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גלובלי ושוקי עולם יחד מול טורקיה: חברות ישראליות משדרגות את חיל האוויר היווני
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תעשיות ביטחוניות

אחדות אזורית מול טורקיה: החברות הישראליות משדרגות את חיל האוויר היווני

הקשר בין התעשיות הביטחוניות הישראליות לבין משרד ההגנה באתונה הולך ומתהדק • יוון צפויה להשלים באוקטובר את הסמכת טילי ספייק NLOS של רפאל לשיגור ממסוקי אפאצ'י • את המערכות האלקטרוניות של המסוקים משדרגת אלביט

דין שמואל אלמס 14:08
טילי ספייק / צילום: רפאל
טילי ספייק / צילום: רפאל

יוון צפויה להשלים באוקטובר את ההסמכה של שיגור טילי ספייק NLOS מתוצרת רפאל, לשיגור ממסוקי אפאצ'י. כך מדווח באתר "און אלרט" היווני, שמציין כי את המערכות האלקטרוניות של המסוקים משדרגת אלביט. כל זאת, כשהאיום המרכזי ואף היחיד שנועדו השדרוגים הללו להתמודד עמו, היא טורקיה.

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סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של טילים טקטיים אלקטרו־אופטיים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר בסדרה שנמכרה לכ־42 מדינות בהן 20 מדינות נאט"ו, הוא טאקט (ספייק SR), השוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג ומסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

תוכנית שדרוג מסוקי האפאצ'י היוונית לא מסתכמת בטילי ספייק בלבד. לפי און אלרט, לפחות חמישה מסוקים כבר צוידו במערכות אלקטרו־אופטיות ואלקטרוניות חדשות. אלו מוצבים בבסיס חיל האוויר היווני אלכסנדריה, לאחר שטכנאי של אלביט עבדו על יישום הפרויקט, בצוותא עם טכנאים של חיל האוויר היווני.

עסקה שכוללת שלוש מערכות הגנה שונות

במסגרת המיזם, היוונים לוקחים 19 מסוקי אפאצ'י מדגם AH-64A+ שנרכשו בשנות ה־90, ומטמיעים מערכות מודרניות במסוקים הקיימים - במטרה להוזיל את שדרוג היכולות. בבסיס הפרויקט עומדת כוונת TADS - (Target Acquisition Designation Sight) חדשה, שמחליפה לחלוטין את הטכנולוגיה האלקטרו־אופטית הישנה, ומאפשרת לטייסים יכולות משופרות לאיתור, זיהוי, ופגיעה במטרות ביום ובלילה.

ככלל, בשנים האחרונות ובמיוחד בחודשים האחרונים הולך ומתהדק הקשר בין התעשיות הביטחוניות הישראליות לבין משרד ההגנה באתונה. רק לאחרונה החליטה המועצה לביטחון לאומי (KYSEA) של יוון לרכוש מערכות הגנה אווירית מישראל, כחלק מתוכנית "מגן אכילס", תמורת כ־2.9 מיליארד אירו (כ־3.4 מיליארד דולר).

זו העסקה השנייה בגודלה אי־פעם לאחר מכירת חץ 3 לגרמניה, שכללה עסקה ראשונה בסך 3.5 מיליארד דולר, ובדצמבר אשתקד, כפי שנחשף בגלובס, עסקת המשך של 3.1 מיליארד דולר, לטובת הגדלה משמעותית של קצב ייצור המיירטים והמשגרים. העסקה עם גרמניה כללה מערכת אחת, אבל זו עם יוון כוללת שלוש מערכות שונות: קלע דוד של רפאל בשכבה העליונה, ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית בשכבת ביניים וספיידר של רפאל בשכבה התחתונה.