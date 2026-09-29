רשות שוק הון נגד סוכני ביטוח שעל פי החשד ניצלו את עסקת הרכישה של אלטשולר שחם כדי להעביר ממנה חוסכים. לגלובס נודע כי ברשות שלחו בימים האחרונים מכתב אזהרה חריף לשורה של סוכנים בענף, שעל פי העדויות שהצטברו עודדו חוסכים להעביר כספים מחשבונות הפנסיה והגמל שלהם אצל אלטשולר שחם, תוך מסירת מידע מוטעה על העסקה.

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ממידע שהגיע לידי גלובס, ברשות שוק ההון, בראשותו של עמית גל, נחשפו בשבועות האחרונים לשורה של עדויות, שלפיהן עם פרסום דבר מכירת פעילות הגמל של אלטשולר שחם לקבוצת ווישור - פנו מספר בעלי רישיון לחוסכים בהמלצה להעביר את כספי החיסכון לחברות מנהלות אחרות. זאת בנימוק שלהעברת המניות והשלמת המכירה תהיה השפעה שלילית על תפקוד החברה או ניהולה, מה שעשוי לפגוע בכספי החוסכים.

בעקבות המידע שהתגבש ברשות, הוחלט לפנות לאותם הסוכנים במכתב אזהרה חריף, המפרט את ההשלכות האפשריות של מתן ייעוץ מוטעה לחוסכים. הכוונה לאותן "הפחדות", שעלולות להיחשב כהטעיה של ציבור החוסכים, המנוגדות לחובות המוטלות על בעלי רישיון לייעוץ או שיווק פנסיוני.

בשלב זה, ברשות מסתפקים בקריאה לסוכנים שאצלם זיהו דפוס חוזר ונשנה של שימוש במידע מטעה בדבר יציבותה ועתידה של אלטשולר שחם, לחדול מכך באופן מיידי, בטרם יינקטו נגדם צעדים נוספים. בצעד החריג, שאמנם לא כולל בשלב זה סנקציות, ככל הנראה מקווים ברשות ליצור הרתעה ולהביא להפסקת השימוש לרעה שעשו הסוכנים בעסקה וכן באירועים עתידיים.

בנוסף, לגלובס נודע כי לצד סוכני הביטוח שניסו לנייד את כספי החוסכים תוך שימוש במידע מוטעה, את האזהרה החמורה קיבל גם גוף מוסדי גדול הפועל בתחום הפנסיה והגמל. על פי החשד, בדומה לסוכנים שקיבלו את אזהרת הרשות, אותו גוף פעל לנצל את שינוי הבעלות כדי לייצר אצל החוסכים מצג מוטעה, שיביא להעברת כספיהם מאלטשולר שחם לפעילותו שלו.

קרב הבלימה של אלשטולר שחם והרשות

הצעד של רשות שוק ההון מגיע שבועיים וחצי לאחר פרסום העסקה להעברת השליטה (55%) בפעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם מידי המייסדים, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, לידי חברת הביטוח ווישור תמורת כמיליארד שקל.

זמן קצר לאחר פרסום דבר המכירה החלו להתרבות הדיווחים, לפיהם יש סוכני ביטוח המנצלים את המהלך כדי להעביר לקוחות של בית ההשקעות הוותיק לגופים אחרים. זאת, תוך שהם נהנים מעמלת היקף - אותו תשלום חד־פעמי שמשלמים חברות הביטוח ובתי ההשקעות לסוכנים עבור צירוף לקוחות חדשים, או העברה (ניוד) של כספי חיסכון אל הגוף המנהל. זאת, כאמור, תוך ניצול לרעה של הדיווחים על העסקה ואף מסירת פרטים מטעים ללקוחות.

בעקבות ריבוי הדיווחים והחשש שנוצר בקרב חוסכי אלטשולר שחם, באשר להשפעה על חסכונותיהם, מיהרה הרשות לפרסם מסר מרגיע שנועד להבהיר כי לא חל שינוי בפעילות הגופים, בניהול כספי החוסכים או בזכויותיהם. בהודעה שהוציאה לפני כשבועיים הודגש כי "עסקת הרכישה אמורה להתבצע בין שני גופים מוכרים ויציבים, הפועלים זה שנים תחת רגולציה מקיפה ומפוקחים על ידי הרשות בכל תחומי פעילותם".

ברשות הדגישו באותה עת כי "העמיתים אינם נדרשים לבצע כל פעולה", שכן "בשלב זה, ועד להשלמת העסקה וקבלת האישורים הנדרשים, אין כל שינוי בפעילות הגופים, בניהול כספי החוסכים או בזכויותיהם והם ממשיכים להתנהל כרגיל".

