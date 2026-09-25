מאז ומעולם הייתה תאילנד אחד מהיעדים המועדפים ע"י התיירים הישראלים. החופים והאיים, האוכל, התרבות, חיי הלילה והמחירים הנגישים הפכו את המדינה האסייתית לכזו שכל מטייל יכול למצוא בה את עצמו. אלא שאם בעבר אלו היו בעיקר צעירים וחיילים משוחררים שנסעו למדינה "להיזרק", בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות עם ילדים קטנים עושות את דרכן לשם.

בכלל, המספרים מראים גידול משמעותי בנהירה לתאילנד: לפי נתוני רשות שדות התעופה, בשנת 2019 הגיעו למדינה כ־217 אלף ישראלים, ב־2024 מספרם כבר עמד על 282 אלף וב־2025 נרשם מספר שיא של כ־410 אלף. גם השנה, אם לא יהיו הפתעות, יישבר שיא נוסף: מינואר עד אוגוסט נסעו לתאילנד כ־295,157 (2.65% מכלל הנוסעים לחו"ל), לעומת כ-264,629 בתקופה המקבילה אשתקד (2.28%).

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הגידול במספר הישראלים בתאילנד היה המשמעותי ביותר מבין כלל התיירים במדינה. לפי משרד התיירות התאילנדי, מספר התיירים הישראלים זינק ב־45% מ־2024 ל־2025. מיד אחרינו, אפשר למצוא את סרי לנקה (גידול של 44%), מיאנמר (26%), פקיסטן (25.2%), וארגנטינה (19.5%). כדי להבין איך זה קרה, יש לצלול למהלכים השונים שקרו במדינה, לצד השינויים המקומיים אצלנו.

"לפני 25 שנה מספר התיירים מישראל עמד על 40־50 אלף בשנה", אומר אמרי קלמן, נציג משרד התיירות של תאילנד בישראל. "זו הייתה בעיקר תיירות של אחרי צבא ושל גברים שנוסעים לבד. אלא שאז, משרד התיירות התאילנדי הגדיר יחד איתנו את המטרה של 'תאילנד למשפחות'".

"הייתה הבנה שמדובר ביעד אקזוטי שקצת מורכבים לישראלים", הסביר קלמן. "הרבה פעמים, משפחות הולכות ליעדים שבהם אתה לא צריך להתאמץ. ניקח למשל את טורקיה - הישראלים כל כך אהבו אותה כי זה יעד מאוד פשוט. אתה נוחת, חברת התיירות מארגנת לך רכב למלון ומאותו רגע אין מאמץ. בתאילנד היה מורכב להבין לאן הולכים וגם איך לדבר עם מקומיים".

למה בעצם תאילנד כל כך רצתה את המשפחות הישראליות?

"אחד הדברים שאפיינו את תאילנד בעבר היה תיירות המין והיה שם ניסיון להביא משפחות ולמתג את התיירות כאיכותית יותר. המשפחה הישראלית הממוצעת כבר לא מתפשרת על 4 כוכבים. 5 כוכבים זה המינימום לשהייה בתאילנד ואז אתה מדבר על הרבה יותר כסף שנשאר במדינה. צריך גם לזכור שבמשפחה הישראלית הממוצעת יש יותר נפשות, ככה שאם אתה עושה לזה שיווק, אתה מקבל יותר תיירים ויותר כסף".

כחלק מהרצון להביא משפחות החלו להקים במדינה ריזורטים ובתי מלון ברמה גבוהה, שהפכו את השהייה במדינה לנוחה ופשוטה. "כשמסתכלים היום על החופשה המפורסמת בתאילנד ־ הריזורט הוא הבסיס המרכזי", מציין קלמן. "ממוצע השהייה של ישראלים עומד על 19 לילות ובהרבה מקרים הם באותו מלון. לפעמים אנחנו רואים שני יעדים - נניח קופנגן ופוקט או בנגקוק, אבל זו חופשה פשוטה שלא מסבכת את המדינה. הישראלים מחפשים פשוט שהייה וזה בדיוק מה שתאילנד מציעה: מלון שממנו אתה יכול ללכת ברגל, גג לנסוע בקטנוע, לאן שאתה רוצה".

