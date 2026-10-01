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מי אני | בר רחמים, בת 31, גרה במגדל העמק. מייסדת ומפתחת פלטפורמת ברבוט ומנכ"לית של חברת פרוגרס בר מתחום עיצוב חוויית משתמש מבנה התיק: בתיק הפרטי כ־60% במדדי S&P 500 ונאסד"ק 100, כ־20% בקרנות כספיות דולריות, כ־10% במדדים ישראליים וכ־5% במניות פארמה; השאר בקריפטו (בעיקר אתריום). בתיק החברה כ־83% במדדי ארה"ב, 8% בת"א 125, 6% מנייתי ו־3% בכספית דולרית

בר רחמים, 31, היא בעלים ומנכ"לית של חברת פרוגרס בר העוסקת בעיצוב וחוויית משתמש, ומייסדת ברבוט (מערכת SaaS מבוססת AI ליצירת תוכן), ומספרת כי גדלה בבית צנוע במגדל העמק. "לא היה כסף בבית. זה לא שהיה חסר אוכל, אבל אם הייתי רוצה לקנות לעצמי דברים, אז ברור לי שאין. הייתי באה בחשש גדול לשאול את ההורים אם אני יכולה לצאת לטיול של הצופים, ולפעמים מראש אמרתי 'אני לא רוצה לצאת לטיול' כי ידעתי שהוא עולה הרבה כסף", היא מספרת.

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את הבית בו גדלה היא מגדירה "מעמד ביניים מינוס", כאשר הוריה היו שכירים כל חייהם. "אמא סייעת בגן ואבא אב-בית. בגיל מאוד צעיר הבטחתי לעצמי שאני לא אהיה ההורים שלי, אני לא אעבוד פול טיים ג'וב עבור שכר מינימום. דוד שלי עבד בהייטק והמשפחה גרה בוילה בקדימה, ואמרתי 'לשם אני צריכה להגיע, להייטק'. הייתי תלמידה מצטיינת והשקעתי כדי להגשים את זה".

את שוק ההון היא גילתה בשנות ה-20 המוקדמות לחייה: "הבנתי שאני יכולה לשנות את הגורל הכלכלי שלי באמצעות השקעות. זה שינה את מסלול החיים שלי", לדבריה.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"מגיל צעיר עבדתי ויזמתי עסקים כדי להרוויח כסף. כבר בגיל 12 הייתי מכינה צמידים ומוכרת אותם בשקל בגינה. התחלתי לפתח את כישורי המכירות. אחרי זה עשיתי בייביסיטר ובהמשך עבדתי בגן שאמא שלי עבדה בו ופתאום הרווחתי 15 שקל לשעה. מבחינתי זה היה וואו, אני יכולה לקנות עם זה מלא דברים לעצמי, בגד, תכשיט. את כל מה שחסכתי השקעתי בלימודי עיצוב חוויית משתמש UX/UI במערכות מורכבות.

"אחרי הצבא, בגיל 20 התחלתי לקרוא ספרים כמו 'אבא עשיר אבא עני', מתוך רצון להבין איך עובדת הכלכלה. ראיתי שזה ספר שאנשים קוראים אותו ועושים כסף, אבל הוא לא היה רלוונטי לי, כי הוא מתמקד בהשקעות בנדל"ן ודברים שאני לא מתעסקת בהם. אז חבר הציע לי לקרוא את הבלוג של הסולידית.

"התחלתי לקרוא וזה העיף לי המוח, בחורה שמגיל 20 עד 30 הפרישה את רוב ההכנסות שלה לשוק ההון, ובגיל 30 זהו, היה לה מספיק כסף בתיק השקעות כדי שלא תצטרך לעבוד יותר, רק כשממש בא לה. מאותו רגע דאגתי לחסוך יותר וגם להרוויח יותר, הכול כדי לצבור איזה הון עצמי קטן ולהתחיל להשקיע. החלום שלי הוא לצאת ל'חופש כלכלי' בגיל 40, בעוד 9 שנים, ואני מאמינה שזה לגמרי אפשרי.

"בהתחלה עבדתי בכל מיני עבודות בשכר מינימום, אח"כ כפרילנסרית ב-120 שקל לשעה, עד שהגעתי ל-1,500 שקל בשעה ולהכנסות של 100 אלף שקל בחודש כמעצבת חוויית משתמש עבור שלוש חברות במקביל. מתוך זה יכולתי להפריש סכום מאוד נאה לשוק ההון.

"מהרגע שקראתי את הסולידית עד שנכנסתי בפועל לשוק ההון לקח כמעט 5 שנים. את ההשקעות הראשונות עשיתי בגיל 25-26. חיפשתי מניות מעניינות והשקעתי בהתחלה בין היתר בנובו נורדיסק (Novo Nordisk), חברת תרופות דנית בינלאומית, כי חשבתי שהתחום של זריקות ההרזיה זה שוס והולך להתפוצץ. יועץ ההשקעות שהתייעצתי איתו אמר לי 'קודם כל מדדים ואחרי זה אולי 10% מנייתיים לשחק איתם'. וטוב שהוא אמר לי את זה, כי מניית נובו נורדיסק כרגע בצניחה קולוסאלית".

איך אני מתעדכנת

"אני לא מתעדכנת. אני ממש בגרסת שגר-ושכח. אין לי זמן להתעסק בזה. אם היה לי הזמן הייתי הופכת לסוחרת יומית, מתעמקת בזה וממש צוללת לתוך העולם הזה. היום יש לי בעיקר את המדדים. הם יושבים שם, גדלים, עושים את התשואה השנתית שלהם ואני לא ממש נוגעת בזה. אם אני כבר נוגעת, זה בשביל למכור מניה או בשביל לתחזק את התיק של ברבוט. בגדול עדיף לא לגעת ושזה יגדל לבד.

