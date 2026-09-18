אלפי מילים נשפכו השבוע על העסקה הדרמטית לרכישת השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם, כולל התייחסויות נרחבות מצד אנשי המפתח בעסקה: אדריכל הרכישה, יו"ר ווישור אמיל וינשל; מנכ"ל בית ההשקעות יאיר לוינשטיין; והמוכר גילעד אלטשולר. שם שנפקד מהחגיגה התקשורתית הוא זה של המיליארדר צבי ברק, אחד מאנשי העסקים החשאיים במשק ומי שסיפק לווישור את ההון לרכישה גדולה קודמת שביצעה, של חברת הביטוח איילון.

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ברק, שמכר בתחילת העשור הקודם את החזקותיו בחברת המכשור הרפואי שייסד, נכנס מאז למגוון של השקעות שהגדולה והמוכרת בהן היא בווישור, שבה הוא מחזיק כיום 28% מהמניות בשווי של 690 מליון שקל, הגבוה פי 2.5 מההשקעה שביצע בחברה לפני כחמש שנים.

השבוע חתמה ווישור, שמובילים היו"ר וינשל והמנכ"ל ניצן צעיר הרים, על ההסכם לרכישת השליטה (55%) באלטשולר שחם פיננסים, המנהלת כספי גמל ופנסיה של הציבור בהיקף של כ-145 מיליארד שקל.

סכום הרכישה עומד על מיליארד שקל, כאשר ווישור תשקיע כ-815 מיליון שקל עבור 45% מהמניות, בעוד שמנכ"ל בית ההשקעות יאיר לוינשטיין ירכוש 10% נוספים, ויגדיל את חלקו לכרבע ממניות החברה. בשוק מעריכים שלווישור יש מגוון חלופות למימון חלקה בעסקה, כולל באמצעות גיוס חוב או הון, הכנסת שותף נוסף לצידה או אף צירוף החברה הבת איילון לרכישה.

בחזית העסקה עומד אמנם וינשל, מייסד ויו"ר ווישור, שצפוי להפוך בעקבותיה לאחד השחקנים המרכזיים בשוק החיסכון ארוך הטווח בישראל. אבל מאחורי הקלעים נמצא גם שותפו ברק, הידוע כקנאי לפרטיותו, אשר יחד עם אשתו ענת מחזיקים בשיעור דומה במניות ווישור, באמצעות חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית שבבעלותם.

הקים את המפעל בקיסריה ללא גיוס הון

סיפורו העסקי של ברק (76) מתחיל לפני מעל ל-30 שנה, כשהקים עם רעייתו בשנת 1993 את חברת המכשור הרפואי קיסריה אלקטרוניקה רפואית (CME) שהתמקדה בפיתוח מוצרים לשוק האינפוזיה. החברה פיתחה וייצרה משאבות אינפוזיה ומזרקים, לצד ערכות עירוי ומוצרים מתכלים לבתי חולים ולשוק הביתי, ומכרה אותם באמצעות מפיצים בארה"ב, בריטניה וגרמניה.

בני הזוג ברק החזיקו בכל מניות החברה, שלא גייסה מאז הקמתה הון משותפים פיננסיים או אסטרטגיים, והתנהלה, כדרכו של ברק, מתחת לרדאר. רק פעילים מעטים בשוק הכירו את CME למרות שהעסיקה יותר מ-150 עובדים ומכרה את מוצריה גם לבתי חולים בישראל.

"בני משפחת ברק הרימו את העסק הזה במו ידיהם", אמר בזמנו לגלובס מי שהיה בעבר שותף עסקי עם החברה, "צבי מגיע למשרד מוקדם בבוקר ועוזב מאוחר בלילה. הוא בנה חברה מאוד יפה, שמערבת מוצרי הייטק נישתיים עם מוצרי לואוטק באותו התחום, כדי לתת הצעה רחבה לבתי החולים".

בכתבת פרופיל שפרסם גלובס ב-2013, לאחר שנחשפה עסקה למכירת 40% ממניות קיסריה לידי קרפיוז'ן האמריקאית (CareFuision), תמורת 100 מיליון דולר, תיארו מקורבים לחברה את ברק כ"מנהל ריכוזי למדי, איש צנוע", שמקפיד להימנע מקבלני משנה כדי לא ליצור תלות, ומעדיף לפתח יכולות פנימיות גם כשהדבר פחות כלכלי.

הנהלתה הבכירה של קיסריה הורכבה בעיקר מבני משפחה: לצד צבי וענת, גם הבן אורי, עורך דין במקצועו, הועסק בה. החברה העסיקה לפי הדיווחים באותה תקופה בין 150-200 עובדים, ולפי הערכות שנמסרו לגלובס בזמנו גלגלה מחזור של 50 עד 60 מיליון דולר בשנה, ברווחיות גבוהה.

