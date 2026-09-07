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גלובלי ושוקי עולם הפג-לויד וקרן פימי הודיעו: נגיש הצעה משופרת לרכישת צים
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צים שירותי ספנות

הפג-לויד וקרן פימי הודיעו: נגיש הצעה משופרת לרכישת צים

ענקית הספנות וקרן ההשקעות הודיעו כי יגישו עד לסוף החודש הצעה מעודכנת, במטרה "לחזק את העצמאות והביטחון הימיים של ישראל" • מנכ"ל הפג-לויד: "ההסכם ימנע כל התערבות זרה בשינוע מטענים רגישים של ישראל, ומהווה שיפור משמעותי ביחס למצב הקיים כיום"

שירות גלובס 13:20
אונייה של צים / צילום: Shutterstock
אונייה של צים / צילום: Shutterstock

ענקית הספנות הגרמנית הפג-לויד וקרן פימי הודיעו היום (ב') כי בעקבות סבבי פגישות עם ממשלת ישראל, הן מקדמות יחד עסקה משופרת לרכישת צים, שתוגש עד סוף חודש ספטמבר. לדבריהן מדובר ב"עדכון היבטים מבניים בעסקה לרכישת חברת הספנות הישראלית צים, במטרה לחזק את העצמאות והביטחון הימיים של ישראל".

עוד לפי ההודעה שפרסמו, "במהלך השיחות הדגישה הנהלת הפג-לויד כי במסגרת עסקת הרכישה תוקם צים ישראל מחדש כחברת ספנות מכולות הנמצאת בשליטה ישראלית מלאה, בבעלות קרן פימי, וכי צים ישראל תיקח אחריות מלאה ומורחבת על מניית הזהב של צים".

בנוסף, צוין כי "כיום נסחרת חברת הספנות הישראלית צים בבורסת ניו יורק, ובהתאם לתנאי מניית הזהב ניתן למכור עד 24% ממניות החברה למשקיע זר פרטי, ללא צורך בהודעה או באישור של ממשלת ישראל. במסגרת העסקה המשופרת יופחת שיעור זה בחברת צים ישראל ל-10% בלבד. בנוסף, קרן פימי התחייבה שלא להנפיק את מניות צים ישראל למסחר מחוץ לשוק הישראלי. מבנה זה נועד למנוע השפעה זרה על יכולתה של ישראל לשנע מטענים חיוניים ורגישים למדינה, ולהעניק למדינה שליטה וסמכות רחבות יותר בכל הנוגע לנגישות הימית שלה ולעצמאותה".

רולף האבּן-יאנסן, מנכ"ל Hapag-Lloyd, מסר כי "הקשבנו בקפידה לצרכים שעלו בדיונים שקיימנו עם ממשלת ישראל ועם הרשויות הרלוונטיות. יחד עם שותפינו, אנו מגבשים כעת הצעה משופרת שנועדה לחזק עוד יותר את הביטחון והעצמאות הימיים של ישראל. ההצעה המתוקנת תבטיח את גישתה של ישראל לנתיבי שיט מרכזיים, גם מאסיה, ותשפר את ההגנות הניתנות במסגרת מנגנון מניית הזהב. ההסכם ימנע גם כל התערבות זרה בשינוע מטענים רגישים של ישראל, ומהווה שיפור משמעותי ביחס למצב הקיים כיום. אנו מאמינים כי עסקה זו תהווה אבן דרך חשובה נוספת ביחסים ההדוקים בין גרמניה לישראל".

הרחבה מיד.