נביוס טסה ב-220%. עכשיו כוכב "הביג שורט" פותח נגדה פוזיציה

בתוך שנתיים בלבד התברגה נביוס (Nebius), חברה שנוסדה בהולנד ע"י קבוצת ישראלים, בצמרת אחד משווקי הנישה הצומחים ביותר של הבינה המלאכותית: שוק חברות הניאו־ענן (neo-cloud).

לצד ענקיות כמו קורוויב (CoreWeave) וקרוסו (Crusoe), נביוס משקיעה מיליארדי דולרים בבניית חוות שרתים ברחבי ארה"ב, מציידת אותם בשרתים ומעבדים המבוססים על אלה של אנבידיה , ומשכירה מתקנים שלמים או שטחים בתוכם לענקיות ענן כמו מטא או מיקרוסופט, או לחברות שמעוניינות לשכור שירותי עיבוד AI כמו שופיפיי וחברות ישראליות דוגמת ווקה או דקארט - שעשויה להימכר בימים הקרובים לאנתרופיק.

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החברה שהוקמה באמסטרדם ומחזיקה מרכז פיתוח במגדלי אלון בת"א, הוקמה בידי צוות ישראלי מנוסה הכולל את מייסד יאנדקס ("גוגל הרוסית") ארקדי וולוז', ובכיריה לשעבר, בהם רומן צ'רנין ואלנה בונינה - כולם מתגוררים כיום בישראל. אליהם הצטרף כסמנכ"ל תפעול עו"ד אופיר נווה, לשעבר שותף במשרד ארנון, שהיה פעיל במיוחד בתחום המיזוגים והרכישות. בדירקטוריון החברה מכהנת גם היזמת הסדרתית הישראלית ד"ר קירה רדינסקי.

דוחות פנומנליים

בחודשים האחרונים התקבע מעמדה של נביוס כמובילה הבלתי מעורערת של שוק חברות הניאו־ענן, לפחות בקרב המשקיעים, שעד כה ראו במתחרה האמריקאית קורוויב כחברה המובילה: קורוויב זכתה להשקעת ענק מאנבידיה בסך 2 מיליארד דולר, בינואר האחרון כשהיא מבטיחה לספק שירותי AI לחברות אמריקאיות בהיקף של 5 גיגוואט.

נביוס תחום עיסוק: ניאו־ענן, השכרת מעבדים גרפיים ושרתים לחברות טכנולוגיה היסטוריה: נוסדה ב־2024 על בסיס פעילות הענן של יאנדקס שנמכרה לארקדי וולוז', שייסד את החברה עם רומן צ'רנין עובדים: 1,540 באמסטרדם ות"א עוד משהו: הסניף הישראלי מבוסס ברובו על עובדי יאנדקס שהיגרו מרוסיה

אלא שמניית קורוויב אכזבה: בזמן שנביוס כבר הגיעה לשווי של 70 מיליארד דולר ונסחרת בנאסד"ק בשווי של כ־68 מיליארד דולר - עלייה של 220% מאז תחילת השנה, מניית קורוויב עלתה רק ב־48% ושוויה עומד על 58 מיליארד דולר בלבד. אם נראה היה שאנבידיה מעדיפה את קורוויב בתחילת השנה, הרי שחודשיים לאחר מכן ביצעה ענקית השבבים השקעה דומה של 2 מיליארד דולר בנביוס, בתמורה ל־8% מהמניות.

בשבוע שעבר הציגה נביוס את תוצאותיה לרבעון השני של השנה והדהימה את המשקיעים, והמניה קפצה במסחר באותו היום ב־35%. החברה שמציינת שנתיים לפעילותה עקפה את תחזיות האנליסטים עם דיווח על הכנסות של 582 מיליון דולר, עלייה של 454% ביחס לרבעון המקביל, וקצב ההכנסות השנתי המשוער (ARR) הגיע ל־9 מיליארד דולר, בהשוואה ל־1.9 מיליארד שצפתה החברה רק רבעון קודם לכן.

נביוס סגרה במהלך הרבעון ארבע חוזי ענק בהיקף ממוצע של מעל למיליארד דולר כל אחד עם לקוחות כמו קוהיר (Cohere), חברה המתחרה באנתרופיק בשוק המוסדי; עם חברת מודלי הקוד הפתוח ריפלקשן (Reflection) ועוד שתי חברות שאת שמן לא פרסמה. 70% מהעסקאות שנחתמו ברבעון כללו תשלומים שכיסו מראש בין 50%־60% מעלויות בניית חוות השרתים שקשורות בהן, כאשר הרווח ללא פחת ומסים (EBITDA) בעסקי הבינה המלאכותית של החברה האמיר ל־50%, עלייה בהשוואה לנתון ברבעון המקביל - 45%.

תלויה גם באנבידיה

למרות זאת, יש מי שלא ממהר להתרשם מהנתונים האופטימיים. המשקיע מייקל ברי, ("ביג שורט") שידוע כמי שזיהה מבעוד מועד את משבר הסאב־פריים ב־2008 והתפרסם בזכות התחזיות הקודרות שלו, הוסיף בימים האחרונים את נביוס לרשימת פוזיציות השורט שלו. בעוד שמניית נביוס נסחרת בכ־268 דולר, ברי הגדיל את הפוזיציה שלו על המחיר ל־212 דולר. זאת, בשונה ממחיר היעד הממוצע של מניית החברה שעומד על 286 דולר ע"פ האנליסטים הנסקרים בוול סטריט ג'ורנל - שבה גם רוב מוחלט לטובת המלצת קנייה.

ברי, שמחזיק בפוזיציות שורט גם על מיקרון, פלנטיר ואפלייד מטריאלס, שם לב להוצאות הפחת של נביוס, שעומדות על כ־260 מיליון דולר, מעל לרווח ה־EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של החברה שעומד על 236 מיליון דולר.

לדבריו, נביוס האריכה את חיי הפחת על שרתים וציוד חומרה מ־4 ל־5 שנים. ברי סבור כי אורך חייהם האמיתי של מעבדים גרפיים קצר יותר מ־5 שנים, מה שמשנה את האופן שבו יש לחשב את הפחת, ובמקביל מכתיב הוצאות גבוהות יותר על שדרוג. עוד הוא הוסיף כי נביוס, כמו המתחרה קורוויב, תלויה ברכישת חומרה יקרה מאנבידיה, וחשופה להאטה בביקוש למעבדים.

למרות העלייה המרשימה במניית נביוס, מדובר במניה תנודתית במיוחד, שמוקדם יותר השנה הספיקה להתרסק ב־45% ובעלת מכפיל גבוה (57) שהופך אותה לאחת היקרות בשוק, לעומת מכפיל 13 במניית קורוויב.