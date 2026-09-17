לקראת מאבק שליטה? המטרה של הנפקת קרפור והדמיון למקרה אל על

מהלך ההנפקה של רשת הסופרמרקטים הרביעית בגודלה בישראל, קרפור ישראל, יצא לדרך. זאת לאחר שחברת "צרפת ישראל גרופ", המחזיקה ברשת, הגישה בשבוע שעבר טיוטת תשקיף לרשות ני"ע. ההנפקה מתוכננת לחודש נובמבר, ובמסגרתה צפויה בעלת השליטה, אלקטרה מוצרי צריכה (המחזיקה כיום 49.5% מהמניות) להיפרד מכמחצית מהחזקותיה באמצעות הצעת מכר.

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הסיבה לכך היא חוק הריכוזיות, שמחייב את אלקטרה צריכה, בשליטת אלקו של האחים זלקינד (46%), להיפרד מהשליטה בקרפור כדי למנוע שכבה שלישית בפירמידת החברות הציבוריות שלהם (הכוללת כיום את אלקו ואלקטרה צריכה).

גורמים בשוק ההון טוענים כי לא מן הנמנע שפרסום תשקיף קרפור, שיחשוף לראשונה את נתוניה הכספיים המלאים, יקרוץ לגורמים בענף הקמעונאות, ואולי אף יוביל למאבק שליטה או לכניסתו של בעל מניות דומיננטי.

מדובר בהנפקה בהיקף של 250־300 מיליון שקל (לפי שווי חברה של כ־800 מיליון שקל) שתשלב הצעת מכר מאלקטרה צריכה (של 25% ממניות קרפור לפחות), לצד כסף שייכנס לחברה. "זו חברה עם פוטנציאל מאוד גדול, שהוגבלה ביכולת הצמיחה שלה עד היום בשל סיטואציה מורכבת בין בעלי המניות", טוען פעיל בשוק ההון. "לא אופתע אם קמעונאי גדול ינסה לרכוש שליטה ברשת הנמצאת בעמדת זינוק". תרחיש סביר יותר הוא שגופים מוסדיים ייכנסו בנעלי אלקטרה צריכה ויקנו את המניות שיוצעו. אפשרות נוספת במקום הצעת המכר היא חלוקת מניותיה של אלקטרה צריכה בקרפור כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה, ובראשם אלקו.

את הנפקת קרפור מובילים התאומים עפר ואייל גרינבאום, המנהלים את חברות החיתום של אי.בי.אי והפניקס בהתאמה. מלבד אלקטרה צריכה מחזיקים ברשת המזון גם המשקיע היהודי־צרפתי סימון פינטו (15%), הפניקס (13%) ובני הזוג נחום ונורית ביתן (23%).

קרפור, שהסבה בשנים קודמות הפסדים כבדים, מהווה בשנים האחרונת משקולת על אלקטרה צריכה, בניהול צביקה שווימר, הנסחרת בשווי שוק של 1.4 מיליארד שקל. מניית אלקטרה צריכה איבדה 40% מתחילת השנה, ובשלוש השנים האחרונות ירדה ב־11% בזמן שמדד ת"א 125 עלה בכ־120%.

המקרים של מבנה ואל על

מקורבים לקרפור מזכירים כי בפעם האחרונה שהנפקה הובילה לשינוי מבנה בעלות בחברה זה קרה בשנת 2015, כשדודו זבידה כמנכ"ל חברת כלכלית ירושלים, הוביל גיוס הון בעקבות מצוקה פיננסית אליה נקלעו חברת הנדל"ן (ששמה שונה מאז לקבוצת מבנה) ובעליה (אליעזר פישמן ז"ל). אותה הנפקה זכתה להצלחה וסייעה למבנה להיחלץ מקשייה. החברה, הנסחרת כיום בשווי של 9.4 מיליארד שקל, נותרה מאז ללא בעל שליטה, אך עם בעל מניות דומיננטי (איש העסקים דוד פורר שמחזיק ב־24% ממבנה).

אירוע דומה התרחש לפני יותר מ־20 שנה כשהמדינה הפריטה ביוני 2003 את חברת אל על, באמצעות הנפקת מניות ואופציות בבורסה. מהלך זה הוביל כשנה לאחר מכן להשתלטות של חברת כנפיים (בשליטת משפחת בורוביץ') על חברת התעופה. כנפיים איבדה את השליטה באל על בתקופת הקורונה לטובת איש העסקים קני רוזנברג.

קרפור ישראל הוקמה על גבי רשת יינות ביתן שאת השליטה בה רכשה אלקטרה צריכה בשנת 2021. שנתיים לאחר מכן הושקה מחדש לאחר קבלת זיכיון קרפור מהרשת הצרפתית. מאז הפכה לרביעית בגודלה במונחי הכנסות. הללו עמדו במחצית הראשונה השנה על 1.68 מיליארד שקל (עלייה של 2%).

קרפור ישראל פועלת כיום באמצעות כ־140 סניפים. הרשת חתמה את המחצית הראשונה עם רווח תפעולי מגזרי (בדוחות אלקטרה צריכה) של 86 מיליון שקל, בדומה למחצית המקבילה. בחודש שעבר נכנסה ענבל הרסון, לשעבר מנכ"לית הסחר בקוקה קולה ישראל, לתפקיד מנכ"לית הרשת.