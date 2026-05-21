סכום העתק שארה"ב תשלם כדי לבנות את "כיפת הזהב" של טראמפ

אינספור מדינות, גרסאות ופלטפורמות שיגור שונות השתמשו בטילים המבוקשים של רפאל, אך דיהל הגרמנית הצליחה להפתיע עם יכולת חדשה. בארה"ב, הממשל מוצא את עצמו מתמודד עם העלויות הקיצוניות של המיזמים שהוא מייצר, ובאירופה - איחוד האמירויות כובשת טכנולוגיות קריטיות. על כל זאת בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● אונדס האמריקאית רוכשת חברה ביטחונית ישראלית ב-200 מיליון דולר

● ספרד קיבלה מענק של 79 מיליארד אירו. עכשיו מתברר לאן הלך הכסף

הטילים של רפאל ששוגרו מרכב בלתי מאויש גרמני

תחום אמצעי הלחימה הבלתי מאוישים הולך ומתרחב בעולם: כבר מזמן אין מדובר רק בכטב"מים, כי אם גם בכשב"מים (כלי שיט בלתי מאוישים), כצב"מים (כלים צוללים בלתי מאויישים), וכן כרב"מים (כלי רכב בלתי מאויישים). כלים שכאלו משדרגים משמעותית את לוחמת היבשה, משום שהם מפחיתים דרסטית את האיום הנשקף לכוחות לוחמים, בין אם עבור תקיפות ובין אם עבור שדרות לוגיסטיות שנדרשות לחזית.



שימוש יוצא דופן באמצעי מפורסם פרי־פיתוח ישראלי היה של דיהל הגרמנית, ששיגרה בניסוי בהצלחה 17 טילי ספייק LR של רפאל, מהכרב"ם שלהם - ציסל. זו פעולה ראשונה מסוגה עם טילי הנ"ט הישראליים שנחשבים למבוקשים ביותר בעולם. זה התרחש כחלק משיתוף פעולה עם יורוספייק, מיזם משותף שהוקם ב־2004 ומאגד את רפאל הישראלית (20%) עם שתי ענקיות הביטחון הגרמניות ריינמטאל ודיהל (40% כל אחת), לצורך שיווק טילי ספייק באירופה.

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר, טאקט (ספייק SR), שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג ומסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

העלות המוערכת יוצאת הדופן של תוכנית הדגל של טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שואף לממש את אחת מתוכניות הדגל שלו: "כיפת זהב", שמיועדת לייצר מערך הגנה אווירי רב־שכבתי מהחלל ועד השכבות הנמוכות. מן הרגע הראשון, מבקרי המיזם הדגישו כי העלויות הצפויות שלו יהיו יוצאות דופן, וכעת משרד התקציב של הקונגרס ממחיש עד כמה. להערכתם, הפרויקט יעלה כ־1.2 טריליון דולר לאורך כ־20 שנה.



העלות היא חריגה משום שהמערך מיועד לכלול מגוון מכ"מים וכן מערכות יירוט, בהם AEGIS, THAAD ופטריוט. במחיר הצפוי שוקלל הרצון להגן על שטח ארה"ב, תשתיות קריטיות אמריקאיות מחוץ למדינה, וכן כוחות מכה שנייה, שיגיבו למתקפות טילים מורכבות יותר. מול אלו נדרש מחקר ופיתוח שימשיך לבחון את האיומים, וגם זה נכלל במחיר.

להערכת משרד התקציב של הקונגרס, 1.191 טריליון דולר כוללים כ־1.025 טריליון דולר לרכש, וכ־8.3 מיליארד דולר לעלויות תפעול ותמיכה. האומדן מבהיר כי עמדת הפנטגון, שלפיה התוכנית תעלה כ־185 מיליארד דולר, בנויה על תחשיב של משך זמן קצר יותר, ועל היבטים מצומצמים יותר בפרויקט יוצא הדופן של טראמפ.

כלי השיט החדש של התעשייה האווירית

התעשייה האווירית חשפה השבוע את "דיימונד" (DIAMOND), פתרון מתקדם ללוחמה ימית מבוזרת, שנועד לשדרג את היכולות המבצעיות של ציים מודרניים באמצעות תפיסת הפעלה ימית היברידית ומודולרית. דיימונד מאפשר הרחבה והעצמה של יכולות ההתקפה וההגנה של פריגטות באמצעות מערכות מודולריות המותקנות על גבי כלי שיט קטנים המלווים את ספינת האם ופועלים לצידה.

כלל המערכות המותקנות על גבי כלי השיט המלווים נשלטות ומופעלות מרחוק מספינת האם, תוך שמירה על אינטגרציה מלאה עם מערכות המכ"ם ובקרת האש שלה, כאילו היו מותקנות עליה ישירות. הפתרון מאפשר הרחבה משמעותית לשטח הסיפון ולזמינות של הכוחות הימיים, וכלי השיט המלווים מגדילים משמעותית את מספר המיירטים ואמצעי התקיפה המדויקים הזמינים לפריגטה, ומרחיבים את מעטפת הפעולה המבצעית שלה.

דיימונד משלב כמה יכולות בתצורת פלאג-אנד-פליי, בהן מערכות מתקדמות מתוצרת התעשייה האווירית, לרבות חימושים משוטטים מסוג הארפי, הארופ ומיני-הארפי, טילי שיוט מסוג בלו ספיר, טילים בליסטיים מסוג לורה, מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסדרת ברק MX וכן יכולות אנטי-רחפנים.

איחוד האמירויות מרחיבה את היכולות הטכנולוגיות

הקונגלומרט הביטחוני אדג' עלה לכותרות בישראל בעקבות רכישת 30% מחברת "עין שלישית " הישראלית, שמפתחת מערכות אלקטרו־אופטיות מבוססות בינה מלאכותית. עם זאת, מדובר בצעד אחד מבין רבים שבהם החברה הזו מצרפת לחיקה יכולות טכנולוגיות מתקדמות ממקורות שונים, במטרה ליצור סל יכולות מגוון במיוחד.



הצעד האחרון של האמירותים הוא רכישת מניות רוב ביצרנית המנועים האיטלקית CMD. זו חברה שמעצבת ומפתחת מערכות הנעה למערכות רכב ומערכות ימיות, כולל סירות מהירות וכלי טיס בלתי מאוישים. ההסכם "משקף את האסטרטגיה של הרחבת דריסות הרגליים של אדג' בהנדסה מתקדמת, תעשייה מובילה, ופתרונות הנעה", הסבירו בחברה האמירותית.

מנכ"ל אדג', חאמד אל־מראר, הדגיש כי זו דריסת רגל נוספת של אדג' באירופה. קודם לכן, החברה רכשה אחזקות ביצרנית הכרב"מים האסטונית מילרם, וביצרנית המטוסים השוויצרית אנאביה. במקרה של CMD, האמירותים מעוניינים במענה לכלל מערכות הכטב"מים שלהם, החל מבעלי כנף קבועה, דרך חימושים משוטטים ועד מסוקים בלתי מאוישים.