"אבל אני בכל הקבוצות הרלוונטיות ברשתות ובווטסאפ - נינג'ה פיננסית וחתול פיננסי וציפור פיננסית והאופטימית, ואת הסולידית אני עדיין רואה בפיד. מילת המפתח ללמה אני שם היא FOMO, שלא יהיה משהו שאני אפספס. שחלילה לא אהיה מודעת לאיזו החלטה שעכשיו העבירו בממשלה שפוגעת בהשקעות, וצריך לעשות שינויים כאלה ואחרים".

שאלון מהיר איקס (טוויטר) או טלגרם?

"אף אחת מהן. לינקאדין חד משמעית. לינקדאין זאת רשת עסקית, היא כבר מזמן לא רשת של שכירים. עצמאים באים לעשות שם ביזנס, ויכולים לגדול, להתפתח ולהשיג לקוחות. אני בזכות הלינקדאין עברתי מלהיות עוסק פטור לעוסק מורשה, לחברה בע"מ. "בזכות זה שהשגתי משם לקוחות הודות לכך שפרסמתי פוסט כל יום בתחומי הידע שלי ואנשים המליצו עליי. גם סידרתי את הפרופיל כך שאני אעלה בין הראשונים בחיפוש". ביטקוין או אתריום?

"אתריום, ביטקוין כבר עשה את שלו. האתריום בעלייה ויכפיל את עצמו שוב ושוב. אני מושקעת בעיקר באתריום, ברמה של 80%, עוד 10% סולנה ועוד קצת מטבעות אחרים". ת"א 35 או S&P?

"ת"א 35. הוא מורכב מהחברות החשובות במשק, בנקים, ביטוח, גופי השקעות וגורמים כבדים. נכון לנקודת הזמן הנוכחית של אחרי המלחמה, התוצאות מצדיקות את האמון במדד הזה". מדדים או מניות?

"מדדים וקרנות כספיות, ומניות רק אם בא לכם להיות בלחץ ולא לישון בלילה. אפשר קצת מניות, אבל אחרי שנכוויתי מהשקעה במניה, אני יותר זהירה שם". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"רק בית השקעות. אני לא סומכת על בנקים. הם גובים עמלות בלתי הגיוניות, הם לא באים לקראת הלקוחות שלהם, לא נותנים ריביות יפות על הפלוס. בגדול הם עושים כל מה שאפשר כדי להיות נגד הלקוח. פשוט עדיף להיות בבית השקעות, שם יש חבר'ה שמבינים בזה ורוצים בטובתך".

לקח שלמדתי

"לא להאמין במניות, לא להשקיע בהן בלי להבין בזה, ובכלל שצריך להחליט מה אני - סוחר או משקיע. כדי להיות סוחר צריכים להיות אול אין, אם אין לך את הזמן לעבוד בזה, אל תעשה את זה. ההפסדים שלי בנובו נורדיסק לימדו אותי את הלקח הכי משמעותי - לא לסמוך על מניות. הפסדתי את כל הרווחים שהיו לי בכל תיק ההשקעות בגלל הצניחה של המניה".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא אשקיע במשהו שאני לא מבינה בו ובדברים לא מוסריים, כמו הימורים ותעשיית הסחר בנשים".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"יש כנראה הרבה דברים שאני צריכה ללמוד, אבל אני לא מתעמקת בשוק ההון כי אין לי הרבה זמן להשקיע בכך. הייתי רוצה לדעת דברים אפילו ברמה הבסיסית של איך עושים מכירה וקנייה, כי ארז בן זוגי עושה את זה בשבילי היום. ברור לי שזה לא מסובך, היה לי יועץ השקעות שלימד אותי על המדדים והמניות, וכרגע בעיני זה מספיק ידע לסגנון ההשקעות הנוכחי שלי".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"היום התיק שלי מאופס ללא רווח, בגלל ההפסד המשמעותי עם צניחת מניית נובו נורדיסק. הייתי אמורה להיות עכשיו על 15% רווח, כי המדדים שהשקעתי בהם, במיוחד בבורסה הישראלית, עשו תשואה מטורפת.

"מטבע הדברים אני עוד לא במקום שרציתי להיות כשנכנסתי לשוק ההון עם חלום להיות מסוגלת לפרוש מהעבודה ולחיות מהרווחים בשוק. אבל אני רק 4 שנים בפנים והיעד הוא גיל 40. יכול להיות שזה יקרה לפני. מה שיעזור לי להגיע לשם זה הסטארט־אפ שלי ושל בן זוגי ארז, BarBot, ההכנסות והרווחים ממנו שנשקיע אותם, או שיקנו אותנו וזה ייתן את הבוסט הנדרש.

"עד הקמת ברבוט הפרשתי כל חודש סכומים לשוק ההון מההכנסות הפנויות שהיו לי - בחודשים טובים אפילו 20-30 אלף שקל. בשלב מסוים איבדתי שני לקוחות גדולים של עשרות אלפי שקלים בחודש והבנתי שאני צריכה לייצר לעצמי את הכסף לבד, בלי תלות בגורמים אחרים, והקמתי את ברבוט. ברגע שאוכל, אחזור להפריש ממנו כספים לשוק ההון".

המלצת מעקב

"אני לא ממליצה, אבל מציעה לעקוב אחרי מדדי ת"א שהם מאוד חזקים עקב המלחמה. וגם הקרנות הכספיות כדאיות. השוויתי קרנות כספיות הנקובות בדולר מול אחרות וראיתי שהן מרוויחות הכי הרבה ופשוט השקעתי בהן, והתיק התחיל להתפוצץ בזכותן. קרנות כספיות זה נכס מושלם".

***אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.