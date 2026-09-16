עזב את לאומי לטובת נאוי וירוויח יותר ממנכ"ל הבנק

צחי ארצי, שעזב תפקיד בכיר בבנק לאומי כדי לנהל את חברת האשראי החוץ-בנקאי נאוי גרופ , עתיד לקבל תגמול נדיב יותר מזה של מנכ"ל הבנק שאותו עזב, חנן פרידמן. אמש פרסמה נאוי גרופ את הזימון לאסיפת בעלי המניות שקורא לאשר לארצי שכר שנתי בעלות של 4.6 מיליון שקל (כולל בונוס חד פעמי של 600 אלף שקל), זאת בזמן שעלות שכרו של פרידמן אשתקד עמדה על 4.4 מיליון שקל.

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בעלי המניות של נאוי גרופ, חברה ציבורית שנסחרת לפי שווי שוק של 1.6 מיליארד שקל (בזמן שלאומי נסחר לפי שווי שוק של 116 מיליארד שקל), מתבקשים לאשר לארצי שכר שנתי בעלות של 2 מיליון שקל, בונוס של עד 2 מיליון שקל, ומענק חתימה בסכום נוסף של 600 אלף שקל. הסיבה לפער היא כמובן חוק שכר הבכירים שמגביל את שכרם של הבנקאים והמנכ"לים בגופים הפיננסיים השונים, בהיקף שכרם.

ארצי אמור להיכנס ב-4 ביולי 2027, ויהיה רשאי לסיים את העסקתו בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים. נאוי גרופ תוכל לסיים את העסקת ארצי בהודעה מוקדמת של חצי שנה ולוותר על התקופה המוקדמת תוך תשלום שכרו המלא בגינה.

ארצי, בעל ניסיון של כ-25 שנה בבנקאות, באשראי ובמימון, מכהן בלאומי כיו"ר ועדות אשראי וכחבר בוועדת האשראי העליונה של הבנק. נציין עוד כי דורי נאוי, המחזיק בכ-70% ממניות החברה, יכהן כסגן יו"ר בהיקף של כ-66% משרה. הוא ימשיך להוביל את הקשר עם המערכת הבנקאית ועם שוק ההון, יעסוק בניהול הסיכונים של החברה וילווה את המנכ"ל הנכנס. התגמול של נאוי קוצץ לדמי ניהול של 1.3 מיליון שקל, בתוספת הוצאות רכב (בשווי של 500 אלף שקל), והחזר הוצאות מירבי של עד 250 אלף שקל נאוי.