בלי עיכוב של 15 דקות: הבורסה עוקפת את הדיליי ההיסטורי

על רקע הזינוק בפעילותם של המשקיעים הפרטיים (משקיעי הריטייל) והעלייה החדה בשנתיים האחרונות במחזורי המסחר, הבורסה לניירות ערך משנה כיוון, ובאמצעות האפליקציה של הבורסה היא תאפשר לראשונה לכל הציבור לצפות ישירות בנתוני זמן אמת על תנועות כל המניות בבורסה - ובחינם.

עד היום מי שלא רכש מינוי למערכת מסחר (כמו טרמינל או טרייד וואן), נאלץ לראות את הנתונים רק דרך האתרים הכלכליים השונים ובעיכוב של 15 דקות.

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עוד החליטה הבורסה לאפשר לכל הציבור גישה ישירה ל"כסף חכם", נתוני הבורסה על פעילותם של הגופים המוסדיים, המשקיעים הזרים, הפרטיים ועוד, שהיו עד היום נגישים רק למי ששילם לבורסה על כך.

בבורסה מסבירים כי "המהלך נועד להנגיש כלי ניתוח מקצועיים ומידע שוטף לציבור הרחב, להעמיק את השקיפות בשוק ההון ולהעמיד לרשות הציבור הרחב מידע וכלים שבעבר היו זמינים בעיקר לגופים מקצועיים".

עוד מציינת הבורסה כי ניתן יהיה לקבל ישירות לאפליקציה דיווחים נבחרים של החברות מאתר מאיה (אתר ההודעות של הבורסה) וכן לעקוב אחרי פעילות באופציות ובחוזים עתידיים.

עוד מציינת הבורסה כי באפליקציה יופיעו גם נתוני אג"ח כמו מח"מ ותשואה לפדיון וכן מדדים על ביצועי קרנות הנאמנות כמו שארפ וסטיית תקן.

הבורסה אף תשלב בינה מלאכותית עם המלצות על מניות דרך המערכת של חברת Bridgewise וכן תרגום אוטומטי לאנגלית של דיווחי "מאיה", לטובת משקיעים זרים ודוברי אנגלית.

"אבן-דרך משמעותית"

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, מסר היום (ג') כי "השקת האפליקציה החדשה היא אבן-דרך משמעותית במחויבות הבורסה להנגיש את שוק ההון הישראלי לכלל הציבור. לראשונה אנו מעמיקים את השקיפות ומאפשרים לכל משקיע גישה חופשית לנתוני מסחר בזמן אמת, לצד כלי ניתוח מתקדמים שעד כה היו זמינים בעיקר למשקיעים מוסדיים.

"הצגת נתוני המסחר בזמן אמת היא מרכיב חיוני בשוק הון מתקדם ויעיל. הנגשת המידע לכלל המשקיעים בזמן אמת מעצימה את יכולתם לקבל החלטות מושכלות, להגיב להתפתחויות בשוק ולנהל את השקעותיהם בצורה טובה יותר".