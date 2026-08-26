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גלובלי ושוקי עולם למרות האזהרות: הסכם הגרעין עם סעודיה מגיע לאישור הקונגרס
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ערב הסעודית

הסכם הגרעין של טראמפ עם סעודיה מגיע לקונגרס; מומחים מזהירים מפני הסיכון להפצת נשק גרעיני

טראמפ הגיש לאישור הקונגרס את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, שנחתם ל-30 שנה וכולל אפשרות להקמת כורים בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים • יישום ההסכם מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, אך הוא אינו כולל איסור קבוע על העשרת אורניום • מומחים מזהירים כי ההסכם עלול להחליש את מנגנוני מניעת הפצת הנשק הגרעיני ולהגביר סיכונים ביטחוניים באזור

שירות גלובס 07:42
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן, ארכיון / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי בן סלמאן, ארכיון / צילום: ap, Alex Brandon

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הגיש ביום ב' האחרון את ההסכם המוצע עם סעודיה בתחום האנרגיה הגרעינית האזרחית לקונגרס, ובכך החל הליך הביקורת המחייב על ההסכם - כך על פי דיווח ב- CNBC.

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במסגרת העסקה, שנחתמה ביולי לפרק זמן של 30 שנה, יוכלו חברות אמריקאיות לייצא לסעודיה טכנולוגיה גרעינית אזרחית. בין היתר, סעודיה צפויה לבנות כורים מסוג AP1000 בפרויקט שעשוי להגיע להיקף של עשרות מיליארדי דולרים. אחת מן החברות שיפיקו ממנו את מרב התועלת תהיה חברת האנרגיה הגרעינית Westinghouse.

אישור ההסכם מותנה, לפי גורם בממשל, בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם ולנרמול יחסיה עם ישראל. טראמפ הצהיר כי תנאי ההסכם ימנעו מסעודיה העשרת אורניום, אך ההסכם אינו כולל איסור קבוע ומפורש על העשרה או על עיבוד מחדש של חומר גרעיני. במקום זאת, הוא מציע לבחון במשך שנתיים הקמת מתקן העשרה שיופעל על ידי ארה״ב.

נקודה זו מעוררת חשש בקרב חברי קונגרס דמוקרטים ומומחים למניעת הפצת נשק גרעיני. לטענתם, ההסכם מחליש חלק מן הבקרות המקובלות שנועדו למנוע שימוש צבאי בטכנולוגיה גרעינית. מומחים מזהירים כי הקלה בדרישות עלולה להגדיל את הסיכון לתאונות, בעיות ביטחוניות והפצת נשק גרעיני באזור.

הסוגייה רגישה במיוחד בשל עמדת סעודיה כלפי ישראל ואיראן: ריאד מתנה נרמול עם ישראל בהכרה במדינה פלסטינית, והבהירה כי אם איראן תשיג נשק גרעיני - היא עשויה לפעול להשגת יכולת דומה.