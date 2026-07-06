בית המשפט המחוזי חייב את איש הנדל"ן לשעבר אורן קובי, הנאשם בפלילים, לשלם 30 אלף שקל בחודש במסגרת הליך פשיטת רגל. בהחלטה שניתנה אתמול נקבע כי קובי לא שילם שקל לקופת הנשייה במשך 6.5 השנים האחרונות. זאת בזמן שהוא מקיים אורח חיים ראוותני ובזבזני על חשבון הנושים. נגד קובי עומדים ותלויים 4 כתבי אישום. המרכזי שבהם מתנהל מזה 6 שנים ומייחס לו עבירות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות נוספות סביב פעילותו בקבוצת אדמה למכירת קרקעות חקלאיות.

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"מדובר בחייב אשר לכל אורך ההליך התנהל בחוסר תום לב, שכן ניהל אורח חיים בזבזני על חשבון הנושים, באופן שאינו מתיישב עם עובדת היותו פושט רגל החייב עשרות מיליוני שקלים לנושיו ותוך הסתרת נכסים מפניהם ומפני הנאמן וביהמ"ש". עוד נקבע כי במהלך השנים שבהן לא שילם לקופת הנושים הוא המשיך להתגורר בדירות יוקרה ועשה שימוש ברכבי יוקרה, והתנהל באופן שאינו תואם חייב בהליכי חדלות פירעון. את הבקשה הגיש הנאמן עו"ד חגי אולמן יחד עם עו"ד ולד זבלודה ממחלקת חדלות פירעון במשרד עורכי הדין יהודה רווה.

קובי שוחרר ממעצר בינואר 2026. בתיק האחרון בגינו הוגש נגדו כתב אישום רביעי בפרשה שנחשפה בגלובס. כתב האישום ייחס לו עיסוק בנדל"ן במכירת קרקעות חקלאית באמצעות חברה שהקים חברו, ג'ון קנדלר. החברה פעלה תחת השם המסחרי LAND ועסקה בקידום עסקאות למכירת זכויות בקרקעות חקלאיות. קובי נאשם כי ניהל את החברה, היה אחראי לגיוס עובדים ולקביעת תנאי העסקתם, נכח בפגישות עם לקוחות במשרדי החברה וקבע את גובה העסקאות.

חוב אישי של 34 מיליון שקל

חובות החברות שבשליטת קובי עומדים על כ-230 מיליון שקל, וחובותיו האישים על 34 מיליון שקל. קובי הוכרז פושט רגל בשנת 2017 אך ההחלטה הוקפאה בשל ניסיונות להגיע להסדר חוב עם נושיו. הסדר החוב הראשון אושר בשנת 2018 אז הוא התחייב לשלם 16 מיליון שקל תוך 7 שנים. בהמשך הפר קובי את ההסדר. עד לשנת 2024 שילם 5.1 מיליון שקל, אף שעל פי ההסדר הוא היה אמור לשלם 14.6 מיליון שקל. בשנת 2025 אושר הסדר חוב חדש, שבמסגרתו התחייב קובי לשלם 10.9 מיליון שקל במשך 7 שנים אך גם בו לא עמד באותה השנה. באוגוסט 2025 הוכרז קובי כפושט רגל.

הנאמן הגיש בקשה חדשה בתחילת 2026 לחייב את קובי בצו תשלומים חודשי. בין היתר צוין כי על פי המידע שעמד בפני הנאמן, קובי מנהל אורח חיים ראוותני הכולל מגורים בדירות יוקרה בעלות שכירות גבוהה העומדת על 16 אלף שקל בחודש. אין מידע עדכני באשר למקום מגוריו מאז שחרורו למעצר בית. עוד צוין כי קובי נוסע ברכב יוקרה בעלות של עשרות אלפי שקלים בחודש - 14 אלף שקל בחודש. בית המשפט גם התייחס לכך שקובי שוכר ייצוג משפטי "מהצמרת המשפטית של ישראל, שאינו ניתן לו חינם ועלותו גבוהה ביותר". מי שיצג את קובי בהליך לשינוי תנאי שחרורו הם עו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, ועו"ד ציון אמיר, מהבכירים בתחום הפלילי המייצג אישי ציבור רבים, וייצג את שר המשפטים יריב לוין באחת העתירות נגדו.

קובי טען בהליך כי המעצר האחרון במאי 2025 מנע ממנו לעבוד והיווה את הגורם המרכזי לקריסת הסדר הנושים. הוא שילם מיליונים ואין לראות בו כמי שרצה להפר את ההסדר. עוד טען כי הוא מתגור בדירה עם אימו וקרוב משפחה ודמי השכירות משולמים על ידי אמו המתגוררת בה מעת לעת. הוא אינו נוסע ברכבי יוקרה משום שהוא במעצר בית בפיקוח אלקטרוני, וכי בהיעדר אמצעים כספיים הוא מיוצג בהליך הפלילי בידי הסנגוריה הציבורית. השופטת ציינה כי תגובתו נעדרה אסמכתאות לטענות.

דירות במגדלי יוקרה

נזכיר כי קובי שכר בשנים האחרונות דירות במגדלי יוקרה. בשנת 2025 הוגשה נגדו תביעת פינוי בדירה בעלות של 30 אלף שקל בחודש (26 אלף שקל, לצד דמי ניהול בגובה כ-4,300 שקל) בקומה ה-35 בפרויקט בבלי בתל אביב. זאת בטענה שלא שילם דמי שכירות. בשנת 2022 הוא שכר דירה במגדלי יו בתל אביב במחיר של 16 אלף שקל - 13,500 שקל שכר דירה ו־2,500 שקל לחברת הניהול.

השופטת איריס לושי עבודי קבעה כי "מדובר בהליך פשיטת רגל יוצא דופן שראשיתו בשנת 2016, עת נקלעו קבוצת חברות שבראשן עמד החייב לקשיים כלכליים אשר נבעו, בין היתר, מהתנהלותו הכלכלית של החייב, אשר פעל תוך עירוב נכסיו עם נכסי החברות". עוד כתבה כי קובי עשה בכספי החברות כבשלו תוך שניהל אורח חיים ראוותני על חשבון כספי החברות והמשקיעים, ובין היתר רכש נכסי נדל"ן יוקרתיים בתל אביב בפרוייקט אקירוב ומגדלי יו ובשוהם והחזיק ברכבים מסוג ריינג' רובר ומרצדס.