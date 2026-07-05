הבוקר: בג"ץ ידון בשידור חי במינוי יהודה אליהו לראש רמ"י

בג"ץ ידון הבוקר (א') בשידור חי בשעה 10:00 בפעם השנייה בעתירות נגד מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). הדיון מתקיים לאחר שהוצא צו על תנאי שדרש מהמדינה להסביר מדוע לא יבוטל מינויו של אליהו.

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אליהו כיהן לפני המינוי כראש מינהל ההתיישבות במשרד הביטחון, ייסד את עמותת רגבים עם השר סמוטריץ' והיה מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין . העותרים טוענים לפגמים בהליך המינוי - מתנאי הסף, דרך הרכב ועדת האיתור ובמסקנות הוועדה. בין היתר נטען כי תנאי הסף לתפקיד הונמכו באופן דרמטי ביחס לניסיון במספר העובדים שניהל והיקף התקציב. לעמדת העותרים יש לבטל את הבחירה באליהו מאחר ומדובר במינוי פוליטי הנגוע בניגוד עניינים בשל קשריו החבריים והמשפחתיים של אליהו עם השר בצלאל סמוטריץ.

מאז הדיון הראשון, השתנתה עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שבהתחלה הגנה על המינוי. זאת בעקבות פרסום בכלכליסט, הנוגע לחשש לניגוד עניינים של חברת ועדת האיתור פרופ' עדית סולברג בשל תפקידה כיו"ר של חברה שבבעלות בן זוגה המספקת שירותי בקרה למשרדי ממשלה, כולל למשרד השיכון, בהיקף של עשרות מיליונים. סולברג הסבירה במענה לפניית יועמ"שית הנציבות כי החברה מספקת שירותים למשרדי ממשלה אך לא לרמ"י.

"צבר הפגמים בהליך האיתור והמינוי מצדיק את ביטולו"

עמדת הייעוץ המשפטי של הנציבות ושל הממשלה היא כי לא היה מקום לאשר את סולברג כחברת ועדת האיתור. זאת מבלי שיש בכך להטיל בה דופי. "צבר הפגמים בהליך האיתור והמינוי מצדיק את ביטולו", נכתב בעמדה החדשה ובפן המעשי - ביקשו להורות על הקמת ועדת איתור חדשה.

לאחר שעמדה זו נמסרה לשרים, ראש הממשלה, השר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, החליטו לעמוד על המינוי ושכרו עורכי דין פרטיים - דורון טאובמן ויהודה קראוס. בתגובה לבית המשפט, הם טוענים כי החלטת הוועדה למנות את אליהו היא "החלטת מינוי מנהלית, תקינה ומנומקת" ובעתירות לא הוצג "כל בסיס לכך שהמינוי נגוע בשיקולים זרים, בהסתרת מידע בפגם מהותי בהרכב הוועדה או בהעדפה בלתי עניינית של מועמד שאינו מתאים".

ראש הממשלה והשרים גם חולקים על העמדה לפיה פרופ' סולברג לא יכולה להיות חברה בוועדת האיתור של חשש לניגוד עניינים. לטענתו, ההסכם עם משרד השיכון היה בתוקף בשנת 2022 בתקופת השר זאב אלקין. אין לחברה כל התקשורת עם משרד האוצר או התקשרות הקשורה לרמ"י בדרך כלשהי. לעמדתו, זיקה עסקית או כלכלית למשרד ממשלתי לא מקימה ניגוד עניינים אלא רק זיקה לשר עצמו וכזו אין. על עמדת היועמ"שית נטען כי היא "תקדימית וחדשנית ומביאה למעשה להרחבה בלתי סבירה ובלתי פרופורציונלית של טענת ניגוד עניינים".

העתירות הוגשו על-ידי האקדמיה למען ישראל חופשית באמצעות עורכי הדין עודד גזית ואלירם בקל, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי באמצעות עו"ד ענאן בלאן, ושדולת הנשים המיוצגת על-ידי עורכי הדין חגי קלעי ועדיה שיינוולד. את אליהו מייצג עו"ד ירון קוסטליץ.