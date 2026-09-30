גיבור היום: זה הטייס שנדקר ונאבק כדי להציל את טיסת פליי דובאי

קפטן סמית מאצ’צ’אר, טייס ותיק מהודו, הוא הקברניט שנדקר היום (ד’) במהלך האירוע החריג בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, מאצ’צ’אר נאבק בטייס המשנה לאחר שזה תקף אותו ודקר אותו במהלך הטיסה, ונפצע בעימות שהסתיים בהשתלטות על החשוד ובנחיתה בטוחה בסעודיה.

מאצ’צ’אר, המתגורר בדובאי, הצטרף לפליי דובאי ביוני 2022, לאחר כ־11 שנים בחברת הלואו־קוסט ההודית SpiceJet, שבה מילא לאורך השנים שורה של תפקידי טיסה בכירים.

● הפסיכולוג של הטייסים: "בכל שנותיי בעולם התעופה לא ראיתי אירוע כזה"

● מי יכול לפתוח את דלת הקוקפיט, וכיצד מפעילים את אות החירום?

● "תקרית" ו"ריב בין טייסים": איך מסקרים בעולם את טיסת פליי דובאי

לפי פרופיל הלינקדאין שלו, למאצ’צ’אר יותר מ־9,750 שעות טיסה במטוסי בואינג 737, בהם דגמי 737-800 ו־737 MAX 8 ו־9. מאחר שהנתון אינו כולל בהכרח את מלוא שעות הטיסה שצבר בשנים האחרונות, מספרן כיום עשוי להיות גבוה יותר. יותר מ־6,400 שעות מניסיונו נצברו כמפקד מטוס.

במהלך עבודתו ב־SpiceJet שימש מאצ’צ’אר גם כקברניט מדריך, תפקיד שבמסגרתו עסק בין היתר בהכשרה, בחניכה ובבחינה של טייסים אחרים. ביוני 2022 עזב את החברה ההודית והצטרף לפליי דובאי ישירות בתפקיד קברניט.

#BREAKING : Indian Pilot Captain Smit Machchar Injured in Flydubai Cockpit Attack Indian pilot Captain Smit Machchar was reportedly stabbed by his Omani co-pilot during a violent cockpit incident aboard a Flydubai flight bound for Tel Aviv. Reports say Captain Machchar was… pic.twitter.com/LaQYs1vPcL - upuknews (@upuknews1) September 30, 2026

"אירוע ביטחוני חמור ביותר"

הניסיון הרב שצבר לאורך השנים קיבל משמעות יוצאת דופן במהלך הטיסה היום. לפי גורמים ישראלים, טייס המשנה תקף את מאצ’צ’אר ודקר אותו במהלך עימות בקוקפיט, וניסה לחבל במערכות המטוס. במקביל, המטוס איבד כמעט 14 אלף רגל מגובהו בתוך פחות מדקה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר האירוע כי אחד הטייסים דקר את הטייס השני ו"ככל הנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו" ותיאר את האירוע כ"אירוע ביטחוני חמור ביותר". לדבריו, נוסע ישראלי ואיש צוות הצליחו לפרוץ לתא הטייס ולנטרל את הדוקר בזמן שניסה לחבל במערכות המטוס.

בהמשך נכנס לקוקפיט טייס נוסף שהיה על המטוס וסייע להשתלט עליו. המטוס הוסט לנמל התעופה בטאבוק שבסעודיה, שם נחת בשלום.

בתיעוד שפורסם לאחר ההשתלטות נראה מאצ’צ’אר כשהוא פצוע ומכוסה בדם. צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי, שהיה בין הנוסעים הישראלים שסייעו במהלך האירוע, נראה לצדו ואומר: "אנחנו שומרים פה על הטייס שיהיה חי". בתיעודים אחרים נשמעו נוסעים משבחים את מאצ’צ’אר על פעולותיו ואומרים לו כי הציל את המטוס.

מאצ’צ’אר פונה לאחר הנחיתה לקבלת טיפול רפואי בסעודיה. הנוסעים שהיו על המטוס נותרו ללא פגע, ובהמשך הוטסו לישראל במטוס חלופי של פליי דובאי ונחתו בנתב"ג. נסיבות האירוע והמניע של טייס המשנה עדיין נמצאים בחקירה.