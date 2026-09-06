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גלובלי ושוקי עולם דיווח: עסקת הענק לייצור כיפת ברזל בגרמניה תצא לדרך
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רפאל

דיווח: עסקת הענק לייצור כיפת ברזל במפעל פולקסווגן בגרמניה תצא לדרך

בחודשים האחרונים התנהל משא ומתן חשאי שבו חברת רפאל הגישה הצעה כתובה, לפי הדיווחים, לרכש של פעילות מפעל פולקסווגן באוסנבריק, למטרות ייצור רכיבים למערכת "כיפת ברזל" • אם ימומש, מדובר יהיה בצעד תקדימי שבו תעשיית הביטחון הישראלית נכנסת ללב התעשייה הגרמנית, וצפויה להציל אלפי עובדים מפיטורים קרבים

אסף אוני 11:51
כיפת ברזל בפעולה מבצעית / צילום: משרד הביטחון
כיפת ברזל בפעולה מבצעית / צילום: משרד הביטחון

החברה הישראלית רפאל תתחיל לייצר כבר בשנה הבאה רכיבים למערכת כיפת ברזל במפעל ששייך כיום לחברת פולקסווגן באוסנבריק; כך אישרה בסוף השבוע הנהלת חברת הרכב, לפי דיווח במגזין הגרמני וירטשפטס-ווכה. מדובר בצעד תקדימי שבו תעשיית הביטחון הישראלית נכנסת ללב התעשייה הגרמנית, ובין היתר מסייעת להציל אלפי בני אדם במדינה מפיטורים קרבים. חברת פולקסווגן עצמה לא תהיה מעורבת בעסקה, ותמכור את המפעל לקונסורציום שיכלול גם את מדינת המחוז סקסוניה-תחתית וקרן השקעות בווארית, לפי הדיווח במגזין.

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מכירת המפעל היא חלק מתוכנית ההתייעלות של החברה בגרמניה שאושרה בסוף השבוע, הכוללת גם פיטורים של עד 50 אלף עובדים נוספים, סגירה של ארבעה מפעלים והתמקדות ב"נכסי ליבה" של הקונצרן. המפעל באוסנבריק מייצר כעת דגמי קבריולה של דגם T-ROC של החברה, אך הוא צפוי לסיים פעילות זו במחצית שנת 2027. בחודשים האחרונים התנהל מאחורי הקלעים משא ומתן חשאי שבו חברת "רפאל" הגישה הצעה כתובה, לפי הדיווחים, לרכש של הפעילות בו למטרות ייצור רכיבים למערכת "כיפת ברזל", כולל משאיות, גנרטורים, קני שיגור ועוד.

"אף משרה לא תלך לאיבוד"

לפי הדיווחים, ראש מדינת המחוז סקסוניה התחתונה, אולף ליס, שהיה מעורב במשא ומתן, יכריז ביום שני על השותפות החדשה, על הכיוון החדש של המפעל ועל כך ש"אף משרה לא תלך לאיבוד". בעוד כשבוע יתקיימו בחירות מקומיות במדינת המחוז, וההודעה היא אינטרס פוליטי ראשון במעלה של הממשלה המכהנת בה. הפתרון שנמצא עוקף את התנגדות של מחזיקת המניות השלישית בגודלה בפולקסווגן - קרן ההשקעות הקטרית.

לאחר שנחשף כי רפאל מקיימת משא ומתן עם הנהלת פולקסווגן על ייצור רכיבים ביטחוניים (המיירטים עצמם לא ייוצרו במקום, א"א), הביעה קרן ההשקעות הקטרית, המחזיקה 10% ממניות החברה ו-17% מזכויות ההצבעה בה, התנגדות נחרצת לכיוון החדש. הפתרון שנמצא הוא רכישת המפעל מידי החברה על ידי מדינת המחוז, ביחד עם קרן השקעות ממינכן ששמה Aurelius Capital והחברה הממשלתית הישראלית. ייתכן כי במקום ייוצרו רכיבים למערכות נשק אחרות. לפי המגזין הגרמני, למרות שבהתחלה נשקלה גם מעורבות של הממשלה הפדרלית בעסקה, בסופו של דבר היא לא תהיה מעורבת. בעבר הוזכר כי הסכום שתשלם מדינת המחוז יעמוד על כ-200 מיליון אירו, אך לא ברור מה יהיה הסכום הכולל שישלמו כל השותפות לקונסורציום החדש.

המפעל החל את דרכו כבר במאה ה-19, כאתר לייצור כרכרות, ולאחר מכן עבר שדרוג כדי להתמחות בייצור דגמי קבריולה של מכוניות חברת "פולקסווגן". הוא מעסיק כיום כ-2,300 עובדים, והוא הקטן ביותר ממפעלי החברה בגרמניה. בתוכנית העסקית של החברה שאושרה בסוף השבוע הוא כלל אינו מוזכר כחלק מעתיד החברה, לפי המגזין. המשמעות היא כי ימכר וכי הוא אף ישנה את שמו. "זה יהיה כמו למכור את הבית ולרשום בעלים חדשים על שלט הכניסה", אמר מקור למגזין הגרמני, שלו מקורות טובים בתוך החברה.

לפי הדיווח, השאלה היחידה היא בדבר המשכיות העסקת העובדים, ואיזו הגנה תוקנה להם. המגזין מדווח כי "פולקסווגן" מתכוונת לחתור למזכר הבנות עם קרן ההשקעות ממינכן שיבטיח את זכויותיהם של העובדים. ועד העובדים במקום טרם הביע תמיכה חד-משמעית במעבר לייצור רכיבים ביטחוניים, אך הביע תמיכה בעבר ב"מציאת פתרון הגיוני".

לא נמסרה תגובה מחברת רפאל בנושא.