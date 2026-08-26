אנבידיה שוב מנפצת את התחזיות. ההכנסות ברבעון: 96 מיליארד דולר

ענקית השבבים אנבידיה דיווחה הלילה (ד') על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה - יותר מכפול לעומת הרבעון המקביל אשתקד - זאת, בהשוואה לתחזית הכנסות של 92.17 מיליארד דולר מצד האנליסטים בוול סטריט. הרווח למניה עמד על 2.22 דולר, בהשוואה לצפי של 2.10 דולר. תחזית ההכנסות של החברה לרבעון השלישי עומדת על 108 מיליארד דולר, בהשוואה לצפי האנליסטים שעמד על 104 מיליארד דולר.

הציפיות מאנבידיה היו גבוהות מאוד: החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בכל אחד מארבעת הרבעונים האחרונים, ועדיין ראתה את מנייתה יורדת במסחר המאוחר בשעות שלאחר הדיווח.

מניית אנבידיה, שנסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-5.1 מיליארד דולר, עלתה בסך הכל ב- כ-12% מאז תחילת השנה, די בדומה ל-S&P 500 שעלה ב-12.2% - הרחק למטה ביחס לחברות שבבי הזיכרון, דוגמת סמסונג, SK Hynix ומיקרון שצמחו במאות אחוזים, ואפילו מתחת לאינטל שצמחה ב-133% מאז באותה התקופה - זאת, על אף שהאנליסטים צפו לה הכפלה שנתית של התוצאות. לשם השוואה, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) רשם עלייה של 68% מאז תחילת השנה.

אחד הנתונים המסקרנים המעידים על שמירת כוח התמחור הגבוה של אנבידיה קשור לרווח הגולמי המתואם שנשמר על רמה של 75% גם ברבעון הקודם - ונשמר באותה רמה גם ברבעון הנוכחי. אנבידיה משווקת את מעבדי הוורה-רובין שלה במחיר של 135 אלף דולר למעבד, ואף מתכננת לעלות מחירים בלפחות 15% על פי בלומברג, בשל העלייה הדרמטית במחירי שבבי הזיכרון. עם זאת, ייתכן ששיעור הרווחיות הגולמית הזה לא יישאר לזמן רב. אנבידיה צופה ברבעון שלישי ירידה משיעור של 75% שנרשם בשני הרבעונים הקודמים, לשיעור של 74%.

הפעם, החליטה אנבידיה להפסיק ולפרסם את תוצאות חטיבת הנטוורקינג ולהכליל את התוצאות שלה יחד עם תוצאות מכירת שרתי ה-AI (פעילות ה-compute). פעילות החטיבה מבוססת ברובה על מלאנוקס הישראלית, שנרכשה בידי אנבידיה לפני שבע שנים תמורת 6.9 מיליארד דולר. איחוד התוצאות יקשה מעתה על מעקב אחר פעילות החטיבה הישראלית, שהייתה לצומחת ביותר בחברה כולה מראשית השנה שעברה.

על פי הדיווח, החברה הכניסה ברבעון השני 88.2 מיליארד דולר מפעילות שרתי ה-AI והנטוורקינג יחד, עלייה שנתית של 114%. ברבעון הקודם, הכניסה החברה 74.5 מיליארד דולר בסגמנט המשותף, כאשר לפי הדיווח ברבעון שעבר, קרוב ל-15 מיליארד מתוכו מחטיבת הנטוורקינג.

ברשימת האנליסטים המסוקרים על ידי הוול סטריט ג'ורנל, קיים גם היום רוב מוחלט להמלצת קניה למניה - 57 בעד, לעומת אחד בלבד שממליץ על מכירת המניה. בהתאם לכך, האנליסטים מביעים עמדה שורית כלפי המניה שנראית כאילו היא בשיאה: מחיר היעד הממוצע למניה עומד על 317 דולר, יותר ממאה דולר ביחס למחירה כיום - 211 דולר למניה.