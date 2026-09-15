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תיירות אחרי ארקיע: גם חברת הבת של אל על חוזרת ליעד הנחשק
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סאן דור

אחרי ארקיע: גם חברת הבת של אל על חוזרת ליעד הנחשק

סאן דור מקבוצת אל על תחדש בנובמבר את הטיסות הישירות למרקש, שהופסקו ב-7 באוקטובר • החברה תפעיל שתי טיסות שבועיות, במחיר של החל מ־599 דולר הלוך ושוב • המהלך מגיע כחודש לאחר שארקיע חזרה לטוס ליעד, אחרי הפסקה של כמעט שלוש שנים

אלון פרל 11:42
מטוס סאן דור / צילום: דני שדה
מטוס סאן דור / צילום: דני שדה

חברת סאן דור מקבוצת אל על הודיעה היום (ג') כי במהלך החורף הקרוב היא תפעיל טיסות ישירות למרקש שבמרוקו. הטיסות יפעלו בתדירות של שתי טיסות שבועיות בימים שני ורביעי, במחיר השקה של החל מ-599 דולר הלוך ושוב עבור כרטיס מסוג LITE הכולל טרולי וכבודת יד. הטיסה הראשונה תמריא ב-16 בנובמבר 2026, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים.

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כזכור, ב-7 באוקטובר הופסקו כלל הטיסות הישראליות למרוקו, כולל של חברות התעופה הישראליות. בחודש שעבר, אחרי כמעט שלוש שנים, חזרה חברת ארקיע לקו והיא מפעילה שתי טיסות שבועות. כעת, כאמור, גם סאן דור מצטרפת אל היעד שמשלב שמהווה שער כניסה למרוקו.

מלבד מרקש, בחורף הקרוב סאן דור תפעיל טיסות ל-13 יעדים, ביניהם: לרנקה ופאפוס (קפריסין), בטומי וטביליסי (גאורגיה), טירנה (אלבניה), קישינב (מולדובה), בלגרד (סרביה), ורשה וקרקוב (פולין), זלצבורג (אוסטריה), ליון (צרפת), ורונה (איטליה) וכאמור טיסות ישירות למרקש (מרוקו).

"אנו שמחים להרחיב ולגוון עבור הקהל הישראלי את מפת היעדים של סאן דור לחורף הקרוב", אמר מנכ"ל סאן דור מקבוצת אל על, גל גרשון. "בהתאם לביקושים נפעיל טיסות ישירות למרקש, עיר אקזוטית, מלאה בשווקים, תרבות מרתקת ואווירה שלא דומה לשום מקום אחר. מרקש מצטרפת ליעדי החורף שלנו המציעים מגוון אפשרויות לחופשה קצרה בחו"ל, טיולים בנופים מרהיבים, חופשות סקי, שווקים, קניות וקולינריה".