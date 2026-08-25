מלחמת הסחר מחריפה: קנדה מטילה מכסי תגמול על ארה”ב

ממשלת קנדה הודיעה היום (ג') על הטלת מכסי תגמול נגד ארצות הברית, במהלך שמטרתו להשיב "דולר מול דולר" למכסים בגובה 50% שהטיל הנשיא דונלד טראמפ בסוף השבוע, לאחר קריסת המשא ומתן בין המדינות על הסכם סחר.

המכסים החדשים של אוטווה יחולו על יותר מ־700 מוצרים אמריקאיים, בהיקף כולל של כ־20 מיליארד דולר, סכום המקביל להיקף המכסים שהטיל טראמפ על יבוא קנדי. בין המוצרים שעליהם יוטלו המכסים: יין, מלט, מקלות הוקי ומוצרים נוספים.

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מכסי התגמול של קנדה ינועו בין 15% ל־50% ויחולו על מגוון רחב של מוצרים המיובאים מארצות הברית לקנדה, ובהם פלדה ואלומיניום, מוצרי חלב, פירות ים, מוצרי חשמל, עץ ונייר וביגוד. המכסים על מתכות ועץ נבחרו בין היתר בתגובה למכסים קודמים שהטילה ארצות הברית על פלדה, אלומיניום, עץ ומוצרים נוספים.

המכסים החדשים צפויים להיכנס לתוקף ב־8 בספטמבר. במקביל, הכריזה ממשלת קנדה על חבילת סיוע בהיקף של 7.5 מיליארד דולר לעסקים ולעובדים שנפגעים מהמכסים האמריקאיים.

העימות הזה היה יכול להימנע אילו שתי המדינות היו מצליחות להגיע להסכם סחר לפני כניסת המכסים האמריקאיים לתוקף בשבת. טראמפ טען מוקדם יותר השבוע כי העסקה כמעט סגורה, אלא שקנדה השעתה את המשא ומתן ביום שישי בערב, בטענה שוושינגטון דרשה יותר מדי והציעה מעט מדי בתמורה. ממשל טראמפ, מצדו, האשים את קנדה בפיצוץ השיחות, בטענה שהציבה דרישות לא סבירות שהועלו ברגע האחרון.

ביום שלישי בבוקר תקף טראמפ שוב את קנדה. בפוסטים שפרסם ברשת Truth Social הוא העלה את האפשרות שארצות הברית תפסיק לעשות עסקים עם מחוז אונטריו בקנדה, וחזר כמה פעמים על הרעיון לשנות את שמו של אגם אונטריו ל"אגם אמריקה".

בפוסטים נוספים האשים טראמפ את קנדה בפגיעה בחקלאים אמריקאים והתלונן על הגירעון המסחרי של ארצות הברית מולה, אף שחלק משמעותי מהגירעון נובע מרכישות גדולות של נפט גולמי קנדי בידי ארצות הברית.

"אני מתנהל מול מדינות רבות, וקנדה היא בקלות הקשה והבלתי סבירה מכולן", כתב טראמפ באחד הפוסטים.

צעדי ענישה ותגמול הדדיים

שר הסחר הקנדי דומיניק לבלנק אמר מוקדם יותר ביום שלישי כי המדינה אינה מעוניינת לנטוש את המשא ומתן עם ארצות הברית. "העדיפות שלנו הייתה להגיע להסכם שיועיל לשתי המדינות", אמר. "אנחנו עדיין מאמינים שזה אפשרי. אבל בינתיים, אנחנו לא יושבים ומחכים ליד הטלפון".

מלחמת הסחר של הממשל מול קנדה החלה כמעט מיד עם חזרתו של טראמפ לבית הלבן. כבר בפברואר הודיע הנשיא על מכס של 25% על חלק נרחב מהיבוא הקנדי, בטענה שקנדה אינה עושה מספיק כדי לעצור הברחות פנטניל לארצות הברית. לאחר שינויים ודחיות, מוצרים העומדים בכללי הסכם הסחר בין ארצות הברית, מקסיקו וקנדה זכו לפטור, בעוד מוצרים שאינם עומדים בכללים נותרו כפופים למכס של 25%. בתחומי האנרגיה והאשלג נקבע שיעור מכס של 10%.

מאז הידרדרו היחסים, ושתי המדינות מחליפות ביניהן צעדי ענישה ותגמול. השיחות הנוכחיות עוררו תקווה שהמשבר מתקרב לפתרון, אך הן התפוצצו ברגע האחרון.

ברקע נמצאת שאלה גדולה יותר: עתידו של הסכם ה־USMCA, שטראמפ עצמו חתם עליו בתקופת כהונתו הראשונה ושנכנס לתוקף ב־2020 במקום NAFTA. ממשל טראמפ החליט השנה שלא להאריך בשלב זה את ההסכם ב־16 שנים נוספות, מה שמכניס אותו למסלול של בחינות שנתיות ומותיר סימן שאלה מעל עתיד הסחר בצפון אמריקה. ההסכם עצמו אינו מתבטל באופן מיידי ויכול להישאר בתוקף עד 2036, אך חוסר הוודאות סביבו מוסיף שכבה נוספת למלחמת הסחר.