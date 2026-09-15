אחרי החגים: התאריך שבו הטיסות לחו"ל יוזלו ב־70%

אם אתם מעוניינים לטוס לחופשה קצרה (או ארוכה) ברחבי העולם, ואין לכם העדפות לתאריך ספציפי - כנראה ששווה לחכות עם זה לחודש הבא. מאז ומתמיד תקופת החגים מאופיינת במחירים יקרים יותר, אבל בדיקת lastminute.co.il השנה מצביעה על פער חריג: בחלק מהיעדים, המחיר נחתך ביותר ממחצית עם היציאה מתקופת חגי תשרי, ובמקביל משתנים גם היצע הטיסות ומפת היעדים שהישראלים מחפשים.

● שתי טיסות בשבוע: חברת הבת של אל על חוזרת ליעד הנחשק

● הזמין חופשה בבוקינג - וגילה כי מדובר ב"אתר בנייה פעיל". איזה פיצוי יקבל?

הבדיקה השוותה את מחירי הטיסות הממוצעים ל־15 יעדים במהלך בחגים (במהלך ספטמבר ועד 4 באוקטובר) מול נסיעות לאחריהם (5-31 באוקטובר). בכל היעדים שנבדקו חלו ירידות, כצפוי, כאשר הירידה החדה ביותר נרשמה ברומא - שבה המחיר הממוצע לטיסת הלוך־חזור יורד ב־74%, מ־620 ל־160 דולר. בבודפשט נרשמת ירידה של 71% (מ־565 דולר ל־164 דולר), באתונה 64% (מ־385 ל־137), בקטניה שבסיציליה 62% (מ־670 ל־256) ובטביליסי 60% (מ־615 ל־247). גם ביעדים הרחוקים נרשמות הוזלות משמעותיות: בטוקיו תחסכו 969 דולר בממוצע, בסיאול 707 דולר ובהאנוי 605 דולר.

יעד מעניין במיוחד בהקשר זה הוא ניו יורק. במשך תקופה רק אל על וארקיע טסו לארה"ב, אך בשבוע שעבר חזרו לישראל שתי החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד, וגם ישראייר תתחיל השבוע את טיסותיה לניו יורק לראשונה. בינתיים, לפחות, אין שינוי משמעותי במחירים ונראה כי הביקוש הגבוה מצליח "לנצח" גם את ההיצע הנוסף. עם זאת, אלו שיבחרו לטוס מיד אחרי החגים, יוכלו להוריד את המחיר הממוצע בכ־29% - מ־1,811 דולר ל־1,283 דולר. אם תחכו עד ינואר תוכלו למצוא כרטיסים גם בפחות מ־1,000 דולר, כך לפי בדיקת חברת התיירות גוליבר.

היצע ותדירות הטיסות הולכים וגדלים

פערי המחירים המשמעותיים מגיעים לאחר סיומה של אחת מתקופות העומס המשמעותית של השנה בנתב"ג, כאשר גם הכאוס שהשבית את נמל התעופה במהלך החודש לא פגע בנתונים. ע"פ רשות שדות התעופה, במהלך אוגוסט עברו בנתב"ג כ־2.7 מיליון איש, וברש"ת נערכים ל־2.5 מיליון נוספים בספטמבר.

במקביל לביקוש הרב, שוק התעופה הישראלי יכנס לאוקטובר עם תוספת משמעותית של קיבולת בחלק מהקווים. כך למשל, וויז אייר הודיעה בתחילת ספטמבר על החזרת חמישה קווים מנתב"ג ועל הגדלת התדירות ב־11 קווים קיימים. בין היתר, מספר הטיסות השבועיות לבודפשט גדל מ־14 ל־21, לרומא מ־12 ל־14 ולאתונה מ־5 ל־7. במקביל, חודש הקו לקטניה עם ארבע טיסות שבועיות. וזו לא רק וויז: גם חברת התעופה הסקנדינבית SAS צפויה לחדש את פעילותה בישראל החל מ־26 באוקטובר ולהפעיל ארבע טיסות בקו תל אביב־קופנהגן, וגם בלו בירד השיקה בתחילת החודש טיסות לבולוניה.

כך או כך, יש לציין שבחלק מהקווים - ובהם לונדון וליסבון - זמינות הטיסות הישירות עדיין מוגבלת עד השבוע האחרון של ספטמבר. הירידה במחירים מתחילה להיות מורגשת ביומיים האחרונים של החודש ומתחזקת לתוך אוקטובר, על רקע עלייה בזמינות הכוללת ותוספת קיבולת מצד חברות לואו־קוסט.

זינוק בחיפושי טיסות לסיציליה, ירידה בליסבון

לצד הירידה במחירים, נתוני החיפושים גם מצביעים על שינוי משמעותי בביקושים בספטמבר־אוקטובר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד: סיציליה מובילה עם זינוק של 131% בחיפושים, אחריה באקו (70%) והאנוי (61%), וכן סיאול, זנזיבר, פראג, אתונה, טביליסי ופריז עם עליות של כ־20%-50% בחיפושים. עליות נמוכות יותר של 1%-7% נרשמו בברצלונה, ניו יורק וטוקיו.

מנגד, ליסבון רושמת ירידה של 36% בחיפושים, לונדון יורדת ב־29%, בודפשט ב־15%, רומא ב־14% ודובאי ב־13%.

במקביל, נתוני ההזמנות לאוקטובר מצביעים על ביקוש חזק לדובאי ולבאקו, בעוד שבנגקוק, שהייתה היעד המוביל בתקופה המקבילה בשנה שעברה, לא נמצאת השנה ברשימת היעדים המובילים.

"מה שאנחנו רואים השנה הוא מפגש בין שני תהליכים", מסכם אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב־lastminute. "בישראל מסתיים חלון מאוד מרוכז של חגי תשרי, ובמקביל השוק נכנס לסתיו עם יותר קיבולת ועם חזרה והתרחבות של חברות זרות. כששני הדברים האלה קורים יחד, היחס בין ביקוש להיצע משתנה במהירות וזה מתבטא במחיר".

לדברי גרינברג, התמונה הזו לא ייחודית לישראל: "גם באירופה רואים גידול בקיבולת הטיסות, כאשר חברות הלואו־קוסט מתרחבות בקצב גבוה משמעותית מחברות התעופה המסורתיות. מבחינת הצרכן הישראלי, אוקטובר השנה אינו רק 'אחרי החגים', בחלק מהקווים הוא מסמן מעבר לשוק תחרותי יותר, עם יותר אפשרויות ופערי מחיר שיכולים להגיע למאות דולרים לנוסע".