ההנפקה בוטלה והשגריר לשעבר פספס עמלה של מיליונים

בעת האחרונה קיבלו המשקיעים בת"א מספר תזכורות לסיכון הכרוך בהשקעה בחוב שמנפיקות חברות זרות (BVI). שורה של אירועים שליליים שנקשרו בחלק מהחברות הללו, ובראשם קריסת חברת מחנות הקיץ סימד, מטילים צל כבד על התחום כולו.

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כעת, נדמה שמשקעים מאותן הפרשות מתחילים לחלחל לשוק המקומי. בתחילת השבוע החליטה חברת הנדל"ן האמריקאית איגל פרופרטיז (Eagle Properties) לסגת ממהלך מתוכנן לגיוס חוב בבורסה בת"א. זאת לאחר שביוני האחרון פרסמה החברה, המחזיקה פורטפוליו של כ־24 נכסי משרדים, תשקיף לקראת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה, בהיקף של כ־500 מיליון שקל.

לאחר שהחברה כבר סיימה את הליך הצגתה למוסדיים ("רואד שואו"), התפוצצה פרשת סימד שטרפה את הקלפים. במסגרת אותה פרשה נטלו צמד בעלי השליטה בחברת מחנות הקיץ, האחים שאבסלס, סכום של כ־100 מיליון שקל מקופתה של החברה לכיסם, וגרמו לקריסתה. האירוע עורר הדים בשוק ההון, וגרר ביקורות קשות על התנהלותם של המעורבים, החל מהחתמים שהנפיקו את החברה, עובר ברגולטור (רשות ני"ע) וכלה במוסדיים שהשקיעו בה.

"תנאי השוק היום עבור חברות BVI לא טובים", אומר גורם בכיר בשוק שמלווה הנפקות של חברות זרות. "מאז האירועים בסימד התיאבון של המשקיעים פחת והמרווחים עלו בצורה משמעותית. זה נהיה פחות אטרקטיבי לחברות, ולכן מאלץ את אלה שכבר התחילו במהלך הגיוס ואלו שנערכות לכך, לדחות את התוכניות".

דמי ייעוץ בהיקף של 10 מיליון שקל

מי שקרוב לוודאי התאכזב מביטול הנפקתה של איגל פרופרטיז הוא דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארה"ב וסגן שר החוץ. אילון ליווה את הנפקת החברה המיועדת באמצעות חברת ההשקעות סילבר רואד קפיטל, שאותה הקים בשנת 2017 יחד עם ליאור מימון, המתמחה בליווי חברות בינלאומיות בכניסה לשוק ההון הישראלי.

אילון, לצד חברת החיתום אקסימוס קפיטל, מקבוצת הבנק הבינלאומי, צפוי היה ליהנות מדמי ייעוץ בהיקף כולל של 10 מיליון שקל במידה והמהלך היה מושלם. ברקע, בהתאם למקובל בהנפקות של חברות BVI בארץ, דמי הייעוץ והחיתום שאותם גובים החתמים וחברות הייעוץ גבוהים באופן יחסי. הללו, נעים על פי רוב סביב 2%־3% (ולעתים אף 4%) מתמורת ההנפקה, לעומת 0.4%־1.5% בחברות ישראליות.

עם זאת, הגורם המעורה בהנפקות זרות מעריך שחברות ה־BVI יחזרו לגייס בעתיד חוב בשוק המקומי, חרף הסנטימנט הנוכחי: "אני בטוח שהתיאבון יחזור, אבל זה כנראה יהיה שונה ממה שהיה קודם. כל העסקאות ייעשו עם ביטחונות, בדירוגים יותר גבוהים, ובדיקות נאותות מעמיקות יותר, כדי שהסיכוי שאירועים כמו סימד יחזרו על עצמם. אבל חד משמעית אני מעריך שכשהתנאים יסתדרו החברות יחזרו בחזרה לגייס בארץ".