במקביל גם באלטשולר שחם מיהרו לזהות את התופעה ובעקבות החשש מהמשך דימום הכספים, וניצול המצב מצד הסוכנים, קיימו כינוס מקוון (וובינר) בהשתתפות הבעלים היוצא גילעד אלטשולר והמנכ"ל יאיר לוינשטיין. "זו תהיה טעות להוציא את הכסף, לא צריך לעשות שינוי, קחו אוויר וסבלנות, שום דבר לא השתנה כרגע", ניסה אלטשולר להרגיע. "זה אותו צוות ניהול השקעות בהובלת לאה פרמינגר, ואותה רוח וחשיבה לטווח ארוך".

המנכ"ל לוינשטיין, שימשיך בתפקידו ואף יגדיל את חלקו ל־25% ממניות החברה, הוסיף כי "כל מה שקורה זה שינוי במבנה הבעלות. מבחינת הלקוחות תהיה אפס השפעה". הוא אף טען באותו וובינר כי "הסוכנים הם שותפים שלנו. מאז ומעולם היינו בולטים בהיותנו חברת סוכנים, ונמשיך לבלוט בכך".

איבוד כספים מסיבי בשנים האחרונות

נכון לסוף חודש אוגוסט, לפני שנודע דבר העסקה למכירת הפעילות, ניהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של 109 מיליארד שקל בתחום הגמל, לצד 37.5 מיליארד שקל המנוהלים בפנסיה. כלומר סך נכסים של כ־146 מיליארד שקל, עבור כ־2 מיליון לקוחות.

ברקע, עוד בטרם הפעילות הערה כאמור של הסוכנים, סבלה בשנים האחרונות פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות מנטישה מסיבית של לקוחות, לנוכח התשואות החלשות. כך, רק בחודש אוגוסט האחרון, רגע לפני שנודע דבר העסקה, איבד הבית באוגוסט כ־3.1 מיליארד שקל שעברו למתחרים, והשלים בכך אובדן כספים של מעל 29 מיליארד שקל מתחילת השנה.

שאלת אופי התגמול לסוכנים במוקד

בישראל פועלים כיום קצת יותר מ־13 אלף סוכני ביטוח בעלי רישיון; הללו מקבלים את שכרם מעמלות, המשולמות במלואן על ידי הגופים המנהלים ואשר נובעות מהעברת לקוחות בין הגופים השונים (עמלות היקף). זאת לצד עמלות שוטפות כאחוז מהיקף הנכסים של כל לקוח (עמלות נפרעים).

לעיתים הסוכנים גם נהנים מבונוסים על יעדים ואפילו חופשות מפנקות בחו"ל, בהתאם להיקף הכספים שהעבירו לגוף. כך למשל, בסוף השנה שעברה הציעו שורה של חברות ביטוח טיסות למגוון יעדים, החל מדובאי וכלה במזרח הרחוק (וייטנאם, סינגפור וקוריאה הדרומית), וכן חופשה ביורודיסני או טיסה וכרטיסים למונדיאל, לסוכנים שיניידו תיקים בהיקף שנע בין 1־20 מיליון שקל.

מבנה התגמול של הסוכנים והעיוותים שהוליד, הביאו בעבר לבחינה של הנושא. בשנה שעברה המליץ צוות מיוחד בהובלת מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, שלומי הייזלר, לבצע שינוי מהותי במבנה התגמול כך שהמבוטחים ולא חברות הביטוח הם שישלמו את העמלות.

הצוות קבע כי "תגמול הסוכנים, המתקבל בעיקר מהגופים המוסדיים - המהווים גם את יצרני המוצרים הנמכרים על ידי הסוכן - אינו מוביל את הסוכן בהכרח לפעול לטובת הצרכן מתוך אובייקטיביות". אלא שעד כה, מסקנות הצוות שכלל גם את ראש רשות שוק ההון עמית גל, לא יושמו בין היתר בשל לחצים שהופעלו על גורמים פוליטיים מצד סוכני הביטוח.

בכל מקרה, ע"פ נתוני רשות שוק הון שפורסמו לאחרונה, ב־2025 זינק היקף העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב־10% לסכום של 13.2 מיליארד שקל, או תוספת עמלות של 1.2 מיליארד שקל בשנה. למעשה, מאז שנת 2020, פרוץ מגפת הקורונה, זינקו עמלות הסוכנים בלא פחות מ־46%.

בגין מתן יעוץ מוטעה לחוסכים, המנוגד לחובות המוטלות על בעלי רישיון ליעוץ או שיווק פנסיוני, ייתכנו השלכות סוכנים, (כמו גם גוף גמל פעיל) אצלם זיהו דפוס חוזר ונשנה של שימוש במידע מטעה, הוזהרו לחדול מכך באופן מיידי, בטרם ינקטו נגדם צעדים נוספים בשלב זה לא נכללות סנקציות, בתקווה ליצירת הרתעה שתביא להפסקת השימוש לרעה במידע לצורך פעילות פסולה.