האקזיט של ברק כלל שני שלבים, וכבר במעמד העסקה הראשונה ניתנה לרוכשת אופציה להגדלת ההחזקה על ידי רכישת יתרת המניות. קרפיוז'ן עצמה נרכשה לאחר מכן בידי ענקית הציוד הרפואי בקטון דיקינסון (BD), וב-2017 מימשה BD את האופציה ורכשה את יתרת 60% מהמניות שהחזיקו בני הזוג ברק, לפי אותו שווי חברה - 250 מיליון דולר.

בשיחה נדירה עם גלובס, אישר אז ברק כי ההחלטה למכור התקבלה בין השאר על רקע רצונו להגדיל השקעות בתחומים אחרים.

אחרי אקזיט המכשור הרפואי ברק לא קפא על שמריו וניתב חלק גדול מהכסף שהרוויח לתחומי האנרגיה, תשתיות וביטוח. בשוק מתארים אותו כמשקיע סולידי ומחושב שנוטה להצטרף לעסקאות שמביאים לו שותפים ותיקים, ובורר אותן בקפידה.

בין היתר הצטרף כשותף לחלק מהעסקאות שהובילה קרן תשתיות ישראל (תש"י) שמובילים המנכ"ל ירון קסטנבאום וקבוצת הביטוח הראל. כך, ב-2013 רכש 2.5% מזכיינית כביש 6, חברת דרך ארץ, תמורת 64 מיליון שקל. בהמשך השקיע כ-50 מיליון שקל במתקן ההתפלה בפלמחים.

ב-2016 רכש יחד עם כלל ביטוח מניות בכורה בחברת תחנות הכוח דליה אנרגיות תמורת 187 מיליון שקל, ובהמשך רכשה קבוצה בראשותו מניות נוספות בדליה תמורת 430 מיליון שקל. כיום מחזיקים בני הזוג ברק בכרבע מהשותפות דניאל קיסריה, המחזיקה 20% מדליה אנרגיות, שבעצמה מחזיקה בתחנות הכוח דליה ואשכול (שבה מחזיקים בני הזוג 2.5% באופן פרטי).

השקעה מוצלחת נוספת ביצע ברק בשנת 2017, בשותפות החיפושים נאוויטס פטרוליום של גדעון תדמור, לצד התעשיין המקסיקני דניאל חוסידמן (ששותף עמו גם בדליה). בסוף 2020 רכש כ-4.4% ממניות אפליקציית תשלומי החניה פנגו תמורת כ-24 מיליון שקל, במסגרת עסקה שהובילו תש"י והראל אשר שיקפה שווי חברה של מעל חצי מיליארד שקל.

צבי ברק אישי: בן 76, נשוי לענת, אב לילדים ומתגורר בקיסריה מקצועי: הקים ב־1993 עם רעייתו את קיסריה אלקטרוניקה רפואית (CME), שנמכרה בשני שלבים לחברות אמריקאיות לפי שווי של 250 מיליון דולר. בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן עוד משהו: בעל אזרחות רומנית בנוסף לישראלית. מעולם לא התראיין בהרחבה לכלי התקשורת

מהפסד של 75% לרווח של מאות מיליונים

אחת עסקאות המוצלחות של בני הזוג ברק נעשתה כאמור בווישור, למרות מספר שנים שבהן היא נשאה הפסד כבד על הנייר. בספטמבר 2021 השקיעה קיסריה 270 מיליון שקל בעסקה שבה רכשה חברת הביטוח הדיגיטלי הקטנה את השליטה בחברת הביטוח הוותיקה והגדולה הרבה יותר, איילון, מידי משפחתו של המייסד לוי רחמני.

במשך שלוש שנים נראה היה כי ברק נחל כישלון חרוץ. מניית ווישור צללה ושיקפה לו הפסד של עד 75% על הנייר. אלא שמאז התהפכו היוצרות ובראלי האדיר של הבורסה בת"א, בראשותן של מניות הביטוח, זינקה ווישור יותר מכולן - 1,500% מאז השפל באוקטובר 2023. המניה נסחרת כיום בשווי של כ-2.4 מיליארד שקל, כך שברק מורווח כ-150% על השקעתו בחברה.

הזינוק בשוויה של ווישור הגיע בעיקר הודות להחזקתה בכ-70% מאיילון ביטוח (פעילות הביטוח הדיגיטלי מהווה נתח קטן מהקבוצה). ייתכן שגם רכישת אלטשולר שחם פיננסים תתברר כמהלך אסטרטגי מוצלח שיציף לווישור ערך נוסף בעתיד.

מאידך, בית ההשקעות ספג בשנים האחרונות פדיונות כבדים (של 142 מיליארד שקל בגמל ו-20 מיליארד שקל בכספי פנסיה), ושוויו נשחק ביותר מחצי לעומת השיא. ההצלחה או הכישלון של המהלך ייקבעו בתשואות שיציג, ובעצירת נטישת הלקוחות - שעסקת הרכישה עלולה דווקא להחיש בטווח הקצר.