המלחמה סייעה למגמה

מלבד הקמפיין התאילנדי, היו שם גם ישראלים שתרמו לנגישות ולמגמה. אחד מהם היה "המרכז למטייל תאילנד". "הסיפור הזה התחיל בתור דוכן פלאפל ברחוב לפני יותר מ־20 שנה", מספר אורי חלמיש, יועץ אסטרטגי למרכז למטייל. "לאט לאט שמו לב שאנשים מתחילים לשאול שאלות ושעוזרים למטיילים וזה הפך לביזנס. הייתה כאן מסעדה ששימשה גם כחצי סוכנות - אנשים היו יושבים לאכול ולבנות מסלול. הישראלים גילו שהחופשה בתאילנד נותנת הרבה יותר בהרבה פחות כסף. אתה יכול למצוא כאן סוויטה באלף שקל עם בריכה על הים, בארץ אתה מקבל במחיר הזה חדר וארוחת בוקר בחצי כוח".

"המרכז למטייל התפתחה לחברת תיירות שהקלה מאוד על האנשים", אומר קלמן. "כיום כבר יש בישראל חמש חברות - שלוש מהן חברות ענק - שהופכות את תכנון הטיול לפשוט מאוד. לזה גם צריך להוסיף את בתי חב"ד שהפכו את התיירות מאוד נגישה לישראלים - גם באוכל כשר, גם בעברית, גם בשבת. כל התהליכים קרו במקביל".

אירוע נוסף שקרה בשנים האחרונות והקפיץ את הנהירה לתאילנד היה מלחמת חרבות ברזל. כשמסתכלים על יעדי "חופשות בטן־גב", טורקיה הייתה לאורך השנים יעד דומיננטי מאוד בקרב הישראלים. כך למשל, ב־2022 זה היה היעד הכי נפוץ בקרב הישראלים, עם כ־2.5 מיליון נוסעים. תאילנד, באותה השנה, עמדה על כ־160 אלף מבקרים בלבד. כעת, כשברגע אחד מספר המבקרים בטורקיה צנח, גם תאילנד הרוויחה והמספר שם צמח ל־410 אלף תוך שנים ספורות.

"מאות אלפי משפחות שראו את הכול כלול בטורקיה מחפשות אלטרנטיבה", מסביר קלמן. "תאילנד הופכת בדיוק ליעד כזה. כולם מדברים עברית, מרגישים בבית ומקבלים את בתי המלון הטובים בעולם, את האוכל הזול והנגיש. התחושה היא של חו"ל בלי להתאמץ".

זה לא מה שמקבלים גם בקפריסין וביוון?

"זה אמנם נכון, אבל ביוון אתה תראה הרבה יותר אנטישמיות. בנוסף, בתי המלון בתאילנד הרבה יותר נגישים במחירים. צריך להגיד, אלו לא אותם מחירים של לפני 10 שנים ויש היום מקומות בבנגקוק וקופנגן שאתה קונה קפה ברחוב במחיר שלא יורד מהמחיר בישראל. אבל עדיין, מבחינת המחיר הכולל זה מאוד נגיש. גם חווית השירות בתאילנד נחשבת לאחת הטובות בעולם - ולפעמים, צריך להגיד, הישראלים גם משתמשים בזה לרעה".

משפחת רידר בטיול בתאילנד / צילום: באדיבות המשפחה

"יוון החדשה"

אחת מאלו שהחליטה לטוס יחד עם המשפחה והילדים שלה לתאילנד, היא מעיין פראוור. "היינו לפני עשור בירח דבש בתאילנד והיו שם משפחות בודדות עם צעירים", היא פותחת. "אז, וגם לפני 4 שנים, לא היה עולה על דעתי לטוס עם הילדים שלי. הכי רחוק שהגענו זה יוון וקפריסין. כיום, היינו בתאילנד אחרי וייטנאם וזה היה יעד המנוחה שלנו, בטן־גב".

איך תאילנד הפכה ליעד מושך למשפחות?

"האמת, אין לי מושג. לתחושתי זה פשוט טרנד, היא נהייתה יוון החדשה. ישראלים היום מציפים את תאילנד. היינו בריזורט אחד שכל כולו היה ישראלים. היינו סך הכול שבועיים בתאילנד ולא עשינו הרבה: ים, בריכה, מסאז', טיולים בכפרים ליד".

ואיך היו המחירים?

"כמובן שלעומת ישראל המחירים זולים, אבל בסופו של דבר מדובר בטיול יקר. אמנם כל דבר עולה 350 באט (35־40 שקל), אבל אתה קונה מלא דברים. בסוף, זה טיול של כמה עשרות אלפי שקלים. אני מכירה אנשים שגם שוברים קרן השתלמות והלוואות. חשוב לי להגיד שזה לא שווה את זה".

