנדרשת, הפעם הבאה הופכת לקצת יותר מקובלת. תומר שמאי בתוך פחות משבוע, שתי מערכות חדשות בישראל עברו את אותו אירוע בדיוק: רעול פנים מתקרב, זורק לבנים על דלת הכניסה, ונמלט. ביום ראשון זה קרה בכניסה לחדשות 12, ברביעי זה חזר על עצמו בדלת מערכת הארץ. אותה שיטה, אותו תיעוד במצלמות אבטחה, ובינתיים אף חשוד לא נתפס. קראו עוד

שיווק ופרסום | החברה השווייצרית רתמה את הסנסציה של ארגנטינה לטובתה משחק שמינית הגמר המותח ביותר עד כה במונדיאל 2026 הוא כנראה ההתמודדות בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת מצרים. אלופת העולם ארגנטינה פיגרה 0-2 מול השכנה שלנו מדרום, חזרה עם שלושה שערים בתוך קצת יותר מ-10 דקות, ואת הגול האחרון הכניסה כבר בתוספת הזמן. בהתאם, נעתקה נשימתו של ליונל סקאלוני, המאמן הארגנטינאי, ודופק הלב שלו הואץ לעולמות הטכיקארדיה - כשפעם 180 פעימות בדקה. ואיך אנחנו יודעים את זה? אחד הצלמים במגרש תפס את השוט המרגש: השעון החכם מבית גארמין שענד בזמן שתפס את פניו בידיו, הסגיר את המדידה בזמן אמת, המספר 180 מתנוסס עליו בגדול. אם יש משהו אחד שלמדנו מתצוגת התכלית של ליאו מסי השבוע הוא לחדד את החושים ולהכות בזמן הנכון. בגרמין, שהוקמה בשווייץ ונסחרת בוול סטריט (GRMN), לא פספסו את ההזדמנות. התמונה המרגשת הופקעה לטובת קמפיין פרסומי בארגנטינה, הכולל את התמונה של מאמן הנבחרת תחת הכותרת בספרדית: "אתה לא צריך להגיד כלום, פעימות הלב שלך אומרות הכל". אם להשתמש במונח מעולם הכדורגל, אין ספק שהקופי הזה התלבש בוולה למנהלי השיווק של מותג השעונים הפופולרי. שיעור פשוט בשיווק נכון, מהיר ועם האצבע על הדופק, במקרה הזה מילולית, בלי צורך לפזר תקציבי ענק. לנו ניתן רק לקוות שסקאלוני הספיק להסדיר את נשימתו, וימשיך להוביל את אחת הנבחרות הפופולריות בעולם הלאה, אל השלבים המכריעים של גביע העולם. נבו שפיר משחק שמינית הגמר המותח ביותר עד כה במונדיאל 2026 הוא כנראה ההתמודדות בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת מצרים. אלופת העולם ארגנטינה פיגרה 0-2 מול השכנה שלנו מדרום, חזרה עם שלושה שערים בתוך קצת יותר מ-10 דקות, ואת הגול האחרון הכניסה כבר בתוספת הזמן. קראו עוד