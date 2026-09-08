1 היעד החדש של ארקיע במזרח

חברת התעופה השלישית בגודלה בארץ, ארקיע, תחל לטוס לפיליפינים בטיסות ישירות החל מה-3 בינואר. זוהי חברת התעופה הישראלית הראשונה שתטוס בטיסות ישירות למדינת האיים, כאשר הדרך הלוך צפויה להימשך 11.5 שעות והדרך חזור - 12.5 שעות.

הצי של ארקיע כולל 20 מטוסים, מהם ארבעה רחבי גוף. הקו לפיליפינים מבוסס על טיסה שבועית, באמצעות מטוס איירבוס 330. המחיר במחלקת תיירים יעמוד על 750 דולר לכל כיוון, ובמחלקת העסקים - 1,800 דולר לכיוון.

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"אנחנו מקצרים את הדרך", אומר המנכ"ל עוז ברלוביץ'. "להשיג סלוט בנמל התעופה הבינלאומי המרכזי במנילה MNL זה קשה, אבל שגרירת הפיליפינים איילין מנדיולה סייעה לנו. אחרת היינו צריכים לנחות בשדה תעופה במרחק 100 ק"מ מהעיר".

בשנה החולפת טסה ארקיע ל-40 יעדים. לפני כחצי שנה הושק הקו להאנוי שבווייטנאם, והחל מאוקטובר תטוס החברה גם לטוקיו שביפן. בנוסף מתגאים בחברה בטיסות לתאילנד ולניו יורק. על הצטרפות ישראייר לקו לניו יורק אומר ברלוביץ' כי הוא "מברך את החברות הנוספות שהצטרפו לקו, ככל שיש יותר טיסות יש יותר טסים. אנחנו מדינת אי, ובלי תעופה אין לנו קיום".

אירוע השקת הקו נערך במסעדת Pop & Pope התל אביבית של השף שחף שבתאי, שהוא גם שף הבית של חברת התעופה. בין המשתתפים היו גם שגרירת הפיליפינים, הבעלים אבי נקש והפרזנטורית ליהי טולדנו. ברלוביץ' הבטיח כי "תהיה מהפכה קולינרית גם באוכל במטוס", ושבתאי סיפר כי החברה לקראת "פרופיל טיסה חדש. נהיה במה קולינרית להרבה שפים, אתם תרצו לבוא גם בגלל האוכל".

2 תיירות

שיט נהרות מתאפיין בדרך כלל באורך של 8-12 ימים, אך בחברת התיירות "קרוז תור" החליטו לפתוח קטגוריה חדשה: הפלגות נהר קצרות באורך 4-6 ימים בלבד. "בתקופה האחרונה זיהינו קהל גדול של מטיילים שהרעיון של שייט נהרות מאוד מדבר אליהם, אבל הם לא רצו לצאת לטיול מאורגן או שחיפשו טיול קצר יחסית", מסביר המנכ"ל סימן עובדיה.

שייט נהרות / צילום: באדיבות קרוז תור

הפורמט החדש כולל גם הופעות מוזיקה וסטנד-אפ - של הזמרים גליקריה ושלומי סרנגה והשחקן צביקה הדר. בחברה מעריכים כי המהלך צפוי להגדיל את פעילותה בכ-15% בשנה הקרובה, ובכ-10% נוספים בשנה שלאחר מכן.

3 מינויים חדשים

יפתח קלינמן מונה למנכ"ל Duke Robotics, המפתחת מערכות רובוטיות ורחפנים לשווקים הביטחוניים והאזרחיים, אשר נסחרת בנאסד"ק. קודם לכן כיהן כמנכ"ל החברה הטכנולוגית-ביטחונית SpearUAV, וכבכיר ברפאל, שם היה בין היתר ממובילי מערכת ההגנה האקטיבית "מעיל רוח".

יפתח קלינמן / צילום: יח''צ

מינוי מבית: מיכל מיטלנסקי מונתה לסמנכ"לית יד2, ותהיה אחראית על מערך Trust & Safety ייעודי חדש. המערך ירחיב ויעמיק את מנגנוני הגנת המשתמשים, מניעת ההונאות ובדיקות איכות המודעות והמפרסמים בארבעת תחומי הפעילות של הפלטפורמה - נדל"ן, רכב, דרושים ויד שנייה.

האדריכלית עדי אפרים, 43, נבחרה למתכננת מחוז תל אביב במינהל התכנון. מאז שנת 2022 משמשת אפרים כיועצת אדריכלות ללשכת התכנון של מחוז תל אביב, בצוות דרום המחוז, ובין היתר ליוותה תוכניות בערים בת ים, חולון, אזור והרצליה. במקביל, משנת 2015 היא עובדת במשרד קייזר אדריכלים ומתכנני ערים, ומשנת 2023 משמשת כשותפה במשרד.