וזו גם כנראה אחת הסיבות שהתאילנדים כל כך אוהבים אותנו ־ הכסף שלנו. לפי דירוג ההוצאה הממוצעת לתייר בתאילנד של משרד התיירות התאילנדי, הישראלים ממוקמים במקום השלישי עם הוצאה של 101,685 באט לנסיעה (כ־9,200 שקל). מעלינו נמצאים התיירים מכווית (109,612 באט) וקטאר (103,738 באט). מתחתינו אפשר למצוא תיירים מתימן (כ־100 אלף באט), איסלנד (כ־92 אלף באט), איחוד האמירויות ועומאן (כ־86 אלף באט), וסעודיה (כ־84 אלף באט).

גם עיון בנתוני בארנק המט"ח הדיגיטלי, מבית אלטושלר שחם, LAYA, יכול ללמד על ההוצאות של הישראלים ובכלל על המאפיינים השונים של הטסים. בתחילת הקיץ, לפי נתוני החברה, רק 19% מהנוסעים היו בגילאי 36־50, אלא שבחודשים יולי ואוגוסט, הנתון הזה כבר עלה ל־33%. בגזרת ההוצאות, בחודש אוגוסט למשל, טווח הגילאים הזה סיפק כ־62% מנתח ההוצאה הכוללת של ישראלים במדינה.

בממוצע, לפי LAYA, בני 18־25 מוציאים כ־875 שקל בטיול לתאילנד, בני 26־35 מוציאים כ־1,800 שקל ובני 36־50 מוציאים כ־4,600 שקל. יש לציין כי עסקאות אונליין, לרבות בתי מלון ולינה, הוצאו מהחישוב.

כ־29% מההוצאה של הישראלים באוגוסט למשל הלכה על מלונות ואירוח, כ־25% על מסעדות ואוכל ועוד 25% על קניות. אגב, מבדיקת LAYA, המקומות הכי פופולריים לתשלום באוגוסט בחו"ל היו חנויות נוחות ותחבורה ציבורית, אך המקום ה־7 מעניין במיוחד: כ־15% ממשתמשי LAYA בתאילנד ביצעו באוגוסט עסקה ב־The Kosher Place, רשת המזון הכשר המקומית. האוכל הכשר הפך לאחד מבתי העסק הגדולים של ישראלים בעולם - נתון שצפוי רק להתחזק בחגים.

"מעבר למלונות הזולים, הכול זול", מדגיש חלמיש. "אתה רוצה לעשות ספורט ימי? זה זול. זה נכון שגם יוון זולה, אבל יש הרבה פחות אטרקציות. בתאילנד אתה יוצא החוצה ויש לך 4־5 מסעדות, מסאז'ים, מזכרות בגרושים. מבחינת קניות, אני חושב שאין עיר שיכולה לספק את מה שבנגקוק מספקת. הישראלים אמנם הולכים למקומות ספציפיים, אבל יש אינסוף אפשרויות וגם ילדים יכולים לעשות חיים משוגעים. אגב, גם האוכל. אתה יכול לאכול ארוחת מישלן ב־25 שקל. 80% מהאנשים שמגיעים לתאילנד חוזרים, אני לא מכיר עוד מקום כזה".

"תאילנד זו החופשה המושלמת: שילוב של בטן־גב, חופים מדהימים, טבע מטורף, אינספור חוויות עם הילדים, מסאז'ים ובאמת לחיות לתקופת קצרה כיד המלך וגם כמובן היכולת שלנו ליהנות כזוג וגם כמשפחה", מספרים לגלובס אביעד ומורן רידר. "טסנו לשלושה שבועות בחגים של 2025 ונטוס שוב בפסח 2027. בפעם האחרונה שילבנו טיול פרטי של שבוע בצפון עם מגוון אטרקציות כמו טיולים בטבע ואומגה ועוד שבועיים בשלושה איים - קרבי, קאולק ופוקט. היה מושלם".

פערי הענק בטיסות

מלבד המחירים במדינה עצמה, הוצאה משמעותית היא גם הטיסה. lastminute.co.il בחנה את מחירי הטיסות מישראל לבנגקוק ולפוקט באוקטובר ובנובמבר, תוך השוואה בין טיסות ישירות לטיסות עם עצירת ביניים. הבדיקה מצביעה על שתי מגמות במקביל: מחירי הטיסות בנובמבר נמוכים יותר מאלו שנמצאו באוקטובר, אך הפער בין טיסה ישירה לקונקשן נותר משמעותי ומגיע למאות דולרים לנוסע.

