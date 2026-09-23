ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות אל על דוחה את תוכנית היהלומים החדשה. זו הסיבה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אל על

אל על דוחה את תוכנית היהלומים החדשה. זו הסיבה

אל על מאריכה בפעם השנייה את תוקף תוכנית היהלומים, שהייתה אמורה להסתיים בסוף השנה, ומשאירה את תנאי הצבירה וההטבות ללא שינוי עד סוף פברואר 2027 • זאת לאחר שבשנה שעברה שינתה את תנאי צבירת היהלומים, ובמקביל העבירה השנה את מועדון הנוסע המתמיד ממכאל לישראכרט

אלון פרל 20:28
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל
מטוסי אל על / צילום: עידו וכטל

בשורה ללקוחות מועדון הנוסע המתמיד של אל על: תוכנית היהלומים הנוכחית, שהייתה אמורה להסתיים בסוף שנת 2026, תוארך עד סוף פברואר 2027. "עד למועד זה, תנאי התוכנית הנוכחיים ימשיכו לחול", נכתב בהודעה שנמסרה ללקוחות. הסיבה? ממועדון הלקוחות נמסר כי הדבר נעשה "בעקבות פיתוחים וחידושים נוספים" עליהם עובדים בימים האלו.

הפנייה החריגה של מנכ"ל רשות שדות התעופה לחיל האוויר ולסגן הרמטכ"ל
למה במלונות 4 כוכבים גונבים מגבות, וב-5 כוכבים גונבים יצירות אמנות?

"תוכנית היהלומים" מאפשרת ללקוחות לצבור יהלומים בהתאם לכרטיס הטיסה אותו קנו, ובהתאם להוצאות בכרטיס האשראי, ובכך להתקדם במעמדות היוקרה של המועדון. מעמדות אלו נותנים הטבות ובהם דלפקי בידוק ייעודים, כניסה לטרקלינים, בחירת מושב, שדרוג מחלקה ועוד. יש לציין כי התוכנית הנוכחית הייתה בתוקף עד ספטמבר האחרון, אך ביוני הודיעה החברה כי היא נדחית עד דצמבר.

ברקע, מועדון הלקוחות של אל על, הכולל את הטבות הנוסע המתמיד, עבר במרץ האחרון מכאל (כרטיסי אשראי לישראל) לחברת ישראכרט. במועדון ציינו אז כי הנקודות ימשיכו להיצבר ולא תהיה פגיעה ביהלומים שכבר נצברו.

במקביל, באפריל 2025 ביצעה אל על שינויים בצבירת היהלומים, כאשר בין היתר חלו שינויים בתנאי צבירת המעמדות ובכמות היהלומים הדרושה להתקדמות. כעת, כאמור, תישמר התוכנית עד פברואר 2027, אז צפוי שינוי נוסף בתוכנית.

ככלל, מועדון הנוסע המתמיד נחשב לביצת הזהב של אל על. ברבעון השני של השנה רשם הנוסע המתמיד הכנסות של 41 מיליון דולר, זינוק של 77% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הרווח הנקי שלו קפץ ב־50% לסכום של 26.2 מיליון דולר. בסיכום המחצית הראשונה של השנה היו הכנסות המועדון 70.9 מיליון דולר, זינוק של 48% ביחס למחצית המקבילה ב־2025. הרווח הנקי זינק ב־22% במחצית ל־38.2 מיליון דולר (קצב של כ-75 מיליון דולר בשנה).