נורה אדומה: שני סימנים שעלולים לבשר על טלטלה בשווקים

שוק המניות האמריקאי ממשיך להפגין עמידות, אבל לפי בנק אוף אמריקה, מתחת לפני השטח מתחילים להופיע סימנים שכדאי למשקיעים לעקוב אחריהם.

על פי ניתוח שפורסם ב־MarketWatch, אנליסטים בבנק מצביעים על שני אינדיקטורים שעשויים לאותת על מעבר חד של השווקים למצב Risk Off - מצב שבו המשקיעים מצמצמים חשיפה לנכסי סיכון.

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הראשון הוא מדד התנודתיות של שוק איגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות, MOVE. המדד זינק ב־33% בתוך יומיים - מהלך שמצביע על עלייה חדה באי־הוודאות ובתנודתיות בשוק האג"ח.

במקביל נרשמת חולשה במניות הפיננסים. מדד XLF, העוקב אחר סקטור הפיננסים האמריקאי, ירד השבוע בכ־2.3%, לאחר ירידה חדה ב־22 בספטמבר.

לפי בנק אוף אמריקה, אם העלייה בתנודתיות באג"ח תימשך במקביל לחולשה במניות הפיננסים, השילוב עשוי להפוך לאיתות משמעותי לסיכון בשווקים.

השילוב המדאיג, והפרדוקס

מדוע השילוב הזה מדאיג במיוחד? עלייה חדה בתנודתיות בשוק האג"ח משקפת עלייה באי־הוודאות סביב הריבית, האינפלציה והכלכלה. במקביל, מניות הפיננסים נמצאות בלב המערכת הפיננסית ולכן חולשה בהן עשויה להעיד שהלחץ בשוק האג"ח מתחיל לחלחל גם לנכסי סיכון אחרים. כאשר שני האותות מופיעים יחד, החשש הוא שהשוק עובר מתנודתיות נקודתית למצב שבו המשקיעים מצמצמים חשיפה לנכסים מסוכנים.

הפרדוקס הוא שהמשקיעים עצמם עדיין רחוקים מפאניקה. שוק המניות המשיך להפגין עמידות גם מול הטלטלה בשוק האג"ח: מדד S&P 500 עלה בשבוע שעבר ב־1.2%, הנאסד"ק הוסיף 2.1% והדאו ג’ונס עלה ב־0.3%. העליות הובלו בעיקר על ידי מניות הטכנולוגיה, על רקע המשך האופטימיות סביב השקעות ה־AI.

מנגד, שוק האג"ח סיפק תמונה שונה. תשואת אג"ח ארה"ב ל־10 שנים עלתה במהלך השבוע בכ־16 נקודות בסיס, מ־5.01% ל־5.17%, לאחר שבמהלך המסחר טיפסה אף מעל לרמה הזו. העלייה בתשואות לוותה בחששות מהמשך האינפלציה ומהאפשרות שהפדרל ריזרב יידרש לשמור על מדיניות מוניטרית הדוקה יותר, בעוד שנתוני פעילות חזקים מהצפוי בארה"ב חיזקו את ההערכות שהכלכלה עדיין עמידה.

ביום שישי נרשמה הקלה מסוימת בשווקים, לאחר ירידה במחירי הנפט שסייעה למניות להתאושש. ה־S&P 500 והנאסד"ק עלו באותו יום בכ־0.5%.

לכן, המסר של בנק אוף אמריקה אינו שהטלטלה כבר כאן. הנקודה של הבנק היא שהצירוף בין זינוק בתנודתיות בשוק האג"ח לבין חולשה במניות הפיננסים הוא אות שכדאי לעקוב אחריו: הוא עשוי להעיד שהלחץ בשוק החוב אינו נשאר מבודד שם, אלא מתחיל לחלחל לסקטור הפיננסי ולנכסי הסיכון. וכל זה קורה בזמן שהמשקיעים ממשיכים להזרים כסף למניות - פער שהופך את האיתות למעניין במיוחד.