כך למשל, המחיר הממוצע לטיסה ישירה לבנגקוק יורד מ־1,530 דולר באוקטובר ל־1,330 דולר בנובמבר ־ ירידה של כ־13%. בטיסות עם עצירת ביניים, המחיר יורד מ־840 דולר ל־715 דולר, ירידה של כ־15%. למרות הירידה בשתי ה אפשרויות, הפער ביניהן נותר גבוה: בנובמבר, מפרידים 615 דולר לנוסע בין טיסה ישירה לקונקשן. עבור זוג מדובר בפער של 1,230 דולר ועבור משפחה של ארבעה נוסעים ־ 2,460 דולר.

גם בפוקט נרשמים בנובמבר מחירים נמוכים יותר. מחיר הטיסה הישירה הממוצע יורד מ־1,406 דולר ל־1,300 דולר ואילו בטיסה עם עצירת ביניים, המחיר יורד מ־841 דולר ל־808 דולר. הפער בין שתי האפשרויות בנובמבר עומד על 492 דולר לנוסע ־ 984 דולר לזוג וכמעט 2,000 דולר למשפחה של ארבעה.

הטיסות הישירות שנבדקו מופעלות בעיקר ע"י אל על, לצד היצע של ארקיע לבנגקוק; בין האפשרויות עם עצירת ביניים נמצאות Etihad, Emirates, flydubai ו-Ethiopian Airlines. הפערים אמנם הופכים את הקונקשן לאלטרנטיבה משמעותית מבחינת המחיר, אך חשוב לבחון גם את משך הדרך. בחלק מהאפשרויות הזולות יותר, זמן ההמתנה בעצירת הביניים יכול להגיע גם לכ־12 שעות.

יש לציין כי לצד הירידה במחירים בין אוקטובר לנובמבר השנה, בהשוואה לשנה שעברה מחירי הטיסות הישירות לבנגקוק עדיין גבוהים משמעותית. באוקטובר 2025 עמד המחיר הממוצע על כ־910 דולר, לעומת 1,530 דולר באוקטובר השנה ־ עלייה של כ־68%. בנובמבר 2025 עמד המחיר על כ־920 דולר, לעומת 1,330 דולר השנה ־ עלייה של כ־45%.

"הפערים שאנחנו רואים בתאילנד ממחישים עד כמה זמן ונוחות הפכו לחלק משמעותי בהחלטת הרכישה בטיסות ארוכות", אומר אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב־ lastminute.co.il. "מבחינת הצרכן, זו כבר לא רק השוואה בין מחירי כרטיסים אלא החלטה כלכלית על חלוקת תקציב החופשה - כמה ממנו להשקיע בדרך וכמה להשאיר לחופשה עצמה".

למקומיים נמאס?

הנהירה ההולכת וגוברת של הישראלים מביאה איתה גם חיכוכים. סקר מקומי במדינה מגלה שכ־77% תומכים בהחמרת האכיפה נגד ישראלים והשלטונות אף מביעים חוסר שביעות רצון מהתנהלותנו במדינה, לרבות תלונות על רעשים. בערב החג, אף בוטלה סעודת ראש השנה בבית חב"ד שבפוקט לאחר שהתקיימו באזור הפגנות פרו־פלסטיניות.

"השלטים בעברית, העלייה הדרמטית של התיירים, התחושה של נוכחות גבוהה של ישראלים וגם זה שחלקם מתנהגים בצורה לא הולמת", אומר קלמן. "בנוסף לזה, יש קמפיין מסובסד וממומן שנועד להדהד מסרים, שלפיהם הישראלים הגיעו להשתלט על תאילנד. אנחנו שלחנו התרעה ראשונית לפני שנתיים, אבל למדינת ישראל לקח זמן להתעורר", מותח קלמן ביקורת. "כעת זה קורה, אבל אני מקווה שזה לא מאוחר".

אם אתם מתכננים טיסה בקרוב, חשוב לזכור שבתאילנד שינו את החוק לאחרונה ומי שמתכוון לשהות במדינה יותר מ־30 ימים, יצטרך ויזה במקום 60 יום שהיה עד כה. "המדינה עשתה ניסוי, הגדילה ל־60 וחשבה שזה ימשוך תיירות איכותית שנשארת לאורך זמן", הסביר קלמן. "הניסוי לא הוכיח את עצמו ורק משך תיירות יותר זולה. הישראלי הממוצע נשאר 19 לילות בתאילנד, ככה שזה לא אמור להשפיע עליו".