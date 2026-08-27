מפעל פולקסווגן בסכנת סגירה. הפתרון עשוי להגיע מישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 הכטב"ם האיראני ששינה את פני שדה הקרב הגלובלי, והקשר שלו לסין

ה"וול סטריט ג'ורנל" מגדיר את ה"שאהד" האיראני-רוסי ככלי-נשק "ששינה את פני המלחמה המודרנית" וסוקר את ההתפתחות המהירה שלו כנשק זול שהפך למרכזי במלחמות באוקראינה ובמפרץ הפרסי.

לפי העיתון, כל הראיות מצביעות לכך שסין ממלאת תפקיד קריטי ברשת האספקה שהפכה את הכטב"ם ל"אחד החידושים הצבאיים המהפכניים ביותר של העידן הנוכחי: מכונות הרג מעופפות וזולות שפוגעות בארה"ב ובבעלות בריתה". הגרסה הרוסית האחרונה של ה"שאהד", שהרוסים מכנים GERAN-2, מצוידת במנועי טורבו וטסה במהירות של עד 500 קמ"ש. המנועים וחלקים הדרושים לטיסה ולניווט מגיעים מסין, לפי המודיעין האמריקאי, אך בייג'ין מכחישה זאת.

● המדינה המפתיעה שכלכלתה שרדה בהצטיינות את המלחמה באיראן

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עלות ייצור הדור החדש של הכטב"מים הללו עומדת על כ-20 אלף דולר בלבד. לפי העיתון, השימוש בו מוכיח עד כמה זריזה הפכה הפצת נשק בעידן הנוכחי, ועד כמה רשתות אספקה בינלאומיות מסוות את הרכיבים המשמשים לבנייתם. "בימינו, כל מדינה שיש לה רעיון לנשק - אפילו מעצמה בינונית בלבד כמו איראן - יכולה לפנות לספקי חלקים זולים, במיוחד בסין" לצורך בנייתו, נכתב.

איראן כבר מכרה את הידע הדרוש לבניית כטב"מים מסוג שאהד לסוריה, לוונצואלה ולאתיופיה, לפי המודיעין האמריקאי. סין והודו פיתחו גרסאות עצמאיות על סמך הפיתוח האיראני ששוכלל בתורו על ידי רוסיה.

הכתבה סוקרת את הפעלת ה"שאהד" מהתקיפה על שדות נפט סעודיים ב-2019, ועד לפעם הראשונה שבה גרם הכטמב"ם לקורבנות: תקיפת ספינת מכולות ליד חופי עומאן ביולי 2021. לפי הסקירה, מהנדסים איראנים שככל הנראה קיבלו את כטב"ם הישראלי HARPY כשלל מלבנון, שאבו ממנו השראה ופיתחו את השאהד. המנוע המיוצר בסין נחשב לאחד היתרונות של הכטב"ם האיראני, וכך גם שבבים זולים המיוצאים מסין לאיראן ולרוסיה.

מאת אוסטין רמזי. מתוך ה"וול סטריט ג'ורנל". לקריאת הכתבה המלאה

2 בגרמניה מאשרים: משא ומתן על ייצור כיפת ברזל במפעל "פולקסווגן"

ענקית הרכב "פולקסווגן" נמצאת בקשיים כלכליים ניכרים, והשבוע מקיים מנכ"ל החברה אוליבר בלומה פגישות במפעלי החברה ברחבי גרמניה כדי להציג את תוכנית הקיצוצים שלו לעובדים ולהיפגש עם הוועדים; על רקע זה, אישר לראשונה ראש מדינת המחוז סקסוניה התחתונה, שבה נמצא מפעל "פולקסווגן" בעיר אוסנבריק, כי מתקיימות שיחות על הצלת המפעל על ידי שיתוף פעולה לייצור צבאי. "אנו בוחנים כעת אם ובאיזו צורה ניתן לשקול השתתפות בפתרון תעשייתי עתידי פוטנציאלי עבור אתר אוסנבריק", אמר השבוע אולף ליס לפי דיווח בעיתון המקומי "וולפסבורגר אלגמיינה".

לפי הדיווח, גם הממשלה הפדרלית תיקח חלק בהקמת שותפות חדשה שתייצר במפעל, ונחתם כבר מזכר הבנות עם חברת "רפאל" לייצור חלקים לכיפת ברזל ומערכות יירוט טילים אחרות. "השיחות נמצאות במצב מתקדם", דווח.

נציגי ועדי העובדים במקום הביעו גם הם אופטימיות ביממה האחרונה, לפי הדיווח, אך אינם נוקבים בשמה של החברה הממשלתית הישראלית ומדברים על "עתיד של המשך ייצור" במפעל, שמייצר עד סוף 2027 דגמי קבריולט לפולקסווגן וצפוי להיסגר אם לא ייחתם הסכם. המעורבות של מדינת המחוז ושל הממשלה הפדרלית אמורה לפתור בעיות תדמיתיות בעבור פולקסווגן, שמהססת להגדיר את עצמה כמי שנכנסת לעסקי ייצור הנשק. גם קרן ההשקעות הקטרית המחזירה ב-17% ממניות "פולקסווגן" הביעה בעבר התנגדות לשיתוף פעולה ישיר.

מאת דירק פיסר, מרקו זנג ונינה קלמאייר. מתוך ה-"וולפסבורגר אלגמיינה". לקריאת הכתבה המלאה

3 "Palestine Action" הבריטי הוגדר כארגון טרור על ידי ארה"ב

הארגון הבריטי Palestine Action, שחבריו ביצעו עשרות פעולות מחאה אלימות נגד חברות ביטחוניות ישראליות וחברות בריטיות שלטענתן משתפות פעולה עם ישראל, הוגדר על ידי ארה"ב כ"ארגון טרור"; כך מדווחת הבוקר (ה') רשת ה-BBC. מדובר בארגון שמאל רדיקלי שהוגדר כארגון טרור גם בממלכה המאוחדת ב-2025.

הארגון זוכה לתמיכה רחבה בקרב מתנגדי ישראל בשמאל הבריטי, ואלפים - כולל מפורסמים רבים - הביעו תמיכה פומבית בו למרות שמדובר בעבירה פלילית בבריטניה. ההגדרה האמריקאית קובעת כי כל מי שייקשר לארגון יעמוד בפני איסור כניסה לארה"ב והחרמת נכסים אמריקאים.

כ-2,000 בריטים עומדים עדיין בפני משפט אפשרי על תמיכה בארגון, תלוי בהכרעה צפויה של בית המשפט העליון בבריטניה אם הממשלה פעלה כראוי כשהכריזה עליו כארגון טרור, כפי שקבעה ערכאה קודמת. במהלך אחת מהתקיפות של חברי הארגון נפצעו שוטרים, ובגרמניה עומדת לדין קבוצה מהארגון שהסבה נזק במיליונים למפעל של "אלביט" בעיר אולם.

מאת פול גריבן. מתוך ה-BBC. לקריאת הכתבה המלאה