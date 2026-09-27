מחירי היהלומים בשפל היסטורי: צנחו ב-51% בתוך חמש שנים

היהלום, שנחשב במשך עשרות שנים לסמל של נדירות, יוקרה ושמירת ערך, מאבד בשנים האחרונות חלק משמעותי מהברק שלו. מחירי היהלומים הטבעיים צנחו ביותר ממחצית בתוך חמש שנים, ובמקביל מדד מחירים מרכזי בענף הגיע לשפל היסטורי.

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לפי נתוני קבוצת רפפורט, המפעילה פלטפורמה למסחר ביהלומים, המחיר הממוצע של יהלום טבעי במשקל קראט אחד עומד כיום על כ-3,898 דולר. מדובר בירידה של 51% לעומת מחיר ממוצע של 8,007 דולר ב-2021.

מדד Diamond Standard, העוקב אחר מחירי יהלומים המוגדרים "באיכות השקעתית", ירד בתחילת אוגוסט ל-2,490 נקודות - הרמה הנמוכה ביותר מאז שהמדד הושק. השבוע נסחר המדד מעט מעל 2,500 נקודות.

אחד הגורמים המרכזיים לירידת המחירים הוא עודף היצע. בשנים שלאחר הקורונה הצטבר בשוק מלאי גדול של יהלומים שנכרו, לאחר תקופה של ייצור עודף. הניסיון להיפטר מהמלאים הללו מפעיל לחץ נוסף על המחירים.

יהלומי המעבדה מכבידים על הביקוש

אלא שבמקביל מתרחשת התפתחות עמוקה יותר: היהלומים שגודלו במעבדה הופכים לנפוצים יותר. בניגוד ליהלום טבעי, שנוצר בתהליך גיאולוגי שנמשך מיליארדי שנים, ניתן לייצר יהלום במעבדה בתוך זמן קצר בהרבה - ובמחיר נמוך משמעותית.

"יש הרבה פסימיות סביב היהלומים הטבעיים", אמר ל-CNBC קורמק קיני, מנכ"ל Diamond Standard. לדבריו, בשנים 2023 ו-2024 היה בשוק "מלאי עודף גדול מאוד", שנוצר בעקבות עודף ייצור בתקופת הקורונה, ובהמשך המכירות נפגעו גם בשל העלייה ביהלומים שגודלו במעבדה.

המשבר ניכר גם אצל אחת השחקניות הגדולות בענף, דה בירס. במחצית הראשונה של 2026 ירד המחיר הממוצע שקיבלה החברה עבור יהלומי גלם ב-32%, ל-105 דולר לקרט, לעומת 155 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. דה בירס מציינת כי היהלומים שגודלו במעבדה ממשיכים להכביד על הביקוש ליהלומים טבעיים, במיוחד בקטגוריות של יהלומים קטנים ובאיכות נמוכה יותר.

כך, בתוך חמש שנים בלבד, נשחקה משמעותית הפרמיה ששוק היהלומים הטבעיים הצליח לשמר במשך עשרות שנים. אלא שהפעם מדובר לא רק במחזור של עליות וירידות בענף: טכנולוגיה חדשה מאפשרת לייצר יהלומים במעבדה בעלות נמוכה בהרבה, ומציבה סימן שאלה על אחד המוצרים שעליהם נבנה במשך שנים סיפור של נדירות וערך.