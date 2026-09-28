מנכ"ל מליסרון אופיר שריד הלך לעולמו

אופיר שריד הלך היום (ב') לעולמו, והוא בן 54 בלבד. שריד כיהן כמנכ"ל חברת מליסרון במשך כמעט שבע שנים לפני שנאלץ לפנות את מקומו בשל מחלה קשה שאיתה התמודד.

שריד ניהל את מליסרון המחזיקה ברשת קניוני עופר, לרבות פעילויות נדל"ו מניב בתחומי המשרדים וכן מפעילה זרועה של בנייה למגורים. ב-24 בספטמבר דיווחה מליסרון כי שריד מסיים את תפקידו לאחר שיצא עוד בתחילת אותו החודש לחופשת מחלה בשל הנסיבות הרפואיות. החברה החלה בהליך לאיתור מנכ"ל קבוע, ועד להשלמתו ימשיך סמנכ"ל הכספים אורן הילינגר לשמש כממלא מקום. ההודעה חותמת כהונה שבמהלכה עברה החברה שבשליטת ליאורה עופר שינוי עמוק בתמהיל הפעילות שלה.

ליאורה עופר, בעלת השליטה ויו״ר דירקטוריון מליסרון מסרה: "אני כואבת את לכתו בטרם עת של אופיר, שמעבר להיותו מנכ"ל מוערך, מקצועי ומוכשר, הוא היה לי לחבר אמת ושותף לחזון ולדרך. אופיר היה אדם ערכי ואהוב והוא ייחסר לי מאוד. פועלו ותרומתו הרבה ימשיכו ללוות את מליסרון גם בהמשך הדרך".

נכנס לנעליים גדולות, והתמודד בהצלחה

שריד, יליד ספטמבר 1972, היה רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. הוא מתואר על ידי עמיתיו כמנהל שקט, ג'נטלמני, איכותי שנהג להתרחק מתפיסת מכותרות נוצצות למרות הענף הייצרי שבו פעל, שבו מלחמות בין מנהלי קניונים לקמעונאים ומנהלי רשתות אופנה הן עניין שבשגרה.

נראה כי הרקע שלו מתחום הכספים העניק לו אופי יותר שקט ופחות מוחצן. הוא החל את דרכו המקצועית החל במשרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG , ובהמשך מילא שורת תפקידי ניהול כספים בכירים, ביניהם סמנכ"ל הכספים של נטוויז'ן. בתקופתו הונפקה נטוויז'ן כחברה ציבורית, בעקבות מיזוגה עם 013 ברק.

אופיר שריד / צילום: ענבל מרמרי

למליסרון הגיע עוד בשנת ב-2011, תחילה כסמנכ"ל הכספים של בריטיש ישראל, שמוזקה למליסרון בהמשך. חצי שנה לאחר מכן, במרץ 2012, הפך לסמנכ"ל הכספים של מליסרון עצמה. בתפקיד זה היה אחראי בין היתר על הפעילות הפיננסית והעסקית ועל הקשר עם שוק ההון ובעלי המניות.

בנובמבר 2019 מונה למנכ"ל, במקומו של המנכ"ל המיתולוגי - אבי לוי, שהמשיך לעשות חיל בעולם העסקים מחוץ למליסרון, לאחר כהונה של 14 שנים בתפקיד. בהודעת המינוי של שריד הדגישה ליאורה עופר את ההזדמנות לקדם מנהל מתוך הקבוצה ואת היכרותו העמוקה של שריד עם החברה. בספטמבר 2022 אישרה האסיפה הכללית את הארכת כהונתו בשלוש שנים נוספות, וכך גם בהמשך הדרך.

כמו כל מנהל טוב, בדרכו של שריד נקרה משבר עצום, חודשים בודדים לאחר שנכנס לתפקיד. במרץ 2020 פרצה מגיפת הקורונה, שאתגרה בין היתר את עולם הקניונים בצורה דרמטית. בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ב-2025 תיאר שריד כיצד בתקופת הקורונה נסגרו הקניונים ללא מועד פתיחה ידוע, והייתה תחושה שהם עלולים לאבד את הרלוונטיות שלהם. באותה תקופה גובשה במליסרון תוכנית אסטרטגית חדשה. בראיון לגלובס הסביר כי עד אז הגיעו 80% מדמי השכירות נטו של החברה מהקניונים והמסחר וחמישית מהם מהמשרדים, וכי יציאה לפעילות מגורים בהיקף של כ-20% מדמי השכירות נטו מחייבת, בקנה המידה של מליסרון, שינוי אסטרטגי עסקי.

הפתרון היה רכישה ולא הקמה עצמית של פעילות נדל"ן למגורים. ב-2022 שריד הוביל את רכישת 50% מחברת אביב ייזום בהשקעה של כ-600 מיליון שקל, וב-2024 השלימה את רכישת יתרת המניות לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל. שמה של החברה שונה לאביב מליסרון, ולראשה מונה צחי דידי, בעוד שריד עצמו כיהן כיו"ר הדירקטוריון הפעיל שלה. לדבריו, הבחירה ברכישה נועדה לקצר את לוחות הזמנים ולהכניס לקבוצה מומחיות ייעודית.

ב-2025, אביב מליסרון זכתה בקרקע ל-320 יחידות דיור בחלקו הצפוני של רובע שדה דב, תמורת כ-605 מיליון שקל. שריד מנה פרויקטים יוקרתיים נוספים של החברה, בהרצליה, בתל אביב ובנתניה, אך שדה דב, לדבריו, הוא "פריים של הפריים".

אולם בסופו של דבר שריד הכיר והוקיר את פעילות הקניונים כליבת הפעילות הנדל"נית של מליסרון. בקורונה, סיפר, היו הקניונים סגורים במשך 190 יום, אך כל פתיחה מחדש הניבה שיאים בפדיונות.

גם אחרי טבח ה-7 באוקטובר עברו על הענף שלושה חודשים קשים, שבהם הציבור היה מסוגר בבתים בשל המלחמה שפרצה וגם בשל מצב הרוח שהיה בשפל. אף שמליסרון לא סגרה יום אחד את הקניונים, ועד סוף דצמבר 2023 חזרו הקונים, השנה שבאה אחריה - 2024 הייתה, לדבריו, שנת שיא (עד אז). "עם ישראל מוכיח ברגליים שהוא עם תאב חיים", אמר בוועידה של גלובס.

גם לאחר שני סבבי המלחמה מול איראן דיווחה מליסרון על עלייה של 20% בפדיונות, ואת התחרות מצד ביג גלילות לקניון הדגל של מליסרון - קניון עופר רמת אביב, תיאר כמנוף להשתפרות ולא כאיום. בקניון רמת אביב הוביל תכנון של הקמת קומה נוספת, הרחבת מתחם המזון ומיצוב יוקרתי עוד יותר, עם הסכמים שנחתמו מול מותגי יוקרה בינלאומיים.

לצד זאת קידם את פרויקט המשרדים לנדמרק בתל אביב. באפריל 2025 נותרו במגדל A שתי קומות לשיווק, כשפייסבוק בין הדיירים העתידיים. ביולי 2025 מונה ליו"ר פורום חברות הנדל"ן הציבוריות שהקים איגוד החברות הציבוריות.