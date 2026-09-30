המשבר בין נתניהו לארדואן עולה מדרגה

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1 האם דווקא החות'ים יובילו לפיוס היסטורי בין ריאד לדובאי?

סעודיה מנסה לסגור חשבון עם האמירויות, ולא במקרה - כך מנתח אתר החדשות הבריטי Middle East Eye. לפי האתר, המתקפה של החות'ים לאורך חוף ים סוף בתימן, שכללה גם תקיפת כטב"מים על ריאד, מאיימת על מסדרון יצוא הנפט של הממלכה.

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יורש העצר מוחמד בן סלמאן אירח בבירה הסעודית את סגן נשיא האמירויות, מנסור בן זאיד, בצעד שמשדר מסר מובהק לסיום המשבר בין שתי המדינות, שהתפתח סביב סודאן, תימן וסומלילנד. "החות'ים מקרבים בין סעודיה לאיחוד האמירויות", אמרה אנה ג'ייקובס מהמכון למדינות המפרץ הערביות בוושינגטון ל-Middle East Eye.

מאחורי הקלעים, לפי הניתוח, השיחות בין המדינות נמשכות חודשים אך התקדמו באיטיות. אבו דאבי דרשה "הוכחה פומבית מריאד וכן ויתורים לבעלות בריתה בתימן". לאחר הביקור שלחו האמירויות שני מטוסי בואינג עם בכירים לריאד, לתיאום בנושא תימן, כך לפי שני גורמים מערביים שדיברו עם האתר.

לסעודים אין הרבה אפשרויות. וושינגטון דחתה בקשתם לסיוע צבאי והברית ההגנתית עם טורקיה ופקיסטן לא הניבה פירות עד כה. ריאד נאלצת גם להתמודד עם פגיעה זמנית בצינור הנפט מזרח-מערב ועם הפצצת נמל התעופה בבירה.

האמירויות, שנסוגו מתימן בתחילת השנה, עדיין מחזיקות בהשפעה רבה על הפלגים בדרום המדינה ובקצינים מיומנים. גם סיוע בהגנה אווירית נמצא על הפרק.

"אבל הפערים נותרו עמוקים", נכתב. "הצדדים תומכים בגישות מנוגדות במלחמת האזרחים בסודאן, חלוקים בעניין סומלילנד ואבו דאבי דורשת מריאד לפעול נגד מפלגת אל-אצלאח". גם אם הפיוס יחזיק, מזהירים אנליסטים ב-Middle East Eye, התחרות בין שתי המדינות תישאר קיימת.

מתוך Middle East Eye, מאת שון מתיוס. לקריאת הכתבה המלאה.

2 המשבר ביחסים בין נתניהו לארדואן עלה מדרגה

על פי ניתוח באתר Middle East Monitor הפער בין טורקיה לישראל כבר לא ניתן לגישור. "נשיא טורקיה ארדואן נמנע מלהזכיר בשמו את ראש הממשלה נתניהו בנאומו באו"ם", נכתב, "מהלך שאנליסטים טורקים מכנים הסגר משפטי ומוסרי". נתניהו, מנגד, תקף אישית: "מפיץ-העל של שקרים אנטישמיים". כך ראש הממשלה תיאר את ארדואן, כפי שנכתב ב-Middle East Monitor.

אלא שלפי המאמר, היחסים הדו-צדדיים התדרדרו הרבה מעבר לרטוריקה. בית משפט באיסטנבול הוציא באמצע יולי צווי מעצר נגד נתניהו וגורם ישראלי נוסף, ובאוגוסט ביקשה טורקיה מהאינטרפול להוציא נגדם הודעה אדומה. טורקיה גם ניתקה קשרי מסחר וסגרה את המרחב האווירי בפני בכירים ישראלים.

הניתוח מפרט את זירות החיכוך: ישראל מסרבת לכל תפקיד טורקי בכוח הבינלאומי בעזה, מותחת ביקורת על נוכחות טורקית בסוריה ואף תקפה בסיס אווירי סמוך לגבול הטורקי, ומצפים שתטיל וטו על מעורבות טורקית בלבנון לאחר סיום המנדט של יוניפי"ל.

במקביל, לדברי הכותב, ישראל מעמיקה את שיתוף הפעולה הצבאי עם יוון וקפריסין היוונית, כולל מערכות הגנה אווירית בשווי מיליארדים, והמסקנה חד-משמעית: זהו קרע בלתי הפיך, ועל טורקיה להתכונן למציאות שבה עימות הוא "לא רק סביר, אלא בלתי נמנע".

מתוך Middle East Monitor, מאת אחמד אסמר. לקריאת הכתבה המלאה.

3 "המתנה" האמריקאית לדעאש ולאיראן

"כוחות ארה"ב צפויים לסיים את נסיגתם מהבסיסים האחרונים בעיראק עד יום רביעי, צעד שאיראן ובעלות בריתה חוגגות כניצחון", נכתב רויטרס, "לאחר שכ-4,500 אמריקאים נהרגו במהלך יותר משני עשורים של לחימה בעיראק".

איראן, צוין, שמצהירה כי מטרתה הסופית היא להוציא את הכוחות האמריקאים מכל המזרח התיכון, רואה בנסיגה ניצחון של "ציר ההתנגדות" שלה, רשת של קבוצות חמושות ברחבי האזור. מפקד בארגון הגג של הפלגים הפרו-איראניים בעיראק הגדיר את הצעד, בשיחה עם רויטרס, "ניצחון היסטורי" ו"תבוסה מוחצת לפרויקט האמריקאי".

מדובר במהלך פופולרי בקרב העיראקים, אך מי שחוששים מכוחן של הקבוצות הנתמכות על ידי איראן סבורים שהיא מוקדמת מדי. חשש נוסף נוגע לארגון המדינה האסלאמית - דעא"ש. "גורמי ביטחון עיראקים, בממשלה הפדרלית ובאזור הכורדי, מזהירים כי היציאה עלולה להפיח חיים חדשים בלוחמי הארגון, שעדיין מחזיקים ברשת של תאים רדומים".

לדברי גורם עיראקי ששוחח עם רויטרס, נצפתה בשבועיים האחרונים תנועה של תאים כאלה, וכוחות הביטחון אף הצביעו על תא חשוד שתכנן פיגועי התאבדות במקביל לנסיגה.

היציאה מתרחשת בזמן שוושינגטון עצמה נמצאת במלחמה מול טהרן. מבין 18 אנשי השירות האמריקאים שנהרגו במלחמה הנוכחית מול איראן, שבעה נהרגו בעיראק.

התוצאה, על פי רויטרס, עיראק, שהייתה בשנים האחרונות המדינה היחידה עם בריתות הדוקות הן עם וושינגטון והן עם טהרן, עשויה למצוא את עצמה בצד אחד בלבד של המשוואה. השאלה הפתוחה היא מי ימלא את הוואקום.

מתוך רויטרס, מאת אחמד רשיד. לקריאת הכתבה המלאה.