העיר חיפה ניצבת במקום ה-187 ברשימת "הערים המאושרות בעולם" של מכון מחקר בריטי, בהתבסס על שורת קריטריונים מדידים הכוללים הכנסה, בריאות, עירוניות, משילות ועוד.

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חיפה היא הנציגה הישראלית היחידה בדירוג שהתפרסם השבוע, שבו נכללות 251 ערים. מאחורי גיבוש הרשימה עומדים חוקרים ב"מכון לאיכות חיים", והיא הוצגה בפרלמנט הבריטי באירוע השקה פומבי. המכון כתב כי כלל ברשימה רק ערים שלגביהן יש לו מידע מאומת הכולל כ-64 פרמטרים שונים.

מדובר במאמץ קולקטיבי של חוקרים העוסקים באיכות חיים, עירוניות, סביבה ותכנון לדרג ערים ברחבי העולם לפי שורה של קריטריונים. אלה כוללים תחומים שונים ומגוונים, מתוחלת חיים בזמן הלידה, דרך מספר הפסיכיאטרים בעיר, התמ"ג לנפש בה, רמת הפשיעה, השקעה בתכנון עירוני ובסביבה ועוד. הדירוג אינו כולל שאלון סובייקטיבי לגבי רמת האושר של התושבים המקומיים.

קופנהגן בראש

ב-50 המקומות הראשונים נכללות ערים המוגדרות בקטגוריית "זהב". במקום הראשון ניצבת קופנהגן, ואחריה הלסינקי, ז'נבה, אופסלה, טוקיו, טרונדהיים, ברן, מאלמו, מינכן וארהוס (במקום העשירי).

כאמור, חיפה ניצבת במקום ה-187 מתוך 251, מתחת לטשקנט וספליט, ומעל לברטיסלווה ובואנוס איירס. לונדון ניצבת במקום ה-193, ניו יורק במקום ה-207, בוקרשט במקום ה-247, וחותמת את הרשימה, במקום ה-250, גואדלחארה שבמקסיקו. קייב בירת אוקראינה הוכנסה לדירוג באופן סמלי, ללא ניקוד, במקום ה-251, כדי לציין את המצב העגום של תושביה תחת התקפות רוסיות בלתי פוסקות.

עורכי המחקר ציינו כי הוא כולל רק ערים לגביהן יש מידע בר-השוואה, מה שעשוי להסביר מדוע ערים ישראליות אחרות לא נכללו ברשימה. 466 חוקרים מרחבי העולם לקחו חלק ביצירת הדירוג. במתודולגיית המחקר תואר כי מתוך רשימה של 3,400 ערים ברחבי העולם נבחרו כ-1,000 ערים לניתוח מעמיק יותר, והרשימה הסופית של 251 ערים כוללת את אלה שלגביהן היה מידע השוואתי ב-64 קטגוריות שונות.

חיפה - היחידה עם נתונים מקיפים

מנתוני הניתוח עולה כי בתחילה נבחרו 25 ערים ישראליות כחלק מהרשימה הכוללת של 3,400 ערים. מהן נבחרו 16 ערים ל"ניתוח מעמיק". שתי ערים העפילו לצירוף לדירוג הכולל - חיפה וירושלים. זאת, אחרי שחוקרים מצאו כי רק הן מאפשרות ניתוח על בסיס "מידע מקיף, אמין ושקוף מספיק כדי להתקדם בתהליך ההערכה". לאחר שלב הערכה נוסף, מחקרי, בנוגע לטיב המידע העירוני, רק חיפה נשארה ברשימה.

ניתוח של 64 הפרמטרים הנכללים בדירוג לגבי חיפה מראה כי העיר בולטת לטובה לעומת הממוצע העולמי בתחומי: "חדשנות אורבנית", אחוז התושבים עם תואר אקדמי, אחוז התושבים שיודעים לתקשר בשפה זרה, שיעור הקשישים המקבלים טיפול בביתם, שיעור המועסקים בתחומים יצירתיים, הצמיחה בתמ"ג לנפש, שיעור אבטלה נמוך בקרב צעירים ומספר הספריות לעשרה קמ"ר.

העיר חיפה בולטת לרעה בפרמטרים אחרים, ביניהם: עלות ההשכלה הגבוהה ביחס לשכר, מספר גדול של תלמידים למבנה בית ספר, מיעוט מבני תרבות ל-100 אלף תושבים, שיעור חלקיקים זעירים באוויר, שיעור מיחזור אשפה נמוך, מיעוט עסקים ל-100 אלף תושבים, מספר נמוך של ימי חופשה להורים טריים ושיעור מקרי רצח ל-100 אלף תושבים.