לאחר חצי שנה שחל צו איסור פרסום על שמו, בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמו של החשוד אחיקם גריידי, עורך דין מהמרכז, שנחקר על-ידי רשות המסים בחשד כי לא דיווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותים משפטיים בסכום של כ-10 מיליון שקל, השמיט נכסי נדל"ן בבעלותו מהצהרת הון שהגיש ואף התחמק מתשלומי מס רכישה תוך מרמה והעברת נכסים על שם בני משפחתו.

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החקירה בעניינו של עו"ד גריידי החלה בעקבות ביקורת ניהול ספרים שנערכה בעסקו, במסגרתה נמצאו ליקויים מהותיים לכאורה, וביניהם ממצאים המעידים על אי-רישום הכנסות שהתקבלו בהעברות בנקאיות, אשראי, צ'קים וביט. הממצאים הועברו לביקורת שומות בפקיד שומה גוש דן, ובהמשך לחקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב.

בבקשה לשחרורו של גריידי מהחקירה בתנאים מגבילים, אשר הוגשה לבית משפט השלום בבת ים בדצמבר האחרון, צוין כי לאחר חקירה סמויה שהתקיימה במשרדי פקיד שומה חקירות תל אביב, התבסס החשד כי עורך הדין לא דיווח על מלוא הכנסותיו ממתן שירותים משפטיים בשנים 2019-2024. זאת, לאור השוואה בין הדוחות שהגיש החשוד למס הכנסה ומע"מ ובין כניסות כספים לחשבונות הבנק של החשוד ובני משפחתו, וזאת בסכום של כ-10 מיליון שקל.

בנוסף, עלה חשד כי לכאורה החשוד התחמק מתשלום מס בעת ביצוע העברות בנקאיות מחשבון נאמנות לחשבונותיו הפרטיים, לשם שימושו האישי, בסכום של לכל הפחות 500 אלף שקל.

מהחקירה עלה חשד נוסף כי עו"ד גריידי ביצע עסקאות נדל"ן ורשם את הנכסים שרכש על שם ילדיו, וזאת לצורך התחמקות מתשלום מס רכישה, בעוד שבפועל הנכסים הם בבעלותו, לרבות דמי השכירות הנובעים מהם.

לפני מספר חודשים החקירה בעניינו של עו"ד גריידי הפכה לגלויה, נערכו חיפושים בביתו ובעסקו, ונתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. על שמו הוטל כאמור צו איסור פרסום, אשר כעת הוסר על-ידי בית המשפט.

עורך דין שונה מבר רפאלי ואייל גולן?

עו"ד גריידי מכחיש את כל החשדות נגדו, וביקש, באמצעות עורכי הדין אברהם שהבזי וספיר לוי-תם, להשאיר את צו איסור הפרסום על כנו. לטענתו, החשד והסכום הנטען הם מופרכים.

במהלך הדיון בבקשת רשות המסים להתיר את הפרסום, ולשאלת בית המשפט מהו הנזק החמור שייגרם לגריידי, מעבר לנזקים "הרגילים" שנגרמים לחשודים אחרים ששמם מתפרסם - בדומה לדוגמנית בר רפאלי שנחקרה על-ידי רשות המסים או הזמר אייל גולן שנחקר, ושמם פורסם - השיב עורך דינו של גריידי, אברהם שהבזי, כי המקרה שונה ממקרה של זמר שממשיך למלא את קיסריה או ממקרה של דוגמנית שממשיכה לעבוד. "ההכנסות שלהם לא פחתו", טען והוסיף כי "השאלה היא מידת הפגיעה הכלכלית, אבל לא רק. זה מתחיל בזה שעורך דין הוא בעל מקצוע שאתה בא אליו, ואתה סומך עליו, וברגע שיש בקשה שאין לה קשר למציאות, ואני עומד על זה, ייגרם נזק בלתי הפיך לשווא".

השופט משה סרגוביץ דחה את הבקשה להשאיר את צו איסור הפרסום בתוקף, וקבע כי "הטענות של ההגנה לא עולות לכדי נזק חמור שהוא מעבר לנזק שייגרם ונגרם לכל חשוד מפרסום שמו, כולל פגיעה בשם טוב, במוניטין ופגיעה כלכלית שנלווית לפרסום שמו של אדם כחשוד. בית המשפט העליון אף קבע בצורה ברורה כי גם הפגיעה בשם הטוב של עורך דין ובפרנסתו של עורך דין אינה שונה מפגיעות שעלולות להיגרם לכל חשוד נורמטיבי המעורב לכאורה בפלילים".

עורך דינו של גריידי: "חשדות בלתי מבוססים"

עו"ד אברהם שהבזי, המייצג את עו"ד גריידי, מסר בתגובה: "החשדות של רשות המסים הם על בסיס השוואה בין כניסה לחשבון הבנק לבין המחזורים המדווחים. לא כל כניסה לחשבון היא הכנסה. כבר בשלבים המוקדמים של ההתדיינות העברנו מקרים מסוימים שבהם יש כניסות לחשבון שלא מהוות הכנסה. לצערנו, ברשות המסים לא הרימו את הכפפה ולא זימנו את עו"ד גריידי למתן הסברים לגבי הכניסות לחשבונות הבנק.

"מדובר בחשדות בלתי מבוססים שבמקסימום הם בגדר סכסוך אזרחי שהיה צריך להתברר במשרדי פקיד השומה האזרחי. צר לנו שברשות המסים העבירו את בקשת המעצר והשחרור בתנאים מגבילים כפי שכתבו אותה ביום החקירה הראשון, ולא עדכנו ועידנו את הבקשה שלהם כשהם יודעים שיש לנו הסברים להכול. יש חזקת חפות, והמרחק בין החשדות למציאות הוא עצום".

*** חזקת החפות: עו"ד אחיקם גריידי לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.