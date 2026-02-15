האסיפה הכללית של עין שלישית אישרה מכירת 30% לאדג' האמירתית

האסיפה הכללית של חברת עין שלישית אישרה היום (א') את מכירת 30% מהחזקות בחברה לקונגלומרט האמירתי אדג'.

העסקה נחתמה בינואר אשתקד, ובמסגרתה תשקיע אדג' כ־10 מיליון דולר בתמורה לכ־30% ממניות החברה, ובכך תהפוך לבעלת המניות הגדולה בעין שלישית, המפתחת מערכות אלקטרו־אופטיות מבוססות בינה מלאכותית.

כפי שפורסם בגלובס, המהלך יצא לפועל לאחר שאגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) במשרד הביטחון העניק את האישור הנדרש לעסקה.

סוגיה נוספת שנותרה היא מתווה המיזם המשותף עליו הודיעו החברות לפני כשנה, בהשקעה של כ־12 מיליון דולר. לפי התכנון הראשוני, אדג' תחזיק ב־51% מהמיזם, עין שלישית ב־43%, וצד שלישי ב־6%.

בעין שלישית ציינו כי לאדג' תעמוד אופציה להשקעה עתידית של 3-12 מיליון דולר במיזם, במטרה לשדרג ולפתח את מוצרי הקונגלומרט - כמו גם מוצרים חדשים, וכן כדי להקים תשתית הנדסה, מכירות ותחזוקה.

בעלי המניות המרכזיים בחברה ערב העסקה הם המנכ"ל ליאור סגל, יואל מוטולה, רוני בן דוד, יעקב אופק ודפני מאירי־פרידמן, המחזיקים יחד בכ־40% מהמניות.

צמיחה מרשימה

אדג' הוא קונגלומרט טכנולוגיה וביטחון בבעלות ממשלת אבו דאבי. הקבוצה הוקמה ב־2019, ובראשה עומד פייסל אל־בנאי. היא מאגדת תחתיה יותר מ־25 חברות ומעסיקה מעל ל־12 אלף עובדים. ב־2025, הכנסות הקבוצה צפויות לצמוח לכ־5 מיליארד דולר, כאשר כחמישית מהן מגיעות מיצוא ל־91 מדינות.

צמיחת הקונגלומרט מרשימה. צבר ההזמנות הבינלאומי שלו זינק מכ־18.5 מיליון דולר ב־2019 לכ־2.1 מיליארד דולר ב־2024. מודל העבודה של אדג', הבולט גם בעסקת עין שלישית, מבוסס על זיהוי הזדמנויות ורכישת מוצרים עם "קבלות" בשדה הקרב.

אסטרטגיה זו באה לידי ביטוי כבר בפברואר 2023, כשאדג' החליטה לרכוש מניות במילרם רובוטיקס האסטונית, לאחר שכלי הרכב הבלתי מאויש שלה הוכיח את עצמו בשדות הקרב באוקראינה.

כמו כן, לאחרונה דווח ב־BBC אוקראינה כי הקונגלומרט מתעניין ברכישת 30% מחברת פייר פוינט האוקראינית תמורת 760 מיליון דולר - עסקה המשקפת לחברה שווי של 2.5 מיליארד דולר. המניע המרכזי למהלך, לצד הביקוש הקשיח למוצרים ביטחוניים באוקראינה, היה הצלחתו המבצעית של טיל השיוט "פלמינגו" מתוצרת החברה.

מהדקת אחיזה במערב

במקביל, אדג' מהדקת את אחיזתה גם במערב: היא מקימה מיזם משותף עם לאונרדו האיטלקית, בוחנת פיתוח הגנה אווירית עם האנווה הדרום־קוריאנית, שואפת להידוק שיתוף־הפעולה הטכנולוגי עם הענקית האמריקאית L3Harris, וגם מבינה היטב את המגמות בשוק הביטחוני הבינלאומי, כפי שמשתקף מעבודתה עם החברה הצעירה החמה ביותר בעולם, אנדוריל.

עין שלישית מתאימה לאדג', כי היא תוכל לספק לקונגלומרט טכנולוגיות אלקטרו־אופטיות משלימות שחסרות בסל המוצרים שלו. בתמורה, עין שלישית נהנית מגישה לשווקים גלובליים שחסומים לרוב בפני ישראל - זאת מאחר שהמוצרים יימכרו תחת המותג האמירתי. השאיפה של אדג' היא להציע פתרון מלא, כמו מערכת הגנה היקפית נגד רחפנים, שבה המצלמות של עין שלישית ישתלבו כחלק אינטגרלי.