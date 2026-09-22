אקזיט ענק: השליטה בחברת העגורנים נמכרת לפי 340 מיליון שקל

חברת מעליות המשא לאתרי בנייה הייליפט, שבידי ירון זולצבכר וחברת עלמא יסודות הציבורית רכשו את השליטה (75%) בחברת העגורנים סקיי ליין, תמורת 255 מיליון שקל, עסקה המשקפת לחברת העגורנים הנרכשת שווי של כ-340 מיליון שקל.

במסגרת המהלך, רכשה היי ליפט את מניות השליטה בסקיי ליין, הפועלת בתחום עגורני הצריח וההנפה לקבלני בניין, מידי מייסד החברה ברוך פרנס, שייפגש עם כמעט רבע מיליארד שקל. את שנת 2025 סיימה סקייליין עם הכנסות של כ-172.4 מיליון שקל, ורווח נקי של כ-21.5 מיליון שקל.

לצורך העסקה התקשרה היי ליפט בהסכם השקעה עם גוף מוסדי, שישקיע בה 67 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של 20% ממניותיה - עסקה המשקפת להיי ליפט שווי של 270 מיליוני שקל (לפני הכסף). בנוסף, העמיד הגוף המוסדי להיי ליפט הלוואה בהיקף של 40 מיליוני שקל, אשר חלקה ניתנת להמרה לעד 7.5% ממניות החברה. בנוסף קיבלה החברה הלוואה של 200 מיליון שקל מבנק הפועלים, שאותה היא תפרע על פני 7.5 שנים.

כניסת הגוף המוסדי מהווה הצפת ערך עבור בעלי מניות היי ליפט: ירון זולצבכר, מייסד החברה המשמש גם כמנכ"ל, וחברת התשתיות הציבורית עלמא יסודות, שבשליטת יצחק מירילשווילי. זאת, לאחר שבשנת 2021 רכשה עלמא כשליש ממניות חברת מעליות המשא לפי שווי של כ-95 מיליון שקל (לפני הכסף). כלומר, מדובר בקפיצה של כמעט פי שלושה בשווי החברה.

"כשמקימים חברה ובונים אותה לאורך שנים, האחריות של מייסד היא לא רק להביא אותה להישגים, אלא גם לדעת לזהות את הנקודה שבה נכון לפתוח בפניה את השלב הבא", מסר ברוך פרנס, מייסד סקייליין עגורנים. אני מאמין שהחיבור עם היי ליפט יאפשר לה להמשיך להתפתח מתוך אותם יסודות ולהגיע להיקפים חדשים."

ירון זולצבכר, מייסד ומנכ"ל היי ליפט ויו"ר סקייליין עגורנים אמר: "סקייליין היא חברה מדהימה, החברה המובילה בענף, עם אנשים מצוינים, ידע מקצועי עמוק ומוניטין שנבנה במשך שנים. מבחינתנו, החיבור איתה הוא הרבה מעבר להרחבת סל השירותים - זהו מהלך אסטרטגי שמחבר בין שתי פלטפורמות מקצועיות ומשלימות ומקרב אותנו לחזון של יצירת One Stop Shop לכלל צורכי השינוע הוורטיקלי באתרי בנייה. אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי להמשיך להצמיח את שתי החברות, להשקיע ביכולות, בטכנולוגיה ובשירות, ולייצר ערך גדול יותר ללקוחות, תוך שמירה על הבטיחות כעיקרון שמוביל את הפעילות שלנו."