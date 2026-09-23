אל על דוחה את תוכנית היהלומים החדשה. זו הסיבה

בשורה ללקוחות מועדון הנוסע המתמיד של אל על: תוכנית היהלומים הנוכחית, שהייתה אמורה להסתיים בסוף שנת 2026, תוארך עד סוף פברואר 2027. "עד למועד זה, תנאי התוכנית הנוכחיים ימשיכו לחול", נכתב בהודעה שנמסרה ללקוחות. הסיבה? ממועדון הלקוחות נמסר כי הדבר נעשה "בעקבות פיתוחים וחידושים נוספים" עליהם עובדים בימים האלו.

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"תוכנית היהלומים" מאפשרת ללקוחות לצבור יהלומים בהתאם לכרטיס הטיסה אותו קנו, ובהתאם להוצאות בכרטיס האשראי, ובכך להתקדם במעמדות היוקרה של המועדון. מעמדות אלו נותנים הטבות ובהם דלפקי בידוק ייעודים, כניסה לטרקלינים, בחירת מושב, שדרוג מחלקה ועוד. יש לציין כי התוכנית הנוכחית הייתה בתוקף עד ספטמבר האחרון, אך ביוני הודיעה החברה כי היא נדחית עד דצמבר.

ברקע, מועדון הלקוחות של אל על, הכולל את הטבות הנוסע המתמיד, עבר במרץ האחרון מכאל (כרטיסי אשראי לישראל) לחברת ישראכרט. במועדון ציינו אז כי הנקודות ימשיכו להיצבר ולא תהיה פגיעה ביהלומים שכבר נצברו.

במקביל, באפריל 2025 ביצעה אל על שינויים בצבירת היהלומים, כאשר בין היתר חלו שינויים בתנאי צבירת המעמדות ובכמות היהלומים הדרושה להתקדמות. כעת, כאמור, תישמר התוכנית עד פברואר 2027, אז צפוי שינוי נוסף בתוכנית.

ככלל, מועדון הנוסע המתמיד נחשב לביצת הזהב של אל על. ברבעון השני של השנה רשם הנוסע המתמיד הכנסות של 41 מיליון דולר, זינוק של 77% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הרווח הנקי שלו קפץ ב־50% לסכום של 26.2 מיליון דולר. בסיכום המחצית הראשונה של השנה היו הכנסות המועדון 70.9 מיליון דולר, זינוק של 48% ביחס למחצית המקבילה ב־2025. הרווח הנקי זינק ב־22% במחצית ל־38.2 מיליון דולר (קצב של כ-75 מיליון דולר בשנה).