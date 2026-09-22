הפנייה החריגה של מנכ"ל רש"ת לחיל האוויר ולסגן הרמטכ"ל

ברקע המתיחות הבלתי נגמרת עם איראן והחות'ים, והעומסים שהולכים ונרגעים בנתב"ג, מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי העלה שוב את סוגיית נוכחות מטוסי התדלוק האמריקאים בנתב"ג וברמון בפני בכירי צה"ל. "בשנת 2027 צפויה תנועת הנוסעים בנתב"ג להגיע להיקפי הפעילות בשנת 2019", נכתב במכתב שנשלח לראש מטה חיל האוויר תת-אלוף גלעד קינן, ולסגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי.

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כדי לאפשר את היקפי הפעילות הצפויים, אומר קדמי, יהיה צורך לפנות את 19 מטוסי התדלוק האמריקאיים הנמצאים כיום בנתב"ג. "במצב זה יידרשו לטובת הפעילות התעופתית האזרחית כל עמדות חניית המטוסים והסלוטים הפנויים. בהתאם, נדרש פינוי 19 מטוסי התדלוק של השותף…המשך הצבתם מעבר למועד הנדרש, עלול לחייב ביצוע התאמות בלוח הטיסות המתוכנן, לרבות צמצום או ביטול טיסות מסחריות".

בנוסף, קדמי אף הציב אולטימטום ביחס למטוסים שנמצאים בנמל התעופה רמון. "המשך הפעלת הנמל במתכונת של 24/7, תוך שחיקת כ"א ומשאבי נמל התעופה האזרחי כתוצאה מפעילות השותף אינה אפשרית עוד".

שרון קדמי, מנכ''ל רשות שדות התעופה / צילום: תמונה פרטית

לפיכך, החל מ-1 בנובמבר, "יחזור נמל התעופה רמון לשגרת הפעילות האזרחית טרום המלחמה ויחדל מלפעול באופן סדיר במהלך שעות הלילה. כלומר, ולמען הסר כל ספק, לא תתאפשר עוד פעילות מטוסי השותף מעבר לשעות פעילות הנמל המוגדרות". עם זאת, קדמי מציע לדון על גיבוש פתרון ארוך טווח למטוסים שנמצאים ברמון.

לסיכום, מבקש קדמי את הסיוע של חיל האוויר והמטכ"ל. "אודה לטיפולכם בהשלמת פינוי מטוסי התדלוק של השותף האמריקאי מנתב"ג עד לסוף שנת 2026".