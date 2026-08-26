בהשראת ארדואן? הרשויות בטורקיה פתחו בחקירה נגד טבע

רשות התחרות של טורקיה פתחה בחקירה נגד חברת טבע , בחשד כי היא עברה על החוק המקומי, ומנעה פעילות מתחרות לשוק התרופות.

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בסוכנות הידיעות הממשלתית של ארדואן, אנאדולו, דווח כי רשות התחרות המקומית סיימה את החקירה המקדימה, שעסקה בשאלה האם חברת טבע פעלה להגבלת תחרות בתרופות גנריות, כולל בעזרת שימוש בהליכי פטנט עבור מטרות אסטרטגיות, ויצירת מראית עין "מטעה" בפני רשויות הבריאות באנקרה לגבי יעילות ובטיחות מוצרים מסוימים.

החקירה הטורקית נפתחה נגד תאגיד טבע הבינלאומי, חברה הבת טבע אירופה, וחברת הבת בטורקיה, כדי לקבוע האם עברו על החוק. בכלי התקשורת שמהווה שופר ישיר של המשטר ציינו כי טבע היא חברת תרופות שפועלת בכל רחבי העולם, ושהחקירה מתמקדת בפעולות "שעשויות לפעול למניעת כניסת מתחרים לשוק".

החקירה כרגע אינה מביאה לסנקציות על טבע

במסגרת החקירה נגד חברת התרופות, ייבחן האם בקשות פטנט מפוצלות של טבע לגבי שיטות ייצור ומינוני תרופות, התקבלו לאחר פקיעת תקופת הגנת הפטנט, וכן שיטות הביטול הנגזרות, שעשויות להגביל חברות מקבילות. לפי שעה, החקירה אינה מביאה לסנקציות שהוטלו על חברת התרופות שפועלת במדינה.

טבע היא רק חברה ישראלית אחת מבין כמה, שעדיין פועלת בטורקיה. מטה חברת התרופות במדינה ממוקם באיסטנבול, והיא גם מנהלת מרכז פעילות מסחרית של שיווק תרופות, לצד שיתופי־פעולה עם ארגונים מקומיים לשיפור נגישות הטיפול הרפואי. החקירה נגדה נפתחה כחודשיים לאחר שדירקטוריון חברת הברזים חמת החליט לסגור את פעילות החברה־הבת הטורקית MCP מאיזמיר, על רקע קשיים בשיווק המוצרים בשוק המקומי ובשווקים אחרים מחוץ לישראל.

חברה ישראלית שעדיין נוכחת במדינה כחלק מהפריסה הגלובלית שלה היא ICL (כיל לשעבר). החברה מפעילה 38 אתרים ב־13 מדינות, ובהן בריטניה, ברזיל, סין, אוסטרליה וגם טורקיה. במשרדי החברה במדינה, משווקים קלציום פוספט וחומרי ניקיון תעשייתיים. על אף המתיחות המדינית, שחקנית בולטת בטורקיה היא חברת ההשקיה נטפים. הבעלות בחברה נחלקת בין תאגיד אורביה המקסיקני המחזיק ב־80% ממנה, לבין קיבוץ חצרים המחזיק ב־20%. המתקן הטורקי של החברה אמון על ייצור ושיווק של מוצרי השקיה ותמיכה בחקלאות עבור המשק המקומי עצמו, ולא לטובת יצוא.

מחברת טבע נמסר: "חקירת רשות התחרות הטורקית נוגעת לסוגיית הגבלים עסקיים מהעבר הקשורה לתרופת הקופקסון, בדומה להליך שמנהלת הנציבות האירופית, הנמצא כיום בערעור בפני בית המשפט האירופי, ובמסגרתו טבע דוחה כל טענה להתנהלות פסולה מצדה. מדובר בהליך חקירה, ואנו נשתף פעולה עם הרשויות לאורך התהליך".